Новые правила Евросоюза: Выехать с животными в Польшу и Литву калининградцам стало дороже и сложнее

18 октября калининградские любители кошек со своими питомцами отправились на международную выставку в Каунас. И на литовской таможне в Панемуне чуть не получили от ворот поворот.

- На границе в Советске мы были около полуночи. Регистрация участников в Каунасе начиналась с семи утра в субботу, - рассказывает житель Калининграда Александр. – Мы везли двух своих котов, документы были оформлены заблаговременно, в паспортах были отметки о прохождении ветеринарных осмотров. В специальном соглашении было указано, что животное может пребывать в Евросоюзе в течении 90 дней, а потом возвращается обратно. Никогда вопросов на литовской границе не возникало. Нашу таможню мы прошли быстро. На литовской стороне прошли паспортный контроль, а когда начался таможенный контроль, сотрудник таможни, заявил, что с котами нельзя, так как с этого дня действуют новые правила провоза животных. Мол, необходимо оформлять через третьих лиц документ – дополнительное соглашение о провозе и вывозе котов в Литву и обратно. За это надо заплатить 30 евро. Причем, в Панемуне оформить такой документ невозможно. Надо разворачиваться, ехать в Кибартай на другой таможенный пункт. Наше участие в выставке было на грани срыва!

Однако Александру с его котами повезло, литовский таможенник вошел в положение российских путешественников и дал добро на проезд. На обратном пути проблем тоже не было, но неприятный осадок остался.

В такой же непонятной ситуации оказались десятки человек с кошками. Кто-то не выдерживал и ехал из Советска на пункт пропуска Чернышевское-Кибартай.

- Полчаса назад нас разворачивали литовские таможенники на границе Советск-Панемуне, не желая ничего слышать о проплаченной выставке и т.д. Наконец, просто по-человечески сжалились. Говорят, через брокеров делать только на Кибартае. Было сказано, если животное европейское с европейским паспортом, то проблем нет, - говорит Зоя Штыкова.

Тем временем, в интернете больную тему с провозом в Литву кошек и собак горячо обсуждают российские и белорусские заводчики.

- Что творится на границе Беларусь – Литва? С собаками не пускают, всех разворачивают. Плати залог 1000 евро и вперед, - возмущается в Фейсбуке Кристина Врублевская.

По словам Любови Ковальски, у владельцев животных литовцы требуют декларацию импорта как на товар:

- А брокеры не понимают, как физлиц оформить, потому что подобные декларации они оформляли для юридических лиц. Литовская таможня без декларации не пускает, брокеры без залога делать не хотят, а машины с животными разворачивают. А вернуть залог можно только в будний день и только в региональных таможенных отделах.

Многие так и не приехали на кошачью выставку в Каунас из Новгорода, Пскова, о ситуации не знали и в Белоруссии. Многих не пропустили. Правда, на российско-латвийской границе почему-то проблем не возникало.

- Мы попали в так называемый переходный период, который установлен в ЕС с 18 октября по 31 декабря этого года,- рассказывает заводчица Елена. - Есть имплентационное решение комиссии Евросоюза от 18 февраля 2019 года, о чем мы не знали. Сейчас действуют как старые декларации, так и новые формы документов. Новых бланков оформления провоза животных у через границу нет. С 1 января наша ветслужба будет передавать документы в Литву в электронном виде. Мы всю ночь простояли в Советске. Наши таможенники нам помогали, отправляли письма литовцам, чтобы выяснить, почему не пускают. Выяснилось, что проехать можно только через Кибартай, где есть ветеринарный контроль. Ведь без печати ветеринара литовские таможенники не пропускают. Хорошо, что в Чернышевском нас с котами пустили без очереди, нам откровенно посочувствовали. У нас никто никаких взяток не просил, мы ничего не платили. Жаль, что литовцы не довели информацию своевременно. Не знаю, как будет ездить дальше. Через Советск было удобно, теперь пойдем на Кибартай.

Заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Вадим Смирнов сообщил «Комсомолке», что официально литовская сторона о каких-либо изменениях в порядке провоза домашних животных на свою территорию не уведомляла.