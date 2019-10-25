О чем говорит Калининград: Смерть в отделе полиции, триумф "Балтики" и зачем егеря расстреливают лебедей

Дело Ивана Вшивкова

Дело бывшего футболиста из Черняховска Ивана Вшивкова, бесспорно, войдет в историю Калининградской области, в "черную" половину, если можно так сказать, этой истории. Случай дикий: по версии полиции, задержанный за мелкое хулиганство Вшивков кричал, буянил, потом повредил радиатор отопления и насмерть обварился кипятком. Фактически, сварился. А до этого вывел из строя камеру видеонаблюдения. Это последнее обстоятельство больше всего и насторожило. Слишком много совпадений. Позже публично выступила мать Ивана, которая завила, что у нее большие сомнения в том, что ее сын умер в результате несчастного случая. Мол, ему могли в этом помочь.

Я не буду делать выводов. Еще рано и вопросов остается немало. Я очень надеюсь, что следствие разберется во всем досконально и объективно. И что виновные понесут заслуженное наказание (пока возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", двое полицейских уволены, еще семеро получили взыскания). Хочется сказать о другом. Общественное мнение быстро встало на сторону матери Вшивкова и по большей части готово разделять ее версию произошедшего, то есть ту, согласно которой, задержанному помогли умереть. И дело тут даже не в череде совпадений (как в случае с поврежденной камерой видеонаблюдения), дело в репутационном шлейфе, который тянется за полицией да и другими силовыми ведомствами в последние годы. Несколько резонансных дел, связанных с пытками в колониях, с беспределом людей в погонах и пожалуйста: убедить публику в том, что Иван Вшивков погиб без посторонней помощи теперь очень и очень непросто. Испортить репутацию просто, восстановить гораздо тяжелее.

И теперь, в деле Ивана Вшивкова, отвести от полиции подозрения может лишь полная открытость следственных органов, четкий, детальный и прозрачный разбор этой трагической истории. Хочется верить, что именно по такому пути пойдут силовики.

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Не стреляйте в белых лебедей

На этой неделе произошла еще одна крайне неприятная история. На питьевом озере в поселке Котельниково под Калининградом кто-то расстрелял белых лебедей. Это второй подобный случай за короткое время.

Местные жители, которые кормили благородных птиц, услышали как-то вечером выстрелы и увидели два внедорожника, спешно покидающие место ЧП. В воде плавали мертвые птицы... В соцсетях поднялась настоящая буря, живодеров готовы были линчевать прямо здесь же, в интернете, если бы такая возможность была. И если бы знали, кто именно живодер. Правда, подозреваемые появились довольно быстро - егеря из местного охотничьего хозяйства.

"Комсомолка" попыталась разобраться в происходящем. Мы поговорили с очевидцами, получили комментарии у чиновников, побеседовали с тем, кто ведает у нас охотой. Выяснилось, что егеря вроде бы не причем. Да это вообще-то дико - егеря расстреливают лебедей! Зачем?

Полиция осматривает расстрелянных лебедей возле озера в Котельниково.Фото: СОЦСЕТИ

Но через день после нашей публикации в полиции огорошили: в расстреле лебедей действительно подозревается егерь. Вина его не доказана, он свою причастность к живодерству отрицает, но есть подозрения, что ему придется расколоться под грузом доказательств. И тогда, быть может, он признается, зачем он это сделал.

По соцсетям бродило видео, где человек признается в том, что ненавидит лебедей, потому что они поедают мальков. Не этот ли егерь распространял этот ролик? Это может быть ответом на вопрос, зачем. Ответом маньяка.

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Два забора - это плохо

Невеселой получилась неделя у обитателей дорогих домов в окрестностях Верхнего озера. Вначале в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград" жильцы улиц Тельмана, Верхнеозерной и Ленинградской услышали "пару ласковых" из уст руководителя МБУ "Чистота" Юрия Егорова:

- Эти люди в центре города живут, а мусор свой выносят на дорогу. Хорошо, когда в мешках. Бывает, кучу нагребают, а потом звонят в "Чистоту": вы не убираете!

И добавил, что подбрасывают пакеты со своим мусором в "городские" контейнеры, чтобы не платить. Я, кстати, давно уже заметил, что обеспеченные люди весьма прижимистые во всем, что касается разного рода коммунальных платежей. В списке должников за свет вы всегда найдете владельцев дорогой недвижимости.

В пятницу пришел черед расстраиваться жителям улицы Курортной. Решив посерьезнее отгородиться от внешнего мира, они поставили вдоль своих домов сразу два забора. В принципе, это личное дело каждого, можно даже стену построить вокруг дома, как Трамп на границе с Мексикой. Однако возводя второй забор, жители Курортной отхватили добрый кусок городской территории. Мэрии пришлось вызывать специалистов и демонтировать ограждение.

Немалые деньги, потраченные на кованный забор (один пролет - от 20 тысяч рублей), получается, спущены в унитаз. А, кроме того, работы по демонтажу оплатить придется тоже жильцам.

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Демонтаж забора на улице Курортной.Фото: мэрия Калининграда

Почему "Балтика" всех рвет?

А теперь перейдем к хорошему. Не хочется сглазить, но "Балтика" продолжает радовать. На этой неделе наши ребята обыграли в гостях со счетом 2:0 соседей по турнирной таблице - ярославский "Шинник". Благодаря этой виктории балтийцы вплотную приблизились к "зоне стыков" (попадание в нее дает право побороться за выход в Премьер-лигу) и продлили беспроигрышную серию до 15 матчей. Это абсолютный рекорд. Такого не было ни в те дремучие времена, когда "Балтика" называлась "Пищевиком", ни в девяностые, когда наша команда выходила в элиту российского футбола.

Мы скоро подробно разберем причины успехов нашей команды (следите за публикациями в "КП"), а пока у меня несколько предположений, почему так хорошо все складывается. Во-первых, очень удачный тренер. Евгений Калешин хороший специалист, у него есть талант вдохновить команду перед матчем, у него есть жесткость, которая не позволяет футболистам расслабиться, когда этого делать не следует. Во-вторых, у "Балтики" сбалансированный состав. Выходит, что летом купили именно тех игроков, которые нам нужны, на те позиции, которые были наиболее слабы. Удачная покупка игрока в футболе значит многое. В-третьих, несколько очень крутых, во всяком случае по меркам ФНЛ, игроков. Это - юный вратарь Бориско, нападающий Маркин, полузащитник Альшин (простите неупомянутые). Наконец, в-четвертых, поддержка болельщиков. Зрителей на стадион ходит все больше, поддерживают команду они все яростнее.

Не знаю, что здесь главное, наверное, всё. От лица болельщиков могу пообещать: будет игра - будет и самая роскошная в России поддержка.

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Видеокамера помогла найти ребенка

Разного рода темным личностям, конечно, не нравится, что уже почти во всем городе понатыканы камеры "Безопасного города". Этих ребят легко понять: делать свои мерзкие делишки им стало заметно сложнее (уличный художник, рисующий на стенах Лиса, не в счет - я считаю, что он занимается правильным творчеством, которое город только украшает). Но для честных налогоплательщиков камеры - только плюс.

Это подтвердила история с трехлетней малышкой, которая внезапно оказалась одна, то есть без родителей, в городском автобусе и поехала от улицы Багратиона в поселок Александра Космодемьянского. Вначале девочке на помощь пришла кондуктор. Видя, что ребенок едет без взрослых, добрая женщина усадила девчушку на свое кресло и разместила срочное объявление в соцсетях: кто потерял ребенка? отзовитесь! А потом, когда делом занялась полиция, именно по камерам "Безопасного города" удалось отследить весь путь девочки и понять, что на протяжении всего путешествия, длившегося около двух часов, из автобуса она не выходила.

Девочку встретили на остановке у кинотеатра "Заря". Радостная, она бросилась в объятия мамы.

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