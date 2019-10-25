В Калининград привезли Феодоровскую чудотворную икону XII века, помогающую в семейных делах

Уникальную икону привезли в Калининград из Костромы. До 28 октября она пробудет в Кафедральном соборе Христа Спасителя. Речь идет о Феодоровском чудотворном образе Божией Матери, который известен с XII века.

По преданию перед образом молился сам князь Александр Невский, и именно этой иконой в 1239 году князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына, князя Александра на брак с полоцкой княжной Параскевой. Вместе с ним Феодоровская икона путешествовала в Орду. Утверждается, что этот образ Пресвятой Богородицы святой Александр брал с собой в военные походы. И, приняв монашество, завершил свой жизненный путь он именно перед ликом Феодоровской иконы Божией Матери.

Икона находилась в часовне близ старинного поволжского города Городца. Впоследствии там основали мужской Богородице-Феодоровский монастырь и образ являлся главной его святыней. Но так было до 1239 года – когда монголо-татры разорили и сожгли Городец, икона исчезла из города.

Дальше – удивительная, почти мистическая история. Чудесное явление Феодоровской иконы в Костроме князю Василию Ярославичу, младшему брату Александра Невского, совершилось в конце 50-х годов XIII века. Утверждается, что накануне явления, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, многие жители Костромы видели на улицах города воина с иконой Божией Матери на руках. В нем горожане узнали святого великомученика Феодора Стратилата – по его иконописному изображению в соборном храме Костромы.

До 28 октября она пробудет в Кафедральном соборе Христа Спасителя.Фото: Александр КАТЕРУША

На следующий день князь Василий Ярославич во время охоты увидел эту икону на ветвях дерева вблизи речки Запрудни. Обретенная святыня была торжественно принесена крестным ходом в Кострому и поставлена в соборном храме во имя великомученика Феодора Стратилата, после чего и стала именоваться Феодоровской.

Как рассказали в пресс-службе Калининградской епархии, икону доставят 24 октября в Кафедральный собор Христа Спасителя, где она пробудет до 28 октября.

В четверг состоялась встреча святыни, молебен пред иконой совершил архиепископ Балтийский Серафим.

- Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери с давних времен почитается православными как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающая в трудных родах, - отметили в епархии.

Интересно, что с 1991 года ведут летопись современных чудес, совершающихся по молитвам у Феодоровской иконы. Их зафиксировано уже более 100.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ИКОНЕ

* В годы гонений на Церковь в ХХ столетии чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы не покинула храмовых стен, сохранилась как церковная святыня.

* В память явления чудотворной Феодоровской иконы было установлено празднование, совершаемое 16/29 августа и традиционно сопровождаемое в Костроме общегородским крестным ходом из кафедрального собора к храму Спаса-на-Запрудне, воздвигнутому на месте явления святыни. Эта традиция, прерванная в ХХ веке, возрождена в 1990 году.

* В 1613 году в костромском Свято-Троицком Ипатьевском мужском монастыре Михаил Феодорович Романов перед ликом чудотворной Феодоровской иконы принял избрание его Земским собором на престол государства Российского. У образа Михаил Романов принес обеты верности Отечеству, Церкви и русскому народу.

* Со второй половины XVIII века члены царской семьи, в том числе все российские императоры, начиная с Николая I, считали своим долгом посетить Кострому – «колыбель дома Романовых» – и поклониться чудотворной Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы.

* В 1913 году, в ходе празднования 300-летия дома Романовых, перед иконой молился и последний русский император Николай II со своей семьей. Романовы так почитали эту икону, что построили в Царском Селе Феодоровский городок с храмом во имя Феодоровской иконы.

* С 1991 года чудотворный образ хранится в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы.