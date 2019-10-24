2019-10-23T18:23:40+03:00
Общество

В Калининграде раскрывают секреты профессионального долголетия

Колледж информационных технологий и строительства в Калининграде приглашает на бесплатное обучение предпенсионеров по федеральной программе WorldSkills Russia
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Скоро в этом классе молодежь сменит старшее поколение. Фото предоставлено колледжем информационных технологий и строительства (Калининград).Скоро в этом классе молодежь сменит старшее поколение. Фото предоставлено колледжем информационных технологий и строительства (Калининград).
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Калининградская область включилась в реализацию федеральной программы, нацеленной на профессиональную переподготовку людей «50+» по стандартам Worldskills. Вот несколько примеров.

В Полесске в Колледже строительства и профессиональных технологий идет набор в группу зрелых студентов на обучение искусству ландшафтного дизайна. В Гусевском политехническом техникуме учат инженерному дизайну и экспедированию грузов. А в Технологическом колледже Советска вот-вот приступят к обучению компетенций «Поварское дело» и «Электромонтаж». Вот и Колледж строительства и профессиональных технологий Калининграда готовятся к старту занятий для людей старшего возраста.

- Мы предлагаем пройти обучение по направлению «Веб-дизайн и разработка», - рассказывает организатор работы по «перезагрузке» предпенсионеров в Колледже строительства и профессиональных технологий Калининграда Анастасия Денисова. – Набор студентов идет по двум направлениям повышения квалификаци (здесь претенденты должны иметь профильное образование, опыт работы в этой сфере) и профессиональная подготовка, тут речь о получении новой профессии.

Преподаватель и эксперт Александр Нога прошел специальное обучение, получил международный сертификат и готов приступить к работе.

- Мы приглашаем не только жителей Калининграда, но и других районов области, - говорит Анастасия Денисова. – График учебы удобен для занятых граждан: можно учиться после обеда, можно – в вечернее время. Бывает, люди стесняются того, что не могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте. Обращайтесь – всегда готовы помочь!

Что же дает освоение профессии «Веб-дизайн и разработка»? В каких сферах люди старшего возраста смогут применить знания?

- Компетенция «Веб-дизайн и разработка» - это создание и поддержание работы веб-страниц (или сайтов), - объясняет преподаватель Александр Нога. – Будущие веб-дизайнеры используют для производства сайтов программы, графические элементы, фотографии, тексты. При обучении мы, безусловно, обращаем внимание на закон об авторском праве и этические вопросы. Эта компетенция очень востребована на рынке труда, быть разработчиком сайтов сегодня можно в любом деле. Мы работаем над тем, чтобы на нашей площадке были и предложения по трудоустройству для зрелых выпускников.

Итак, по итогам обучения «студенты» получат не только востребованные на рынке труда профессиональные компетенции, но и новые контакты, документ о квалификации установленного образца и международный скиллс-паспорт - документ, уважаемый российскими работодателями.

КОНКРЕТНО

- Обучение – бесплатно.

- В Калининградской области обучение проходит на пяти специально сертифицированных площадках, по семи компетенциям.

- Занятия проводит эксперты Ворлдскиллс, преподаватели, прошедшие обучение в сфере подготовки кадров для современного рынка труда.

- В 2019 году на учебу приглашают мужчин 56–60 лет и женщин 51-55 лет.

- Чтобы принять участие в программе, надо арегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru - здесь же можно познакомиться со списком компетенций, всего их 122.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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