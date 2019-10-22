2019-10-22T11:45:24+03:00
Спорт

Два пенальти и владение а-ля «Барселона»: как «Балтика» переписывала рекорд 1959 года

Наша команда победила дома «Нефтехимик» и вплотную подобралась к квартету лидеров
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Сразу после забитого гола вся команда побежала обнимать своего тренера Евгения Калешина. Накануне игры он потерял отца, и футболисты хотели поддержать наставника.Сразу после забитого гола вся команда побежала обнимать своего тренера Евгения Калешина. Накануне игры он потерял отца, и футболисты хотели поддержать наставника.Фото: Александр Подгорчук
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Матч 18-го тура ФНЛ начался в Калининграде с грустной нотки. 14 октября на 68-м году жизни не стало легенды краснодарского футбола, Игоря Викторовича Калешина - отца главного тренера "Балтики" Евгения Калешина. Память игрока и наставника стадион почтил минутой молчания.

А потом началась игра и балтийцы быстро захватили преимущество. Владение мячом по итогам всего матча составило 72% – 28% в пользу калининградцев - это показатель уровня «Барселоны». Правда, до опасных моментов дело поначалу доходило не часто. Более того - на 32-й минуте калининградцы привезли себе пенальти. Исполнять его вышел полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров, но наш 19-летний голкипер Максим Бориско угадал с направлением удара и отбил мяч!

До конца тайма ворота друг друга команды не распечатали. После перерыва «Балтика» продолжила давить и на 70-й минуте пенальти был назначен уже в ворота нижнекамцев за снос в штрафной нашего нападающего Михаил Маркина. Пробивать 11-метровый он вышел сам и точным ударом открыл счет. «Нефтехимик» тут же побежал отыгрываться, но «Балтика» свое минимальное преимущество отстояла. Итог - 1:0, три очка в копилку и новое историческое достижение. Теперь «Балтика» не проигрывает уже 14 матчей подряд. Как сообщает пресс-служба клуба, в ранге участников первого дивизиона такой длительной беспроигрышной серии у балтийцев не было никогда. Прежнее достижение датировалось далеким сезоном-1959 и насчитывало 13 игр без поражений.

И еще одна важная цифра. На игру с «Нефтехимиком» на стадион «Калининград» пришли 6913 зрителей. Благодаря такой активной поддержке, матч в нашем городе стал самым посещаемым в прошедшем туре ФНЛ. А для самой «Балтики» в нынешнем сезоне это второй домашний результат - больше (8713 человек) собрал только матч с «Лучом» в конце августа. На пресс-конференции после матча Евгений Калешин не мог не отметить атмосферу, царившую на игре.

- Думаю, вы видите, какими эмоциями игроки играют, на пустом стадионе это невозможно просто, абсолютно невозможно, - заявил наставник «Балтики». - Дыхание стадиона оказывает давление. Вы видели в тяжелые моменты, когда болельщики кричали, орали - сопернику тяжело. Это абсолютно правдивая вещь и имеет цену. Чем больше, тем лучше, потому что не зря называют двенадцатым игроком. Стадион оказывает давление на соперника, помогает найти новые силы, когда ты уже устал, но видишь, какая огромная масса тебя поддерживает. Мы на каждый матч выходим с одной целью - 90 минут играть за людей, за болельщиков, за Калининград. Очень важная вещь, когда ты отдаешь, все переживания душевные, и победы, и поражения никогда не связаны с материальными вещами. Они связаны с сердечными, духовными вещами. Надо отдавать, и, может быть, когда-нибудь ты будешь вознагражден.

Следующую игру наша команда проведет уже завтра, 23 октября, в Ярославле против «Шинника», а в воскресенье, 27 октября, примет на своем поле лидера ФНЛ - московское «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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