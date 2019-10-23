Трехлетняя девочка два часа путешествовала в автобусе по Калининграду

Хэппи-эндом закончилось путешествие трехлетней малышки по улицам Калининграда.

Началась эта история на Ленинском проспекте, на остановке "Улица Багратиона". Бабушка, которая была с ребенком, отвлеклась и не заметила, как резвая внучка взбежала по ступенькам остановившегося автобуса. Двери закрылись, автобус тронулся... Это была "пятерка", которая ехала в поселок Александра Космодемьянского.

Пассажиры быстро заметили, что ребенок едет один, сказали кондуктору.

- Чей ребенок? - несколько раз спросила женщина.

Но родителей не обнаруживалось. Кто-то из пассажиров сообщил, что бабушка посадила девочку в автобус, а сама почему-то не поехала.

Что делать? Кондуктор посадила ребенка на свое место в передней части салона и велела никуда не отлучаться. Девочка оказалась послушной - чинно сидела в кресле кондуктора, с интересом смотрела в окно и ела шоколадку, которой ее угостили. Доехали до кольца в поселке Космодемьянского, вышли. Кондуктор купила ребенку булочку и сок. И разместила в соцсетях фотографию малышки и объявление: мол, потерялся ребенок. Потом поехали обратно, надеясь, что родители войдут на одной из остановок.

А в это время полиция уже занималась поиском девочки. По камерам "Безопасного города" удалось отследить, где и как малышка села в автобус. Выяснить, что ни на одной из остановок она не выходила. Встретили ребенка возле кинотеатра "Заря" в центре города. Двери открылись, в салон вошли полицейские и мама ребенка. Радости было!..

В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что в общей сложности девочка колесила по городу около двух часов.