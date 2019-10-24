На сцене драмтеатра калининградцы увидели двух столичных звезд первой величины

На показ в Калининградском драмтеатре своего спектакля «Сцены из супружеской жизни» режиссер не приехал, держит работа в Италии. С журналистами общались исполнители главных ролей - заслуженная артистка России Юлия Высоцкая и народный артист России Александр Домогаров.

Время страха для актера

Премьера «Сцен из супружеской жизни» состоялась в марте. По мнению руководства МХАТ, спектакль имеет оглушительный успех, постановке пророчат яркую гастрольную жизнь.

- Андрей Сергеевич (Кончаловский – Ред.) сотрудничает с итальянскими театрами, - рассказала актриса Юлия Высоцкая. - Год назад режиссер и продюсер Лука де Фуско предложил ему поставить в Неаполе спектакль к 100-летию Бергмана (фильм «Сцены из супружеской жизни» итальянского режиссера вышел на экраны в 1973 году, он и был взят за основу одноименного спектакля - Ред.)

Сначала появилась итальянская версия с Высоцкой в роли главной героини, ее партнером стал итальянский актер. Как и у Бергмана, действие происходит в конце 1960-х - начале 1970-годов. Позже Кончаловский переместил действие в российские 1990-е и получилась еще одна версия – на русском языке, с Высоцкой и Домогаровым.

- Когда играешь спектакль в Италии, а потом выходишь на сцену в России, возникает ощущение, что это совершенно разные истории, - призналась Юлия. - Актер итальянский более комичный, там нет такой страсти, как у нас с Домогаровым.

- Мы более драматичнее, трагичнее, более серьезные, что ли, - подержал ее Александр, который о совместной работе с Высоцкой вообще говорит в превосходных степенях. - Это счастье, когда у тебя с партнером сложилось так. Можно понимать и чувствовать настроение человека. Я Юлю чувствую. Мне легко.

Высказался Домогаров и о разнице работы в театре и в кино.

- От уровня артистов зависит, останется зритель в зале после антракта или нет, будет ли он аплодировать после спектакля. Для театрального актера самое страшное время – это без пяти минут семь. Впереди - пропасть, в которую надо войти и отыграть до финала. Но это Его Величество театр…

Александр Домогаров и Юлия Высоцкая на пресс-конференции.Фото: Стас Ломакин

«Капец» и другие приметы 90-х

В одном из первых интервью после премьеры «Сцен из супружеской жизни» Кончаловский сказал, что уберет из диалога героев слово «капец», если об этом попросит руководство театра. Видимо, не попросило, и в версии, которую увидели калининградцы, мы слышим это словечко не только из уст обеих главных героев. Но это же не матерщина, а так, заменитель!

Подсказывают зрителям, что действие происходит именно в России 90-х, хроники, «бегущие» по стенам квартиры супругов в момент смены декораций. То Ельцин мелькнет, то огромные очереди у магазинов. А вот Аллегрова: «Только я игрушка для тебя…» А вот ДДТ ревет: «Осень! Мне бы прочь от земли». Или «Фристайл» с тогдашним ресторанным гимном «Ах, какая женщина». Имеются и предметы быта 30-летней давности: холодильник ЗИЛ, вафельное полотенце у мойки, тоскливый своей стандартностью кухонный гарнитур, клеенчатые сумки в углу.

В антракте в соседних креслах заспорили - мол, ничего себе семья, «кучеряво» живет! Пришли с работы, бар открыли, он себе элитного виски плеснул, она – «Старого Таллина».

- Не все такое могли себе позволить! – возмущалась одна из зрительниц.

- Не забывай, - возражала ее подруга. – Муж – ученый, жена – юрист.

Спорили и по поводу туалетов героини:

- Вот таких халатиков тогда не было, туфель а-ля лабутены – и подавно!

Но это все мелочи и придирки, конечно. В основном калининградский зритель просто млел от одного факта долгожданной встречи с двумя столичными звездами первой величины.

КСТАТИ

«Как жаль, что от Гофмана - только камень»

Во время пресс-конференции Юлия Высоцкая призналась, что в Калининграде снимает сюжеты для своего проекта «Мне это нравится!»

- Это спонтанный репортаж. Мы уже побывали на острове Канта, в Рыбной деревне. Попробовали кофе, увидели только камень на месте дома, где жил Гофман. Как жаль, что только камень! Конечно, в программе мы поговорим о фестивале, о театре. Съемки продолжаются, и вы можете попасть в камеру, если скажете: «Мне это нравится!»

Точная дата выхода в эфир сюжета о Калининграде пока неизвестна. А об утреннем кофе в Калининграде Юлия Высоцкая сказала так: «Симпатично. Но до совершенства далеко!» Адрес дегустации актриса не назвала.