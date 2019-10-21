Арт-директор «Резиденции королей» - о своем увольнении: Это не связано с концертом Little Big

В понедельник 21 октября в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что арт-директора «Резиденции королей» уволили после того, как он расторг договор на выступление группы Little Big в Калининграде.

Игорь Виленский, якобы, самостоятельно, не спросив руководство площадки, принял это решение после обращения активиста-противника группы Little Big.

- К концерту это никакого отношения не имеет абсолютно, - сказал «Комсомолке» Игорь Виленский. - У нас пять лет, как закончился контакт. Этот контракт не продлился. Вот и все! Это никак не связано с Little Big.

Игорь Виленский уверяет, что решение об отмене или разрешении концерта вообще принимает не он.

- Такие решения принимают собственники, а не арт-директор, - говорит Игорь. - Разбирательство было, но раз организаторы доказали, что раз песен таких-то не будет, возраст такой-то, то все, пожалуйста, ради бога. С организацией концерта Little Big я не связан. Есть арендаторы, которые приходят и говорят: «Хотим зал». У нас роль одна – сдали в аренду помещение, показали людям выход и гардероб. Я как арт-директор ничего не мог запретить, надо мной есть собственники. Это только они могут решить.

Игорь Виленский отметил, что его рабочие отношения с «Резиденцией королей» действительно закончены.

- Но помимо рабочих есть еще личные отношения. С личными у нас все в порядке, – заключил бывший арт-директор.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что концерт Little Big в Калининграде оказался под угрозой срыва. Поводом стало обращение активиста и боксера Сергея Горохова, который сделал пост в соцсетях. Он выступил против концерта 26 октября в Калининграде.

- Изучив творчество этой группы, переведя ее песни на русский язык, я, мягко говоря, ужаснулся. Такой припев одной из песен: «Пожалуйста, сдохни! Пожалуйста, сдохни прямо сейчас!», плюс еще и куплеты, меня, мягко сказать, привели в шок. Такой посыл песен влияет на юношескую психику, - говорил он в обращении к общественности.

Поднялся скандал. А в понедельник стало известно, что концерт Little Big в Калининграде все-таки состоится и пройдет он, там, где и планировался, - в "Резиденции королей".