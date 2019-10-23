2019-10-23T15:18:06+03:00
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ПАО Банк «ФК Открытие» профинансировал издание каталога к 100-летию Михаила Калашникова

При поддержке банка «Открытие» Алтайским государственным краеведческим музеем был издан каталог «Калашников Великий и Простой»
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Издание альбома приурочено к 100-летию со дня рождения уроженца Алтайского края - конструктора Михаила Калашникова.

Сотрудничество между Банком «Открытие» и Алтайским государственным краеведческим музеем официально началось в 2019 году. В рамках совместного проекта планируется в течение пяти лет издавать серию каталогов из фонда краеведческого музея Алтайского края. Материалы, которые представлены в каталоге «Калашников Великий и Простой», хранятся в Филиале Алтайского государственного краеведческого музея - в Мемориальном музее конструктора в селе Курья.

Выбор для первого каталога такой известной личности - выдающегося конструктора эпохи, отца легендарного автомата АК-47 Михаила Калашникова, не случаен. Его автомат входит в двадцатку выдающихся изобретений 20 века и состоит на вооружении в более чем 100 армиях мира. Изображение автомата Калашникова можно увидеть на гербах и флагах многих государств. Но при этом сам Калашников неоднократно говорил о том, что ему хочется видеть мир без оружия, чтобы все конфликты решались не в ходе войн, а за столом переговоров.

«Банк «Открытие» не только ведет бизнес в Алтайском крае, но и всесторонне участвует в культурной жизни региона: поддерживает культурные проекты Театра музыкальной комедии, Рождественские чтения, Шукшинские дни на Алтае, Государственную филармонию Алтайского края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтайского края. По некоторым из них наше сотрудничество стало уже хорошей, доброй традицией. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы таких традиций становилось больше и наши совместные проекты были яркими, насыщенными, имеющими большую культурную и духовную ценность. И, надеемся, что впереди таких проектов будет еще очень много», - отметил на церемонии презентации каталога член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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