Космонавт Роман Романенко - об инопланетянах: Однажды сидим на МКС, пьем чай, вдруг – кто-то стучит снаружи...

В последний раз до этого Романенко-младший был в Калининграде в 1985 году. Приезжал вместе с родителями. Сейчас тот визит помнится смутно, зато ему напомнили эпизод из другого приезда – более раннего. На встрече была сестра Романенко-старшего. «А ведь первые шаги по земле Роман именно у нас сделал», – сказала Ольга Викторовна. «Да, пошел за спичками», – подтвердил, слегка смутившись, Роман Юрьевич. Тут же кто-то пошутил: так и запишем, встал на ноги в Калининграде.

Сам космонавт тоже охотно делился воспоминаниями. Мы приводим самые интересные фрагменты его беседы со школьниками.

Редкий снимок, где отец и сын вместе и по всей форме. Теперь он есть и в музее лицея № 23.Фото: Архив автора

«Хотел играть в «Машине времени»

- В детстве кем мне только не хотелось быть. То милиционером, то водителем автобуса, то музыкантом – как в группе «Машина времени». Но однажды я понял, что хочу пойти по стопам своих дедушек, отца. Оба деда военные, прошли войну, отец – военный летчик. Так я тоже стал военным летчиком. Все складывалось хорошо. Однако потом я понял, что у меня есть потенциал для того, чтобы летать еще выше. Стать, как и отец, еще и летчиком-космонавтом. В 1996 году 2000 человек подали заявление о приеме в отряд космонавтов. Отобрали 11. Одним из них оказался я.

Первого полета ждал 12 лет. Все это время – тренировки, медицинские проверки. А также – учеба, учеба и учеба. В общей сложности порядка 300 экзаменов мне пришлось сдать в России, еще 100 – за рубежом: в США, Канаде, Германии, Японии. Космонавты постоянно учатся. И без английского, конечно, никак. Так что учите язык, ребята, он вам пригодится. И не только в космосе.

Про тяжесть невесомости

- Столько лет готовился к первому полету. И вот, наконец, ты в корабле, на пике ракеты-носителя. Он уже полностью заправлен. И его вибрация передается тебе, каждой твоей клетке… Через десять минут после старта корабль в космосе, наступает невесомость. Это незабываемые ощущения: ты достиг того, к чему так долго стремился! Однако сперва надо проверить все системы, все должно работать. Лишь когда все проверено, можно немного расслабиться и сказать: вот я и в космосе и буду здесь ближайшие полгода.

Если в невесомости с самого начала чувствуешь себя хорошо, то так дальше уже и будет. И потом на Земле тебя будет манить обратно. Но процентам 10 космонавтов невесомость дается тяжело. Виной тому вестибулярный аппарат, который не позволяет человеку чувствовать себя в невесомости, как рыбе в воде.

В невесомости не все легче. Например, петь тяжелее. Давление другое и голосовые связки работают иначе. Нелегко и работать в скафандре. Да, его вес – более 100 килограммов – в невесомости исчезает. Однако еще есть инерция, давление. Кроме того, при нахождении в открытом космосе надо контролировать, как зафиксировался. Иначе можно стать вечным искусственным спутником Земли. За выход в открытый космос теряешь от двух до восьми килограммов.

Роман Романенко (за столом третий слева) встретился с учениками калининградского лицея...Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Про НЛО

- Будучи в космосе, неопознанных летающих объектов я не видел. Однако иногда бывают какие-то непонятные стуки по корпусу станции. Помню, сидели как-то вечером, пили чай, подводили итоги дня. И вдруг – один стук, другой… Кто-то в гости прилетел? А у нас толщина стенки всего три миллиметра, оружие, если что, только у меня – как у командира. В корабле под сиденьем лежит. Разумеется, насторожились, стали все осматривать. Ничего подозрительного. Продолжили чай пить, обсуждая происшествие. Общее мнение: не инопланетяне – и слава Богу. Кто его знает, что у них там в голове. Если вообще голова есть.

Про самое страшное

- Спрашиваете, что страшнее – взлет или посадка? Посадка, пожалуй, неприятнее…В 2009-м летели мы над Курилами. Был выходной, все фотографировали. Как правило, над Курилами берем паузу, потому что там в это время обычно облачность. На борту МКС кроме нас тогда были японцы, американцы, канадец. И вдруг облака раздвигаются, и мы видим… гриб огромного взрыва! Особенно японцы запереживали – их район…

На следующем витке возвращаемся – облачность вообще растаяла. И становится ясно: это не взрыв, а извержение вулкана. Проснулся вулкан Сарычева на острове Матуа Большой Курильской гряды. Мы перекрестились. А то уж собирались возвращаться… И вот в такие моменты многое понимаешь.

После полета вообще пересматриваешь отношение к жизни, на все политические события смотришь по-другому. Потому что увидел Землю с другой стороны, под другим ракурсом, углом. Видишь, какая она красивая. И при этом не видишь никаких границ, войн. Острее, глубже понимаешь, что мы должны жить в мире, быть ближе друг к другу, решать вместе общие задачи. В частности, вместе летать в космос – как мы это уже и делаем.

И оставил памятную запись в школьном музее.Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

Про традиции

- Космонавты – люди суеверные. Потому все точно следуют той предстартовой программе, которая вырабатывалась годами, начиная с Юрия Гагарина. Сложился уже определенный порядок действий, который всеми неукоснительно соблюдается. Например, обязательный просмотр фильма «Белое солнце пустыни». Многие знают его уже наизусть, могут чуть ли не посекундно рассказать. Но непременно смотрят перед стартом – всем экипажем.

Про будущее космонавтики

- В ближайшие десять лет мы должны начать летать на новых кораблях, которые придут на смену тем, которые разрабатывались еще в СССР. При этом модернизируются и старые добрые «Союзы». Я второй раз летал уже на цифровом корабле. Так, там поменялся пульт управления. И теперь космонавты не с журналами сидят и пишут, а с планшетами, для которых разработаны специальные программы.

Недавно вот в космос робот Федор слетал. Сам пристыковался к МКС, потом вернулся благополучно. Сейчас его обследуют. Роботы – хорошее подспорье. Если что-то снаружи станции произойдет и нужно быстро выйти, починить – с роботом все быстрее и проще. Вышел, выполнил задачу, вернулся. И кормить не надо, и со здоровьем всегда порядок.

Про Калининград

- Музей в лицее № 23 просто отличный. Сегодня я передал сюда несколько экспонатов, а в следующий раз еще привезу – осмотревшись, понял, чего здесь не хватает. А город красивый, с богатой историей. И русская земля здесь не заканчивается. Она здесь только начинается.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Второй в России, третий на планете

Роман Романенко родился 9 августа 1971 года в городе Щёлково Московской области. После восьми классов в средней школе в Звездном городке поступил в Ленинградское суворовское училище. Затем была учеба в Черниговском летном училище, служба в отдельном испытательном тренировочном авиаполку особого назначения. С 1997-го – в отряде космонавтов.

27 мая 2009 года впервые отправился на Международную космическую станцию вместе с

Франком де Винне (Европейское космическое агентство) и Робертом Тирском (Канадское космическое агентство). Роман Романенко – второй в нашей стране и третий на планете потомственный космонавт. Из первого полета он вернулся 1 декабря 2009-го, проведя в космосе почти 188 суток.

С 19 декабря 2012-го по 14 мая 2013-го снова находился на орбите. На сей раз компанию ему составили американец Томас Маршбёрн и канадец Крис Хэдфилд. Совершил выход в открытый космос и провел 6 часов 37 минут за бортом станции.

В 2014-м был признали негодным к дальнейшим тренировкам по медицинским показателям. С 2015 года - депутат Государственной думы.

Женат, в семье двое детей – сын и дочка.

Имеет звание Героя России.