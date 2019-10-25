«Падальщики». В Калининграде пассажиры специально валятся в автобусах, чтобы получить компенсацию

Всегда расплачивается водитель

Как известно, водители калининградских автобусов и маршрутных такси частенько превышают установленный скоростной режим, совершают рискованные виражи, обгоняя и подрезая друг друга. Как следствие – порой им приходится резко бить по тормозам, из-за чего пассажиры в салоне валятся, как кегли. Последний по времени такой случай имел место буквально на днях, когда в 63-й маршрутке упавший мальчик разбил себе лицо. С учетом того, что подобное происходит практически ежемесячно (если не еженедельно), а также помня о том, в каком меркантильном времени мы живем, появление желающих подзаработать на тенденции особо удивлять не должно.

Как рассказал один из водителей предприятия «КалининградГорТранс», в Калининграде все чаще встречаются пассажиры, которые попросту имитируют падение в салоне автобуса. Цель – под угрозой судебного разбирательства выбить в последующем у перевозчика денежную компенсацию. Некоторых таких вот «падальщиков» (от слова «падать») водители автобусов уже стали узнавать в лицо.

- А какие санкции грозят шоферу, если в салоне падает пассажир?

- Предприятие выплачивает пострадавшему оговоренную сумму, а потом водитель компенсирует ее работодателю из своего кармана. И я вам точно говорю, некоторые бабушки на этом живут! Уже неоднократно такое было, причем не только у нас в «КалининградГорТрансе», но и в ПАПе («Пассажирское автотранспортное предприятие». – Ред.), например. Как на работу идут. Все же просто: хлоп, упала и кричит: «Немедленно 60 тыщ мне давайте!» Это очень выгодный бизнес. Главное, упасть красиво и чтобы потом синяки остались. Люди же теперь все юридически грамотные, тут же бегут в БСМП и снимают побои. И поди докажи, что на самом деле это была обычная подстава!

- Но ведь салоны в автобусах теперь оборудованы видеокамерами наблюдения.

- Раньше эти камеры работали, да. Я видел весь салон, а также что происходит снаружи – спереди, сбоку и сзади. Автобус был оборудован девятью камерами. Даже карманников ловили с их помощью. Но чемпионат мира прошел, и они все полетели. То есть, с самими-то камерами ничего страшного не произошло, но нужно менять жесткие диски, а этого никто делать не хочет.

Частников «доят» чаще муниципалов

О том, что его предприятие сталкивалось с «падальщиками» неоднократно, нам подтвердил и руководитель «КалининградГорТранса» Анатолий Мухомор.

- Но среди них не только бабушки и дедушки, есть и куда более молодые люди, которые, видимо, зарабатывают на жизнь таким образом, - говорит он. - Движение у нас в городе сами знаете, какое, так что, бывает по-разному. У нас даже видео есть, где один мужчина тяжелой поступью входит в автобус, потом долго ходит за кондуктором и, улучив удобный момент, падает у него за спиной. Причем из автобуса этот человек потом вышел самостоятельно, но обратился в ГИБДД, съездил на улицу Борзова и оформил все, как положено. И только когда узнал, что в нашем распоряжении есть изобличающая его видеозапись, отказался от каких-либо исковых требований.

Мухомор знает, что с аналогичными ситуациями сталкивались и его коллеги по перевозчицкому цеху. Причем, на маршрутах, которые обслуживают частники, даже чаще, чем на муниципальных.

- Раньше такое было повсеместно, но негосударственные перевозчики чаще позволяли себе откупаться. У них была такая возможность, наверное. Мы же всегда оформляли инцидент в Госавтоинспекции, и ничего не выплачивали. Поэтому нашего предприятия это меньше касалось.

Спасительное видеонаблюдение

Впрочем, с момента появления ОСГОПП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров – Ред.), хлопот прибавилось у всех автобусников.

- Сегодня все знают, что есть страховка, - объясняет директор «КалининградГорТранса». - Даже действительно имея какую-то травму, пассажир покидают транспортное средство и никаких претензий не заявляет. А через некоторое время обращается в БСМП, говорит, что получил повреждение именно в общественном транспорте. Потом об этом факте сообщается в полицию или в ГИБДД. Приезжают сотрудники правоохранительных органов, и начинается разбирательство. Хорошо, сегодня нам помогают видеокамеры, которые есть в каждом автобусе.

- Но, по словам ваших сотрудников, эти камеры не работают!

- Видеооборудование полностью исправно, а жесткие диски, у которых срок службы всего два года, на многих автобусах действительно вышли из строя. Денег на их замену у предприятия не было. Но сейчас мы постепенно меняем диски, закупая более надежные и с большим сроком службы. Ими оборудовано уже 95% нашего автопарка.

Анатолий Мухомор также признал, что в автобусах случаются и реальные падения, которые никто не симулирует.

- Когда для предотвращения ДТП водители применяют экстренное торможение, а пассажиры не предпринимают каких-то мер для своей безопасности: не держатся за поручни, например. И после резкого толчка ударяются лицом об эти самые поручни или падают на пол. За полученные травмы пострадавшим выплачивается страховка, и ко всему прочему положены еще какие-то компенсации.

«Встретимся в суде!»

То, что пассажиры иногда имитируют падение, подтвердили и в ПАПе, и в компании «Тотем». В диспетчерских обоих предприятий заявили, что подобные случаи происходят «сплошь и рядом», но зафиксировать их сложно из-за отсутствия в салоне видеонаблюдения. «Тотем» не так давно даже выиграл суд у пенсионерки, пытавшейся отсудить у транспортников деньги.

- Была у нас одна такая бабуля, - рассказала юрист компании Ксения Заболотная. - Она не предоставила никаких доказательств того, что упала именно в нашем автобусе, зато требовала, чтобы ей выплатили 10 тысяч рублей и ни копейкой меньше.

- Разбирались в суде?

- Да, в Московском районном. Пенсионерка заявила, что у нее имеется общее заболевание, связанное с коленными суставами, и она якобы готовилась к операции, на которую нужны деньги. Интересно, что отстаивала свои интересы она с помощью адвоката. То есть, деньги на юриста нашла. Суд мы выиграли, истице было полностью отказано в ее требованиях.

Ксения рассказала, что приходилось разбираться и с последствиями реальных падений – последнее ДТП случилось пару месяцев назад. Но там все оформляли по полной форме и с использованием четкой доказательной базы. Так что, «падальщиками» даже не пахло.