«В начале 1990-х был одним из лучших на планете»: ушел из жизни знаменитый калининградский теннисист

О смерти Волкова стало известно в субботу в середине дня. «В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса. Покойся с миром, мой друг», – написал в Твиттере вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин подтвердил РБК, что Волков скончался: «Очень жаль, что такой человек ушел. Это целая эпоха. Человек, который многое сделал для тенниса, очень мне помог. Благодаря ему я стал первым, поэтому это человек, мне очень близкий по сердцу, по духу. К сожалению, так бывает в жизни».

А начиналось все более 40 лет назад в Калининграде – с того, что в школу № 49 пришел мастер спорта тренер Валерий Шкляр, чтобы отобрать в теннисную секцию новых питомцев. И одним из тех, кто решил попробовать себя в теннисе, стал четвероклассник Саша Волков.

Всего через пару лет, в 1979-м, он начал занимать призовые места на всех соревнованиях, в которых принимал участие. А в 1981-м уже и вовсе громко заявил о себе. На всесоюзном турнире стал лучшим в стране среди юниоров и в одиночном разряде, и в паре (компанию ему тогда составил Артур Шиладжян из Еревана). После чего в том же году состоялся его дебют на международных соревнованиях. И Волков, отстаивая честь СССР на юношеском первенстве Европы, дошел до полуфинала.

Потом в его карьере было еще немало побед. В первой половине 90-х он считался одним из лучших теннисистов на планете (наивысшее достижение Волкова – 14-я строчка в мировом рейтинге, которую он занимал 23 августа 1993-го).

Волков – двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России. В одиночном разряде выиграл три турнира АТР. В 1991-м он победил на соревнованиях в Милане, в 1993-м – в новозеландском Окленде, в 1994-м – на Кубке Кремля в Москве. На турнирах «Большого шлема» лучший результат Волкова – полуфинал US Open в 1993-м. На корте он заработал в общей сложности $3,4 млн.

Однако рано или поздно всем спортсменам приходится «уходить на покой». Расставание со спортом (1998), как это часто бывает, и ему далось непросто. Но завистники ошиблись, списав его со счетов. Волков вновь проявил свой бойцовский характер. И после периода «застоя» заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Александр Владимирович Волков встряхнулся, вернул себе отличную форму, став в итоге одним из ведущих российских теннисных наставников.