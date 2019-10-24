В Советске при капремонте старинного дома исчезли немецкие резные двери

В Советске местные жители выступили за защиту исторического наследия. С дома на улице Ломоносова, 22, который капитально ремонтируют, рабочие сняли резные двери, стоявшие на входе с довоенных времен. Об этом «Комсомолке» сообщила жительница Советска Наталья Одиноченко. Говорит, что в целом к ремонту дома претензий пока нет, но с дверями вышло очень некрасиво.

- В один прекрасный день мы увидели, что нам поставили безликие глухие железные двери. Зачем нам нужно это уродство? При этом ни мы, собственники, ни управляющая компания, не давали добро на замену, да нас и не спрашивали! Почему? – говорит Наталья.

Неравнодушная женщина забила тревогу и распространила информацию о пропаже дверей в социальных сетях.

«Где наши, родные, резные, пусть и старые, но красивые двери? Их же можно было отреставрировать. Кто ответит за этот беспредел?», - написала она. И, как оказалось, не зря.

Оригинальная двустворчатая дверь быстро нашлась… на базе у подрядчика, который занимается капремонтом.

- Представитель подрядчика сказал, что дверь вернут. Мы рады и конечно требуем, чтобы оригинальную дверь установили на место. И они, думаю, сами ее поставят, чтобы уйти от шумихи. А если нет, мы это сделаем своими силами, – говорит Наталья. – Если честно, я думаю, что нам повезло, что мы вовремя спохватились. Эти двери очень старые. Их могли отреставрировать, продать и нажиться! Они дубовые, денег стоят. Хорошо, что нам удалось их отыскать.

У представителей подрядчика тут же родилась версия, что двери забрали на реставрацию и мол, после восстановления хотели честно вернуть. Верится в это слабо. Для чего тогда жильцам установили капитальную железную дверь на входе?

- Зачем ставить в проем железную основательную дверь под размеры, если хотели ее потом якобы снять и вернуть старую? Да мы бы и без двери пожили, пережили бы, подождали бы ради такого дела, – говорит Наталья.

По ее словам, в Советске живут люди, которым не все равно и которые ценят историю.

- Просто население боится. У нас одному активисту, который борется с властями, недавно разбили окна, - сказала Наталья Одиноченко.

Интересно, что в этой истории с дверями управляющая компания выступила на стороне жильцов. В том числе и благодаря их помощи удалось найти пропавшие старинные двери.