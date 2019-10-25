2019-10-25T17:15:28+03:00
Происшествия

Пообещал угостить конфетами: в Гурьевске педофил-гастарбайтер заманил в квартиру 4-летнюю девочку

57-летний мужчина работал кочегаром в частной бане. Сейчас он задержан
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Сейчас педофил задержан, с ним проводятся следственные действия.Сейчас педофил задержан, с ним проводятся следственные действия.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Днем 19 октября в Гурьевске один добрый дядя пообещал угостить сладостями четырехлетнюю девочку. Привел малышку в свою квартиру и, выражаясь языком полицейского протокола, «совершил в отношении нее действия сексуального характера».

Педофил, видимо, надеялся, что его жертва в силу своего возраста не сможет толком никому объяснить, что с ней случилось. Однако ребенок рассказал о своем новом знакомом родителям, те всполошились и заявили о произошедшем в полицию.

Оперативники угрозыска и инспекторы по делам несовершеннолетних районного ОМВД сработали оперативно, а главное, эффективно. Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки - им оказался 57-летний гражданин иностранного государства (по неофициальной информации, выходец с Украины), который неофициально трудился кочегаром в одной из частных бань Калининграда. Прямо на рабочем месте любителя маленьких девочек и задержали. После чего к расследованию подключились специалисты регионального Следственного управления СКР, в ведении которого находятся уголовные дела по преступлениям, совершенным в отношении детей.

- Подозреваемый был допрошен и дал признательные показания, - сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - Ему предъявлено официальное обвинение. И хотя насилия к потерпевшей мужчина не применял, его действия квалифицированы именно как насильственные, в связи с тем, что малолетняя не понимала их характер.

Как выяснилось, еще в 1980-х годах гастарбайтер уже был судим за половое преступление. Так что, снисхождения от суда он вряд ли дождется. Сейчас в рамках расследования производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Как добавили в СУ СКР, следствие также намерено помочь семье пострадавшего ребенка организовать реабилитацию девочки, чтобы минимизировать последствия причиненных ей психологических травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Слышали истошный крик, но не пошевелились». Омбудсмены проверили камеру, в которой сварился заживо задержанный Иван Вшивков
Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили ОВД Московского района, где в ночь на 20 октября произошла трагедия, и рассказали об увиденном "Комсомолке"
Новости 24
В Нестерове дали старт региональной эстафете «Дорогами Победы»
В Калининграде в сквере на Гаражной начали строить спортивно-игровую площадку
В Славске должнику отказались выдавать новый загранпаспорт
Власти нашли подрядчика, который подготовит к рекультивации пять свалок в регионе
В Кремле прокомментировали гибель задержанного в отделе полиции Калининграда
Ученые БФУ имени Канта рассказали, какая погода ждет калининградцев в ноябре
Дороги в Калининградской области планируют покрывать битумным составом
В Калининграде осудили жителя Кубани за нападение на 70-летнего пенсионера
В Немане с экс-сотрудника ГИБДД взыскали компенсацию в порядке регресса
В Калининграде определят победителя акции «Пост №1»
Калининградца задержали за мошенничество 10-летней давности
На Балтфлот прибыли первые 200 призывников