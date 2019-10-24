2019-10-24T17:05:49+03:00
Общество

Американские В-52 впервые отбомбились у границ Калининградской области

На полигон в районе литовского города Казлу-Руда было сброшено 12 инертных боеприпасов
Игорь СИКОРСКИЙ
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По мнению специалистов, американцы хотели выяснить возможности ПВО Балтфлота.По мнению специалистов, американцы хотели выяснить возможности ПВО Балтфлота.Фото: Delfi.lt
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В среду, 23 октября, по ходу совместных американо-литовских учений бомбардировщики США с высоты 6 километров сбросили дюжину инертных авиабомб BDU-50 на полигоне в районе литовского города Казлу-Руда. Это примерно в 50 километрах от границы с Калининградской областью.

Как сообщили в министерстве обороны Литвы, два стратегических бомбардировщика В-52 поднялись с базы ВВС в Фэрфорде (Великобритания), и после выполнения задания вернулись обратно. Известно, что специально для военных летчиков осенью прошлого года на указанном полигоне, доставшемся натовцам в наследство от Советской армии, была оборудована необходимая инфраструктура. После чего появилась возможность для поражения наземных целей с воздуха.

Задачей учений официально являлась отработка взаимодействия Сил специальных операций армии США и сухопутных войск литовских вооруженных сил. В соответствии со сценарием, корректировщики должны были идентифицировать объекты для атаки и навести на них самолеты. Мишени изображали укрепленные строения и колонны автомобилей. Для их поражения бомбардировщикам потребовалось семь заходов.

По имеющейся информации, главной задачей маневров (по крайней мере, для военных США) было - вскрыть систему противовоздушной обороны Балтийского флота. Американцы были уверены, что действия их бомбардировщиков непременно будут отслеживать российские ПВО, и пытались выяснить их возможности. Для этого в район учений были отправлены самолеты-разведчики с фиксирующей аппаратурой на борту.

Стоит напомнить, что практически одновременно американские В-52 над Черным морем имитировали бомбардировку Крымского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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