«Слышали истошный крик, но не пошевелились». Омбудсмены проверили камеру, в которой сварился заживо задержанный Иван Вшивков

Через несколько дней после трагедии в отделе полиции Московского района Калининграда, где умирал мученической смертью 36-летний житель Черняховска Иван Вшивков, место трагедии посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Калининградской области. Один из них, Александр Вавилов, рассказал «Комсомолке», что удалось увидеть и узнать по существу у сотрудников ОВД.

- Нас были обязаны пропустить внутрь здания. Мы дождались начальника отдела, вместе прошли туда, где расположены камеры временного задержания граждан, - рассказывает Вавилов. - В той камере, где фактически сварили живого человека, была уже отремонтирована пластиковая труба, ведущая к радиатору отопления, поставлена на место решетка, также у потолка была новая камера видеонаблюдения. Руководитель отдела кратко отвечал на наши вопросы. Начал с того, что после конфликта с сокамерником (этот конфликт хорошо виден на ролике, распространенном в интернете - Ред.) Ивана Вшивкова перевели в другую камеру.

По словам Александра Вавилова, первое нарушение, которое бросилось в глаза правозащитникам, - это глухая камера. В нее ни в коем случае нельзя было переводить задержанного.

- Но у нас в Калининградской области это повсеместное явление, во всех отделениях полиции., - продолжает Александр. - Камера должна быть с решеткой, а дежурный должен видеть, что происходит внутри, причем не только на мониторе, но и реально - визуально. Там, где я проверял отделы полиции, везде такая ненормальная ситуация.

Как отметил правозащитник, будь в камере все по установленному законом порядку, даже если бы сиделец вырвал трубу от батареи и из радиатора хлынул бы кипяток, то вода пошла бы через решетку наружу, в общий коридор. Человек не получил бы смертельных ожогов!

- А Ивана поместили в камеру, где глухая дверь, горячая вода поднялась до почти полуметрового уровня. Представляете, шестиметровую камеру, замурованного там человека, который кричит от боли и задыхается от пара, - говорит Вавилов.

Иван Вшивков жил в Черняховске, но работал в Калининграде.Фото: СОЦСЕТИ

Второе серьезнейшее нарушение полицейских состоит в том, что из камеры длительное время отчетливо слышался истошный крик, но на него не реагировали.

- Там нет полной звукоизоляции, - отмечает Александр Вавилов. - Сотрудники слышали его, слышали сильный стук в дверь. Никто не обратил внимания, не подошел, не открыл дверь, посмотреть, что там происходит.

Есть версия, что Иван Вшивков вывел из строя камеру видеонаблюдения пластиковой бутылкой с водой. Как она у него оказалась? Видимо, когда Ивана пересаживали в другую камеру, он попросил попить. Начальник полиции сказал, чтобы сидельцу дали пластиковую бутылку с водой. И оставили ее.

- Даже если парень выпил половину бутылки, все равно она тяжелая. Я не знаю, сбивал он этой бутылкой камеру видеонаблюдения или нет, это установит следствие. Хотя начальник полиции утверждал нам, что именно с этой бутылкой Иван прыгал к трехметровой высоты потолку и вывел камеру из строя. Нарушение же в том, что емкость не забрали у задержанного.

Но это не все.

- Четвертое нарушение, - продолжает Вавилов. - Почему дежурный полицейский, сидевший за монитором и видевший, что камера наблюдения вышла из строя, не поднял тревогу? Ведь причина отключения неизвестна. Может быть, он и подходил, но... Непонятно.

Кстати, по словам полицейских, пересадить Вшивкова из этой глухой камеры было попросту некуда. В отделе находилось четверо задержанных за административные правонарушения. На одного был составлен протокол и его отпускали домой. Но мужчина категорически отказался, так как боялся поздно ночью идти по Балтрайону.

Фотография батареи, которую, по версии полиции, сломал Иван Вшивков, распространенная Следственным комитетом.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Есть и пятое нарушение.

- Нам стало официально известно, что Вшивкова доставили в отдел в 11 часов 20 минут 19 октября, а в 3 часа 30 минут 20 октября была вызвана «Скорая помощь». Вот так, кипяток и пар заполняли камеру, человек варился заживо, орал, а полицейские сидели спокойно и не обращали внимания. Страшно. Нечеловеческое равнодушие, преступная халатность.

- А, может, над ним издевались?

- Знаете, я слабо верю в то, что его пытали, а, чтобы скрыть следы пыток, обливали кипятком. Не думаю, что эти люди до такой степени изощренные. Думаю, им известны способы, как делать так, чтобы видимых следов не оставалось.

- Задержанного приковывали к батарее?

- Нам сказали, что против Ивана Вшивкова спецсредства, в том числе наручники, не применялись. Этот факт смогут подтвердить или опровергнуть результаты экспертиз и выводы следствия. В любом случае от наручников должны будут остаться раны на запястьях погибшего. Это серьезные раны от механических повреждений, если человек пытался вырвать трубу радиатора, будучи прикованным к батарее.

Напомним, в среду, 23 октября, следственное управление Следственного комитета России по Калининградской области по факту гибели Ивана Вшивкова возбудило уголовное дело по статье "Халатность".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Посмотрела на Ваню - один сплошной ожог!» Мать погибшего в отделении полиции калининградца не верит, что он сам обварился кипятком

В ночь на 20 октября в Калининграде, в отделе полиции Московского района произошла трагедия, которая не укладывается в рамки здравого смысла. 36-летний крепкий мужчина, спортсмен, бывший игрок футбольного клуба "Прогресс" Иван Вшивков получил 70 процентов ожогов тела в камере для административно задержанных. Медицина оказалась бессильна (ПОДРОБНЕЕ).

«Подозрения только усилились»: мать погибшего в полицейском участке калининградца прокомментировала видео из камеры, куда поместили ее сына

Следственный комитет продолжает проверку по факту трагической смерти 36-летнего Ивана Вшивкова, который 20 октября в полиции Московского района получил ожоги 70 процентов тела и вскоре умер в больнице. Ситуация вокруг резонансного дела накаляется. Журналисты федеральных и местных изданий и каналов едут на улицу Киевскую с надеждой взять комментарий у очевидцев в погонах. Но никто ничего не комментируют, корреспондентам вежливо указывают за дверь (ПОДРОБНЕЕ).