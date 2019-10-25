Директор МБУ "Чистота": Жители дорогих домов на Тельмана, Ленинградской и Верхнеозерной подбрасывают свой мусор другим

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» директор МБУ «Чистота» Юрий Егоров, осень - одно из самых сложных времен года для дворников из-за количества листвы, которую надо убирать.

Егоров: В Калининграде больше не будут посыпать дороги песком 00:00 00:00

- Сейчас у нас не хватает около трех десятков дворников, но если освободить тех, кто работает на нескольких участках - то нужно будет уже 250-300 человек! - говорит Егоров.

В «Чистоте» также открыты вакансии водителей и слесарей: из-за большого количества новой техники расширяют штат. Прямо сейчас нужно 60 водителей категории B и C на машины «Hyundai», которые будут вывозить мусор.

Кстати, самые сложные районы по количеству работы — Центральный и Ленинградский: там много зеленых зон, где люди, к сожалению, мусорят. А жильцы частного сектора (ул. Тельмана, Ленинградская, Верхнеозерная) даже подбрасывают свои отходы «Чистоте». «Подкидышей» очень легко отличить: МБУ закупает для себя желтые мешки, а собирать у дорог приходится и белые, и красные, и черные.

- В центре города живут, а мусор свой выносят на дорогу, - сокрушается Егоров. - Хорошо, когда в мешках. Бывает, кучу нагребают, а потом звонят в «Чистоту»: вы не убираете! С одной стороны, мы не обязаны вывозить чужое, а с другой - это наша территория.

Этой осенью из Калининграда ежедневно вывозят 100 тонн мусора. А весной собирали до двухсот тонн в сутки - из-за смета, которые остается после зимы (в целом за год его образовалось 15-16 тысяч тонн). Этой зимой от песка решили отказаться.

- В этом году дороги будут обрабатывать солевым раствором (двадцатипроцентным, таким же, как и был в пескосоляной смеси, так что бояться за растения, обувь и шины не стоит). Мы приобрели новую технику для жидких реагентов, которая летом будет работать, как поливальная. Делать солевые растворы будем на установке, которую на этой неделе приняли в эксплуатацию. В емкости засыпается соль, смешивается с водой с подогревом. Никакой дополнительной химии, - говорит директор «Чистоты».

Кстати, с начала года «Чистота» получила два иска от калининградцев, которые травмировались, упав на неочищенном тротуаре. Правда, эти иски пока в судах.

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