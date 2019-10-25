Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака

В это воскресенье, 27 октября, в России отмечается День автомобилиста. А вы как водите? Узнаем!

Овен

Овны следуют своим порывам, они импульсивны и порой вспыльчивы, поэтому это сказываться на стиле их вождения. Для Овнов управление автомобилем – еще один способ выпустить пар и почувствовать свободу. Само собой, это вовсе не означает, что Овны за рулем «кое-кто с гранатой», но порой они все же любят полихачить. К своему авто относятся с особым трепетом, стараясь обеспечить максимальный комфорт для езды, заботятся о том, чтобы внутри была самая крутая акустическая система, дорогие чехлы и приятный аромат. Предпочитают стильные варианты спортивных иномарок.

Телец

Тельцы не могут представить себя в общественном транспорте, поэтому вопросы, связанные с личным транспортом, для них святы. Они ухаживают за своим авто, отлично знают все правила дорожного движения. Для Тельцов автомобиль это вовсе не роскошь, а средство передвижения, поэтому название громких марок их не особо интересует, ведь простота и надежность на первом месте. Они без конца возятся под капотом, моют, полируют, вовремя проходят техосмотр. Телец – образцовый водитель, использующий машину для семейных и хозяйственных нужд. Выбирают вместительные модели, такие как минивэн. Пожалуй, эту идеальную картинку нарушает только упрямство представителей этого знака. Иногда, поддавшись эмоциям на дороге, они все же способны не пропустить пешехода на переходе или как будто случайно не заметить знак.

Близнецы

Близнецы стремительны, как воздух, ведь это их стихия. Поэтому нет ничего странного, что среди них частенько находятся водители, которые предпочитают быструю езду. Ветер, ураган, мощь и скорость – все это о вождении представителей этого знака. Вместе с тем они ловко справляются с управлением на дорогах, и нечасто попадают в сводки по ДТП. Если вы видите автомобиль, из которого «качают басы» и ревёт на всю улицу какая-то динамичная мелодия, знайте, это они. Близнецы предпочитают открытые окна, чтобы шум и ветер давали ощущение свободы, полёта, скорости. Ведь зачем же еще нужна машина, если на ней нельзя прокатиться с ветерком?

Рак

Раки водят автомобиль предельно аккуратно. Безопасность для них превыше всего. Так как езда для представителей этого знака состояние тревожное и требующее от них максимальной концентрации, нередко они становятся участниками конфликтов на дороге. И неважно кто виноват, эмоциональные Раки вспыльчивы, и готовы ругаться со всеми, кто выведет их из равновесия. Может показаться, что Рак — это обычный грубиян за рулем, но на самом деле им движет желание, чтобы со всеми участниками движения все было благополучно. Особых предпочтений автомобильных марок не придерживается, главное, чтобы было надежно. За авто тщательно ухаживает, прячет в гараж и редко хочет приобрести что-то новое и подороже.

Лев

Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины. В воскресенье с утра не лень встать пораньше, чтобы помыть машину перед началом рабочей недели. Во время езды следит, чтобы все участники движения держались на безопасном от него расстоянии. Большинство представителей этого знака предпочитают роскошные иномарки, с громким названием, изысканным видом и тому подобное. Те Львы, которым не по карману люксовые марки, способны превратить в предмет зависти даже старую отечественную «копейку».

Дева

Девы назубок знают все правила дорожного движения. К вождению подходят со всей серьезностью, ведь теперь от них зависит не только собственная безопасность, но и всех остальных участников движения на дороге. Девы всегда пристегнуты, в бардачке — аптечка с полным набором медикаментов. Спорим, что вы не найдете Дев, у которых в машине нет видеорегистратора или сигнализации? Когда Девы получают заветные права, они становятся просто невыносимыми. Ведь все разговоры теперь будут сводиться к автомобилям, а к людям без прав они склонны относится как к людям второго сорта. Впрочем, так бывает не всегда и не со всеми.

Весы

Весы любят комфортную езду. А правила дорожного движения у них просто отскакивают от зубов. Но за рулем им всегда непросто сконцентрироваться и они часто попадают в дорожные неприятности даже там, где это бывает почти невозможно. Представители этого знака чаще всего выбирают стильные броские автомобили, которые выделяются на дороге. В общем, чтобы было «покрасивше» и «побогаче».

Скорпион

Скорпионы неплохо водят, но никогда не сядут в плохую машину. Для них поездка на ветеране отечественного автопрома страшнее, чем утренний звонок от коллектора. Что касается использования автомобиля, то для них это не средство передвижения, не то, что в хозяйстве пригодится, а в первую очередь статус. А еще Скорпионы довольно хорошо ориентируются в ПДД, и даже стоя в пробке, обязательно пригрозят пальчиком тому, кто их нарушает.

Стрелец

Стрельцы просто обожают путешествия. Им по душе поездки на дальние расстояния, в которых они видят романтику. Водят представители этого знака хорошо, но часто скучают за рулем. Им прекрасно подойдут вместительные машины. А тайная мечта почти каждого Стрельца — покупка трейлера. Ведь с «домом на колесах» они будут открыты любым приключениям. Только большую и веселую компанию нужно найти.

Козерог

Прагматичные Козероги не любят быструю езду. Им сложно колесить в городе: то свернут не туда, то правила нарушат (не специально, конечно). Зато как только они выезжают на бездорожье, начинается раздолье и никто не мешает им почувствовать себя властелином дороги. Именно на ухабах и полузаросших тропах Козерог способен проявить истинное мастерство вождения. Лучшей машиной для него будет внедорожник или просто крупная модель.

Водолей

Водолеев можно назвать самыми спокойными водителями. Они точно никогда не будут лихачить за рулем или рисковать. Представители этого знака экономно расходуют бензин и даже не против перейти на другой источник топлива, если это сэкономит их бюджет. На дороге они скромны, рассудительны и не станут показывать другим водителям неприличные знаки. Выбирая машину, Водолей в первую очередь обращает внимание не на ее внешний вид, а на технические характеристики.

Рыбы

Признаться, Рыбы не самый надежный водитель. Виной тому рассеянность, из-за которой они часто забывают, что означают дорожные знаки. Им непросто переносить продолжительные поездки, да и высокая скорость тоже не для них. К машине Рыбы относятся как к средству передвижения, и она не играет значимой роли в их жизни. В новом авто они в первую очередь ценят комфорт, а еще обязательно, чтобы цвет был модным.