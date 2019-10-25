Проплыла 11 тысяч километров! Бутылку с письмом, брошенную в океан калининградскими моряками, поймали в Бразилии через 30 лет

Долгий путь не домой

9 октября из Рио-де-Жанейро прилетела новость, которая облетела весь цивилизованный мир. На южном побережье Бразилии нашли бутылку, внутри которой было письмо на русском языке. Как выяснилось, написано оно более 30 лет назад калининградскими моряками, которые решили передать своеобразный привет "сухому закону", который царил тогда в СССР.

«Адресовано письмо тем, кто не полениться выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ (министерства рыбного хозяйства – Ред.) и Правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции, в день чествования моряка, капитана дальнего плавания Юдина В.А., в его день рождения. Нашедших это послание, прошу сообщить место и время вскрытия при прочтении этого письма».

В конце послания стоял адрес в Калининграде.

История заинтриговала бразильских и российских журналистов, к расследованию подключились ветераны советского рыбпрома. Один из первых через интернет с обладателями уникальной находки связался наш земляк Вячеслав Симонов, который долгое время работал в компании «В морях и океанах».

- Я нашел студентку Федерального университета в городе Пелотас Паолу Соуза, это штат Риу-Гранди-ду-Сул, - рассказывает калининградец. - Бутылку с запиской она с друзьями обнаружила в 20-х числах сентября, во время прогулки по пляжу рядом с уругвайской границей. Сначала думали, что там что-то про любовь. Перевели и выяснилось, что не про любовь...

Бутылку нашли студентка Федерального университета в городе Пелотас Паола Соуза.

Сразу после находки в бразильской газете «Диариопопуляр» вышла статья за подписью Роберто Джованоса о найденной бутылке с письмом, якобы написанным в 1985 году и брошенным в море у берегов Гренландии с борта советского БМРТ «Атлант». То есть нашли послание на расстоянии более 11 тысяч километров от Гренландии.

Согласно архивным данным, с 1979 по 1986 годы Виктор Юдин, чей день рождения отмечался на борту, действительно был бессменным капитаном БМРТ (большого морозильного рыболовного траулера – Ред.) «Атлант».

- В марте 1985-го и марте 1986 года Виктор Адрианович находился в море, оба рейса были в Северо-Восточной Атлантике, рядом с Гренландией - сообщила нам руководитель архива «Запрыбпромразведки» Елена Метелкина. - Он вполне мог отметить на борту свой день рождения. Кстати, первый рейс завершался 2 апреля, а второй – в мае.

Для «Комсомолки» сделал исключение

Когда же было написано послание и где брошена бутылка? Связаться с капитаном дальнего плавания Виктором Юдиным помогли в компании «Атлантрыбфлот».

- Виктор Адрианович жив и здоров, с журналистами не общается, но для «Комсомолки» сделал исключение, - обрадовал представитель компании Николай Смирнов.

Капитан Виктор Юдин.

Встретились. Капитану Юдину сегодня 80 лет. Он рассказал, как попал в Калининград и связал свою жизнь с морем.

- Родился я в Тульской области, в самом маленьком городе России - Чекалине. Нас, детей в семье было пятеро. Отец погиб в начале войны. Трудное было мое детство, впрочем, как у всех в ту пору. Потом я окончил Одесское мореходное училище и в 1960 году был направлен в Калининград. Работал на судах управления экспедиционного флота. Ходить на СРТ (средний рыболовный траулер – Ред.) могли только герои, в море швыряло, как щепку.

В 1967 году Виктор Адрианович поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище (сегодня это Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота), только что открывшийся вуз для подготовки специалистов рыбного хозяйства. Прошел ускоренные трехгодичные курсы и получил диплом судоводителя. Затем была работа в промразведке:

- Ходил старшим помощником на БМРТ, в 1978 году стал капитаном. Первый рейс в этом качестве совершил в район Североатлантического хребта, эти подводные горы идут от Южного полушария до Исландии. Ловили макрорус, это очень тяжелая работа, большое искусство, особенно в шторма.

Капитан проработал в море до 2004 года. Занимался разведкой рыбных запасов в районе Африки, обеих Америк, бывал у берегов Антарктиды. На пенсии Виктор Адрианович не сидел дома, работал завхозом в детсаду, пока здоровье позволяло. Он счастлив в браке с супругой Ольгой. Вырастил двух сыновей и души не чает в двух своих внучках.

Послание отправили плавать по волнам у берегов Гренландии.

О них написали в газетах

Запомнился Виктору Юдину и рейс «Атланта» в Северо-Западной Атлантике в 1981 году:

- Мы работали с учеными из Канады, США, Великобритании, Норвегии, Германии, изучали рыбные запасы, проводили гидрологические, ихтиологические, метеорологические и другие исследования. У нас на борту всегда было несколько сотрудников АтлантНИРО. Тогда про нашу совместную рыбацкую миссию написали в американских газетах. А в порту Бостона наш ученый доктор наук Владимир Саускан удивил иностранцев своими музыкальными способностями. На банкете в одном из помещений был накрыт стол, а в другом стояло пианино. Владимир сел за инструмент и принялся наигрывать мелодии из фильма «Крестный отец». На звуки музыки потянулись женщины, следом их кавалеры. Получился прекрасный концерт.

Что касается бутылки с посланием, то наш герой вспоминает:

- Несмотря на сухой закон, мы брали в рейс небольшой запас спиртного, чтобы отмечать праздники. В мой день рождения ребята меня поздравили, было такое дело. А потом кому-то пришла мысль написать письмо потомкам и отправить его в море. Текст я прочитал, там ничего крамольного не было, написали с юмором. Ту бутылку, возможно, подхватило ответвление Гольфстрима, она доплыла до Северного моря, затем через Ла-Манш и далее вдоль Африки до экватора. Там сильное течение идет с востока на запад до Южной Америки в сторону Бразилии. И вот снова о нас написали в газетах…

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Приказ - доставить пингвинов

Как-то капитан Юдин получил секретное задание от вышестоящего начальства: доставить из Антарктиды пингвинов для морского музея Клайпеды.

- Подошли к аргентинскому острову. Ребята спустили шлюпку и в ней переправляли птиц на судно. Забрали 70 пингвинов, устроили им специальное помещение с ледником и лестницами. Увы, в пути пингвины выжили не все. А через несколько лет я узнал, что оставшихся птиц в музее уничтожили.

В другой раз у берегов Ирландии, за 200-мильной зоной БМРТ «Атлант» обнаружил огромные запасы путассу, что стало научным открытием.

- Это был конец рейса, у нас закончилось топливо, ждали подхода танкера. Вдруг эхолот показал на глубине 600 метров плотное темное скопление. Опустили трал, достали – полон рыбы. Когда получили топливо, стали уже целенаправленно искать, но надо было уже отправляться домой. Промысловые суда, которые проходили мимо, тралить не стали, у них тоже завершался рейс. И только на следующий год пароход «Вольный ветер» подтвердил наше открытие нового объекта промысла. Меня потом представили к ордену, телеграмму прислал сам министр рыбного хозяйства.