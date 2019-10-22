2019-10-22T15:10:33+03:00
Общество

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым

Отпевали прославленного спортсмена в храме на улице Александра Невского
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым.В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде во вторник 22 октября в храме Александра Невского прошло прощание с теннисистом Александром Волковым.

Задолго до назначенного времени к церкви начали подходить люди с цветами. У входа стоял портрет спортсмена, тут же – венки от региональной федерации тенниса, от теннисных клубов, от друзей…

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым.Фото: Александр КАТЕРУША

Проститься с Александром Волковым, которого не стало в субботу 19 октября, пришли родные и близкие, представители спорта, бизнеса и власти Калининградской области. В числе пришедших были: близкий друг теннисиста, продюсер Андрей Левченко, экс-мэр Калининграда, депутат Госдумы Александр Ярошук, председатель горсовета депутатов Андрей Кропоткин, его заместитель, спортсмен Андрей Шумилин, хирург Игорь Вайсбейн, тяжелоатлет Дмитрий Лапиков и многие другие.

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым.Фото: Александр КАТЕРУША

На отпевании в храме было столько народу, что стояли даже у входа. От духоты некоторым становилось плохо – женщины выходили на улицу. Попросили открыть двери…

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым.Фото: Александр КАТЕРУША

Цветами заполнили несколько столов – розы и гвоздики выносили из храма несколько человек. Цветов было столько, что под них выделили целый внедорожник.

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым.Фото: Александр КАТЕРУША

Похоронили Александра Волкова на старом городском кладбище на проспекте Мира в Калининграде.

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде простились с теннисистом Александром Волковым.Фото: Александр КАТЕРУША

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Пожалуй, в 80-х он был самым известным «представителем калининградской молодежи», как было принято писать в ту пору. Многие парни ему, чего уж там, завидовали. А многие девчонки – влюблялись без памяти.

Ему действительно было отпущено немало. Симпатяга и умница с хорошо подвешенным языком и отличным чувством юмора. А в теннисе – просто бог. Впервые на тренировку он пришел в 1977-м, будучи четвероклассником. И сразу поразил тренера Валерия Шкляра, в прошлом одного из лучших теннисистов страны. Было ясно, что у Саши Волкова есть все, чтобы добиться в теннисе успеха. И тот не заставил себя ждать (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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