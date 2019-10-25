Уволены двое сотрудников отдела полиции Калининграда, где погиб задержанный Иван Вшивков

УМВД России по Калининградской области провело служебную проверку по факту инцидента в камере для содержания задержанных лиц в ОМВД России по Московскому району Калининграда.

Как известно, в ночь на 20 октября житель Черняховска Иван Вшивков получил смертельные ожоги кипятком, по версии полиции, в буйном припадке выломав антивандальную решетку и сорвав трубу радиатора отопления. Непосредственно перед этим черняховец вывел из строя установленную в помещении камеру видеонаблюдения.

- Установлено, что должностные лица отдела полиции не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением административно-задержанного гражданина, - прокомментировала начальник пресс-службы правоохранительного ведомства Светлана Поставничая. - Двое сотрудников уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов «О полиции», «О службе в органах внутренних дел», приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций. Материалы проведенной по ним оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД проверки переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения по уголовному делу, возбужденному по признакам статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность».

Как добавили в пресс-службе, кроме того, еще семь должностных лиц, в числе которых руководители провинившихся полицейских, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности и предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям.