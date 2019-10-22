Как настроить работу светофоров на площади Победы, чтобы было удобно и автомобилистам, и пешеходам

К новогодним праздникам на площади Победы оптимизируют работу светофоров. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник центра дорожного и технического надзора Управления ГИБДД по Калининградской области Алексей Анахов.

ГИБДД: принято решение оптимизировать работу светофоров на площади Победы 00:00 00:00

- Очень много улиц завязано на этом узле, потому будет перестроено время пропускного режима, - рассказал Анахов, уточнив, что это решение уже согласовано с мэрией города.

Кроме того, ГИБДД совместно с представителями городской администрации сейчас решают, как улучшить движение на улицах Дадаева и Артиллерийской, где дороги не способствуют высокому трафику и из активно развивающихся жилых комплексов все труднее выехать. На Дадаева работала специальная комиссия и комплексные решения у мэрии уже есть (какие — пока не уточняют). Кроме того, рано или поздно в городе появится больше «вафельных» разметок, как на перекрестке Донского - Театральная - Мира. Пока там за нарушение проезда водителей не штрафуют, но снижение аварийности уже наблюдается, утверждают в ГИБДД. Самыми аварийными остаются перекрестки улиц Советский проспект — Нарвская, Фрунзе - 9 Апреля и Советский - Яналова, а также Восточная эстакада в районе путепровода на Московском проспекте.

- На всех этих перекрестках стоят знаки, нанесена разметка - то есть проблема не в организации дорожного движения, - уверен представитель ГИБДД. - Дело в невнимательности и нарушениях. В часы пик в эти места мы отправляем больше машин ДПС.

Но некоторые водители не согласны с тем, что у нас в городе проблемы остались лишь на аварийных перекрестках. Критикуют и турборазметку, и светофоры.

- Турборазметка на кольцах удобна тем, кто въезжает на кольцо. А тем, кто едет по кругу, очень не удобны выпирающие прямые углы, - говорит автомобилист Владимир. - А на городских светофорах проблемы с поворотом: когда прямо проезжает 20-30 машин, налево успевают повернуть две-три. В чем провинились поворачивающие налево?

По мнению слушателя, в городе нужно создать службу мониторинга движения, которая будет оперативно регулировать работу светофоров (особенно во время городских праздников или велопробегов). Проблему поворотов подняла и другая слушательница. Ее не устраивает ежевечерняя пробка на ул. Черняховского в направлении площади Победы.

- Возле рынка дорога двухполосная, около «Кловера» полос уже четыре; но те две полосы, по которым все ехали изначально, становятся поворотом налево, который всегда свободен. А поворачивающим направо приходится перестраиваться слева, и полоса для них появляется только около «Кловера»! Надо вторую полосу сделать тоже поворотом направо, - уверена калининградка Татьяна.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ и водитель Олег Авдыш согласен, что синхронизацию светофоров в нашем городе нужно вводить обязательно. Но и о вежливости на дорогах не забывать, ведь многие аварийные ситуации — из-за ее отсутствия.

- Почему многие водители забывают включать поворотники? В пробках забывают об их существовании, а другие водители должны угадывать, кто куда сейчас бросится. А на сужении дороги не забывайте пропускать друг друга, через одного. Поток это может и не ускорит, но нервы всем сохранит, - говорит Авдыш.

Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининграда на период до 2035 года можно посмотреть ЗДЕСЬ. А больше мнений о том, как избавить город от пробок, слушайте в полном формате эфира «Говорит Калининград».