2019-10-21T17:43:35+03:00
Общество

Арт-директор «Резиденции королей» - о своем увольнении: Это не связано с концертом Little Big

Игорь Виленский ушел из развлекательного комплекса, где проработал не один год
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Игорь Виленский.Игорь Виленский.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В понедельник 21 октября в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что арт-директора «Резиденции королей» уволили после того, как он расторг договор на выступление группы Little Big в Калининграде.

Игорь Виленский, якобы, самостоятельно, не спросив руководство площадки, принял это решение после обращения активиста-противника группы Little Big.

- К концерту это никакого отношения не имеет абсолютно, - сказал «Комсомолке» Игорь Виленский. - У нас пять лет, как закончился контакт. Этот контракт не продлился. Вот и все! Это никак не связано с Little Big.

Игорь Виленский уверяет, что решение об отмене или разрешении концерта вообще принимает не он.

- Такие решения принимают собственники, а не арт-директор, - говорит Игорь. - Разбирательство было, но раз организаторы доказали, что раз песен таких-то не будет, возраст такой-то, то все, пожалуйста, ради бога. С организацией концерта Little Big я не связан. Есть арендаторы, которые приходят и говорят: «Хотим зал». У нас роль одна – сдали в аренду помещение, показали людям выход и гардероб. Я как арт-директор ничего не мог запретить, надо мной есть собственники. Это только они могут решить.

Игорь Виленский отметил, что его рабочие отношения с «Резиденцией королей» действительно закончены.

- Но помимо рабочих есть еще личные отношения. С личными у нас все в порядке, – заключил бывший арт-директор.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что концерт Little Big в Калининграде оказался под угрозой срыва. Поводом стало обращение активиста и боксера Сергея Горохова, который сделал пост в соцсетях. Он выступил против концерта 26 октября в Калининграде.

- Изучив творчество этой группы, переведя ее песни на русский язык, я, мягко говоря, ужаснулся. Такой припев одной из песен: «Пожалуйста, сдохни! Пожалуйста, сдохни прямо сейчас!», плюс еще и куплеты, меня, мягко сказать, привели в шок. Такой посыл песен влияет на юношескую психику, - говорил он в обращении к общественности.

Поднялся скандал. А в понедельник стало известно, что концерт Little Big в Калининграде все-таки состоится и пройдет он, там, где и планировался, - в "Резиденции королей".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Артистка Калининградской филармонии задала вопрос в «Что? Где? Когда?»
Пикантный Кант: Гарик Мартиросян рассказал о своем новом стендап-шоу
Прокуратура: Около 30% работников в Калининградской области работают неофициально
На польской границе задержали калининградца с уникальными янтарными самородками
Очевидцы сообщили о сбитом на «зебре» пешеходе на ул. А. Невского
Двое калининградских бродяг насмерть забили своего старшего товарища
Жительница Калининграда пыталась попасть в Польшу по поддельным документам
В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли задержать вандалов
Новый стадион в Калининграде передали в областную собственность
В ночь на четверг в Калининграде разведут мосты
В Калининграде двоих бывших полицейских будут судить за получение взятки
Министр: Индустриальный парк «Храброво» привлечет 500 млн рублей инвестиций за четыре года
«Янтарьэнерго» названо крупнейшим налогоплательщиком Калининградской области
Карты «Альфа-Банка» с программами лояльности признаны лучшими по мнению Frank RG
Первые американские танки и БМП уже прибыли в Литву
Жительница Багратионовского района пыталась провезти через границу попугая в коробке
Калининградская область оказалась в хвосте рейтинга по доступности газа для населения