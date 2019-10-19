Актриса Юлия Высоцкая в Калининграде снимает программу «Мне это нравится!»

В Калининграде прошла пресс-конференция с участием заслуженной артистки России Юлии Высоцкой и народного артиста России Александра Домогарова в рамках XVI Международного фестиваля искусств «Балтийские сезоны»

В субботу вечером на сцене Калининградского областного драматического театра они сыграют в спектакле «Сцены из супружеской жизни» в постановке режиссера Андрея Кончаловского. Премьера этого спектакля состоялась 13 марта этого года в МХАТ имени Горького. Постановка также успешно идет в театрах Италии (сцены адаптированы к итальянскому темпераменту, актеры произносят монологи на итальянском языке).

Во время пресс-конференции Юлия Высоцкая призналась, что в Калининграде снимает сюжеты для своего проекта «Мне это нравится!».

-В основе – сама жизнь! –рассказала актриса. - Мы уже побывали на острове Канта, в Рыбной деревне. Съемки идут здесь и сейчас, и вы можете попасть в камеру, если скажете: «Мне это нравится!».

Актриса не смогла назвать точную дату выхода в эфир сюжета о Калининграде, поскольку программы монтируются нелинейно. Съемки Калининграда могут быть в одной программе и с видео о Москве, Италии и других мест на карте, где бывает Юлия Высоцкая и ее команда.