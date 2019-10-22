2019-10-22T11:52:54+03:00
Общество

Алиханов не доволен проектом генплана Калининграда и ждет от горожан предложений по сохранению зеленых зон

На странице губернатора в инстаграме разгорелась оживленная дискуссия
Кирилл Алексеев
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Вырубка буков в парке Теодора Кроне в Центральном районе Калининграда.Вырубка буков в парке Теодора Кроне в Центральном районе Калининграда.Фото: Иван МАРКОВ
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил на своей странице в инстаграме о том, что региональное правительство не в полной мере устраивает проект генплана Калининграда, подготовленной городской администрацией.

"Не очень довольны проектом нового генплана Калининграда, поэтому предлагаем каждому из вас принять участие в развитии важного направления для нашего города - сохранению и созданию зеленых зон, - написал губернатор, пояснив, что "этой инициативой хочется не только зафиксировать статус "зеленого города", но и укрепить его".

Глава области подчеркнул, что намерен учитывать мнение каждого калининградца, поэтому предложил до 1 ноября выслать в правительство предложения по сохранению и созданию зеленых зон в Калининграде. Адрес электронной почты: blagoustroi@gov39.ru

"Что будет дальше? Каждое из писем мы рассмотрим, свяжемся с некоторыми авторами, - продолжил Антон Алиханов. - В конечном итоге, включим конкретные территории в генплан как зоны для рекреации и парков. А там, где столкнемся невозможностью реализовать предложения - объясним, почему так происходит".

Пост губернатора за несколько часов набрал более двух тысяч лайков и вызвал бурное обсуждение. Калининградцы, например, предлагают законодательно запретить точечную застройку.

"Основное условие, которое поможет сохранить хоть какие-то зеленые наслаждения в городе, - это полный запрет точечной застройки! К тому же все эти многоквартирники потом садятся в середине старых кварталов, на старые сети канализации и ливневки. И как небольшой дождь они не справляются", - написал один из горожан.

Жители областного центра также обращают внимание главы области на застройку берегов городских водоемов, обилие торговых комплексов в центре города, предлагают сохранить зеленую зону возле Центрального рынка, где уже несколько лет посреди парка высится недостроенная громада гостиницы, превратить в парк зеленую полосу вдоль Литовского вала, Гвардейского проспекта и улицы Дмитрия Донского.

Впрочем, одним Калининградом дело не ограничивается. Антону Алиханову сообщили о ситуации в Гурьевске, где планируется "благоустроить" старый городской парк, протянувшийся вдоль улицы Ленина. Зеленую зону власти городского округа немерены превратить в торгово-развлекательную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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