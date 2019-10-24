Билайн ускорил Калининград

С начала 2019 года количество 4G базовых станций в Калининграде существенно выросло, что позволило увеличить пользовательские скорости. Дополнительно был реализован проект повышения производительности сети. По данным внутренних исследований, скорость в сети 4G выросла в несколько раз, и теперь клиенты Билайн могут пользоваться мобильным интернетом с еще большим комфортом.

В городе оператор уделил особое внимание местам с высоким спросом на мобильный трафик. В Калининградской области с начала года новые 4G базовые станции появились более чем в 35 областных населенных пунктах. В их число вошли Зорино, Краснознаменск, Заповедное, Домново, Ульяново, Заозерное, Большаково, Неманское, Шувалово, Ясное и другие. На данный момент, в Калининграде и области из всех технических площадок Билайн 80% уже оснащено 4G-оборудованием.

Увеличенная скорость позволит клиентам Билайн без ограничений пользоваться «тяжелым» контентом. Они смогут смотреть фильмы в HD-качестве, загружать видео в интернет, делать видеозвонки и обращаться к другим сервисам сети, для комфортного использования которых необходима постоянная высокая скорость.

Помимо качества сети, Билайн усовершенствовал и свои тарифы. В новой линейке, например, кроме безлимитного интернета, оператор сделал безлимитными и звонки внутри сети, а в пакет минут самого популярного тарифа «Анлим» теперь включены не только звонки на местные номера всех операторов, но и звонки по всей России. Для новых клиентов в первый месяц с момента подключения будет доступна возможность бесплатной раздачи интернета по Wi-Fi, которая позволит оценить все возможности 4G сети по достоинству.

Дмитрий Заика, территориальный управляющий Калининградским кластером компании «ВымпелКом», отметил: «Мы предлагаем всем попробовать новое качество сети Билайн. Мы подготовили нашу сеть к высокому спросу и продолжим работу для того, чтобы наши абоненты могли пользоваться мобильным интернетом везде, где им это необходимо».

Подобрать наиболее подходящий для себя тариф можно во всех магазинах Билайн в городе Калининград, а также в приложении «Мой Билайн».

Более подробная информация об обновленных тарифах доступна на сайте.

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