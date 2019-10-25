Подруга Бари Алибасова-младшего сбежала в Калининград от кулаков бойфренда

Очередная история о домашнем насилии прогремела на всю Россию. Резонансным делом заинтересовались на Первом канале, и историю калининградки Марии Клюевой и ее бывшего друга сердца Бари Алибасова-младшего записали в студии главного телеканала страны (программа «На самом деле» вышла в эфир несколько дней назад). Что же произошло? Московский адвокат девушки Александр Бенхин сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» следующие подробности.

- Моя доверительница живет в Калининграде вместе с родителями. Семья переехала из Казахстана несколько лет назад. Маше 28 лет. Она - известный парикмахер-стилист, со временем нашла работу в Москве, где и познакомилась с сыном известного продюсера Бари Алибасова. С марта этого года они начали встречаться, а потом и проживать вместе. И раньше были случаи, когда младший Алибасов поднимал на Марию руку. Но 23 сентября он так сильно избил девушку, что теперь она опасается за свою жизнь. Поэтому мы решили обнародовать данный факт и дать ход делу.

Подтвердила это и сама Мария в эфире телешоу.

- Бари ударил меня ногой, я упала, он схватил меня за волосы и потащил. Так продолжалось в течение полутора часов. А вообще первый раз он избил меня еще летом, объяснял, что все навалилось на него. Бил руками и ногами. Были синяки, но побои я тогда не снимала.

По словам Александра Бенхина, после инцидента девушка была вынуждена срочно уехать в Калининград и обратиться в бюро судмедэкспертиз. Специалистами установлено, что Марии Клюевой были нанесены не менее 26 травматических воздействий тупыми предметами.

- Зафиксированы побои легкой степени тяжести, - пояснил адвокат.

Выяснилось, что конфликты между Машей и ее бойфрендом с рукоприкладством возникали из-за неуравновешенного характера молодого мужчины. А обострилась ситуация после того как к ним в квартиру из Саратова переехала родная мама Алибасова-младшего.

А что же сам Бари Бариевич? В телеэфире он сначала вообще заявил, что якобы не помнит эту девушку. Однако в студии продемонстрировали кадры, снятые 5 сентября, где отчетливо видно, что Бари и Мария страстно обнимаются в душевой. После этого Алибасов признался: да, встречался с калининградкой... но всего пару раз! Однако и эти показания были опровергнуты. Ведь познакомились они с Машей в новогоднюю ночь, а в марте девушка перебралась в столицу.

- Вся страна знает, что у меня есть проблемы с агрессией по отношению к женщинам, - объяснил Алибасов-сын свое поведение. - Мы четыре года дрались с матерью. Я случайно сломал нос своей второй жене. Я агрессию не контролирую, поэтому начал даже лечиться у врача...

Только избитую девушку такими словами едва ли успокоишь. Адвокат Александр Бенхин считает, что перспектив для уголовного дела по факту нет, раз установлен лишь легкий вред здоровью:

- Это статья 116 УК РФ «Побои», по которой дадут в лучшем для нас случае штраф или условный срок, а в худшем - вообще откажут в возбуждении уголовного дела. Жестко наказать домашнего насильника нельзя, но привлечь внимание общества к этой теме можно, что мы и сделали. Наверное, теперь он успокоится и выплатит Марии компенсацию. Об этом мы сейчас ведем переговоры. Я как адвокат за примирение сторон, но зло должно быть наказуемо.