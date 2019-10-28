«За целлофановый пакет с «Битлами» на толкучке давали 25 рублей»

«Пластиковая» фарца

На прошлой неделе стало известно, что в России хотят запретить пластиковые пакеты. Им на замену, по идее, должна прийти старая добрая сумка-авоська. Особо радоваться этому «зеленым» не стоит: современную сетку для продуктов изготавливают из капрона, который разлагается примерно столько же времени, сколько ненавистный экологам пластик. Разве что есть надежда, что хотя бы объем таких отходов станет меньше.

Но сейчас не об этом. Инициатива Роспотребнадзора стала прекрасным поводом вспомнить о моде на упомянутые пакеты (которые тогда называли целлофановыми) в Советском Союзе. Знатоки датируют ее начало примерно концом 1970-х, и пришло поветрие, понятное дело, из-за рубежа. Точнее, невиданную ранее тару привезли из рейсов моряки загранплавания. Так что, первыми обзавестись заветными аксессуарами посчастливилось именно чадам и домочадцам «мореманов». Ну а затем, благодаря вездесущим спекулянтам, к ним присоединились и обычные советские граждане.

- Торговали мы импортными пакетами на знаменитой «Барахолке», - рассказывает бывший калининградский фарцовщик Сергей Шнюков. – Оптом брали товар у моряков, помнится, по 3 рубля за штуку. При этом внимательно смотрели, чтобы пакеты были не мятыми, без царапин и потертостей. Помещали их в какую-нибудь непритязательную сумку и отправлялись на Октябрьский остров. Вешаешь пару образцов на запястье и фланируешь в толпе – покупатели сами подходят. Перепродать можно было и за 25 рублей, это были очень приличные деньги по тем временам. Особенно ценились яркие изображения популярных рок-групп вроде «Битлз» или «Роллинг Стоунз». Неплохо шли пакеты с фотографиями зарубежных актеров и актрис. Помню еще картинку со статуей Свободы. Важно было еще и то, что за пакеты ничего не грозило от сотрудников ОБХСС (милицейское подразделение по борьбе с хищениями социалистической собственности, в ведении которого находились и дела о спекуляции – Ред.), а вот, например, за джинсы можно было поиметь бо-о-ольшие неприятности…

И крохотная эротика в уголке…

Однако моряки не могли удовлетворить постоянно растущий спрос, и тогда к делу подключились знаменитые «цеховики» - подпольные производители дефицитного ширпотреба. На черном рынке, кроме скопированных импортных сюжетов, появились пакеты, на которых красовались советские «звезды» - Алла Пугачева или Михаил Боярский.

- За них просили, начиная от «трешки», в то время как «фирму» (с ударением на последнем слоге) толкали втрое дороже,- вспоминает Леонид Треухов. – Я тогда жил в Москве, так вот, там фарцевали цыгане в подземном переходе на Арбате. Популярны были пакеты с рекламой сигарет «Мальборо» и джинсов «Рэнглер».

Изначально предназначенную для сугубо закупочных нужд тару наши сограждане предпочитали использовать по иному назначению, хотя и в магазин тоже престижно было прийти с таким вот пакетом.

- Когда я учился в девятом классе, тоже очень хотел заполучить настоящий заграничный пакет, - признается калининградский писатель Александр Адерихин. – Договорился с родителями, что, если оканчиваю четверть без троек, они премируют меня таким вот образом. И закончил! Папа с мамой слово сдержали, купили на нашей «барахоловке» фирменный пакет то ли шведского, то ли датского издательства. Очень яркий, с изображением множества книжек и журналов - детективы, фантастика. А если приглядеться внимательнее, в левом нижнем углу можно было обнаружить обложку какого-то эротического издания, хотя очень маленькую! Целый год носил я в этом пакете все что надо и не надо: тетрадки, книги, хлеб из булочной… Когда он стал рваться, кропотливо заклеивал дыры лейкопластырем.

В 80-е на "черном рынке" продавались и пакеты, на которых красовались советские звезды - Алла Пугачева и Михаил Боярский.Фото: СОЦСЕТИ

В драке только девочки

Действительно, бросовую в понимании иностранцев вещь, доставшуюся им такой дорогой во всех смыслах ценой, граждане СССР берегли чрезвычайно. С присущей им изобретательностью всячески продлевая жизнь импортной тары. Осторожно протирали от грязи влажной тряпочкой, с добавлением стирального порошка, шампуня и даже духов! Дабы пакет меньше протирался, клали внутрь нового старый, принимавший, таким образом, на себя часть нагрузки. Порвавшиеся ручки склеивали изолентой и даже зашивали обычными нитками. Царапины и потертости закрашивали фломастерами. Латали прорехи с помощью горячего утюга, используя для этого фрагменты старых пакетов.

- Я в то время жила рядом с магазином «Альбатрос», - говорит Ольга Селиванова. – Часто видела пластиковые белые пакеты с голубым парусником, если не изменяет память. Их можно было купить за полчека Внешторгбанка, это 7 рублей в эквиваленте. Для сравнения - джинсы можно было купить за 11 чеков. У нас была мода ходить с такими пакетами на тренировки (я тогда занимались гандболом). Как-то раз моя лучшая подруга Оксана, когда мы шли в спорткомплекс «Юность», порвала мой пакет! Может нечаянно, но мне показалось, что нарочно. И между нами завязалась такая драка, что другие прохожие только рты открыли. Один дяденька попытался нас разнять и очень об этом пожалел… А уже в выпускных классах мы ходили на уроки только с фирменными пакетами «Альбатроса». Учителя, конечно, возражали, так как пакет вмещал только пару книжек, пару общих тетрадок и дневник, но мы упорствовали.

Мода на пластиковые пакеты продержалась едва ли не до начала «лихих 90-х».

- Когда мне было 11 лет (это 1987 год), довелось отдыхать в лагере харцеров (тамошних пионеров) в Польше, - подтверждает Наталья Орехова. - Нам разрешили 30 рублей обменять на злотые. Помню, купила небольшие подарки, в числе которых были две пластиковые сумки: одна черная в яркий разноцветный горох, другая - белая с черной пумой. Их я отправила в подарок тете и двоюродной сестре в город Балабаново Калужской области. Восторгу родственниц не было предела, они с гордостью рассказывали, что на эти сумки люди на улицах оборачивались. Вот такая была редкость!