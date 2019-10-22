2019-10-22T18:51:52+03:00
Общество

Чтобы заставить калининградцев оплачивать проезд наличными, кондукторы умышленно блокируют валидаторы

Мэр Калининграда разрешил пассажирам ехать бесплатно, если кондуктор не принимает карты оплаты
Иван МАРКОВ
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Иногда в автобус трудно попасть, тут уж не до валидаторов. И даже не до кондукторов.Иногда в автобус трудно попасть, тут уж не до валидаторов. И даже не до кондукторов.Фото: Иван МАРКОВ
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Губернатор Антон Алиханов накануне заявил, что если кондуктор не в состоянии выдать билет пассажиру, оплачивающему его по безналу, то он не вправе брать плату наличными. Во вторник 22 октября мэр Калининграда Алексей Силанов продолжил эту тему, заявив, что в его подведомственном предприятии уже создана специальная группа контроля, которая проверяет процесс обилечивания и использования валидаторов на всех маршрутах общественного транспорта.

- Мы сталкиваемся с различными фактами, - сказал Силанов. – Порой даже с умышленной блокировкой валидатора или его неиспользованием, потому что кондуктора говорят: «Так удобнее». Поэтому мы составляем акты, выносим штрафные санкции перевозчикам.

Мэр Калининграда добавил, что согласен с позицией губернатора.

- Сегодня невозможность обеспечить и оплатить проезд по безналу – это, прежде всего, ответственность перевозчика. И он должен создать условия для этого, - заключил глава города. – Но другой вопрос, когда люди просто не оплачивают проезд в общественном транспорте. Здесь две стороны медали: создание условий со стороны перевозчика, а с другой – воспитанность наших горожан и обязательность оплаты проезда. Несомненно будем работать и с одной, и с другой стороной.

В свою очередь, один из водителей «КалининградГорТранса», пожелавший остаться неизвестным, сообщил «Комсомолке», что его вместе с коллегами обязывают подписать согласие на обилечивание без кондукторов.

- Да, Москва это все уже прошла, но там все проходило немножко по-другому, - заявил водитель. – Я понимаю, если бы на входе стояли валидаторы с турникетами, как в столице, и все заходили через первую дверь. У нас ничего этого нет. Выстроится толпа, с которой мы в одиночку точно не справимся.

Тот же водитель признался, что кондуктора уже придумали схему заработка на билетах, пробитых валидатором.

- Есть у нас разговорчивые сотрудники, которые могут в ходе разговора с пассажиром узнать, до какой он остановки едет, и просит не выбрасывать и на выходе вернуть ему пробитый билет, - продолжил сотрудник «КалининградГорТранса». - И ты ничего с таким кондуктором не сделаешь, поймать его невозможно. До того, как автобус дойдет до кольца, где снимается касса, один билет кондуктор может два, три и четыре раза пробить за наличку. Когда заходит контролер, он не смотрит на время, в которое был пробит билет. Зато он может понять, за этот или за другой рейс он был вручен. Такие случаи есть, но их не очень много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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