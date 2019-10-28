Главный калининградский таможенник: Однажды в легковушке нашли 8 тысяч пачек сигарет! Пришлось полмашины разобрать

Гостем программы "Прямая линия" на радио "Комсомольская правда - Калининград стал руководитель Калининградской областной таможни Сергей Абросимов. Он рассказал о том, как действует режим электронных виз для иностранцев, о контрабанде, о польских "бензовозах" и санкционке из Евросоюза.

Если перевозите больше 5 кг продуктов, съешьте их в сопредельном государстве 00:00 00:00

«Готовы принимать больше гостей»

- Сергей Викторович, можно подвести промежуточные итоги введения электронных виз. Первое время иностранцы не всегда понимали, что от них требуют. Что изменилось в вашей работе?

- Увеличилось количество иностранных туристов, которые приезжают в Калининградскую область впервые. У тех, кто не раз посещал Россию по обычным визам, вопросов, как правило, не возникало. А иностранцы, которые никогда не пересекали российскую границу, не знали, как правильно заполнить декларацию, заявить сведения об автомобиле. Чтобы снять нагрузку с въезжающих туристов, мы обратились в ФТС России и нам разрешили во временном режиме не требовать дополнительный документ – бланк объяснения, который ранее нужно было заполнять при ввозе автомобиля на территорию Калининградской области. Надеюсь, «временный» порядок сохранится.

- Какие документы иностранцы заполняют, въезжая к нам?

- Если человек едет на легковом автомобиле, а не на пассажирском автобусе, то нужно задекларировать автомобиль и предоставить инспектору пассажирскую таможенную декларацию (ПТД). Чтобы сократить время совершения таможенных операций в пункте пропуска, иностранные граждане могут заблаговременно, до прибытия на границу, заполнить пассажирскую таможенную декларацию в двух экземплярах, в том числе на английском языке. Электронный бланк ПТД на русском и английском языках размещен на официальном сайте Калининградской областной таможни в разделе «Физическим лицам». Кроме того, на нашем сайте есть полезная информация для физических лиц: порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и пояснения к ее заполнению, памятки о нормах ввоза товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Как правило, туристы из стран дальнего зарубежья везут с собой только личные вещи. С 1 июля у иностранцев с электронными визами ничего запрещенного калининградские таможенники не задерживали. Мы не рассматриваем туристов как потенциальных нарушителей, люди едут отдыхать. А те граждане, которые пытаются нелегально перемещать через таможенную границу сигареты и другие товары, попадаются. Только с начала года Калининградская областная таможня возбудила 11 уголовных дел и более 2,5 тысячи дел об административных правонарушениях.

- А если турпоток вырастет еще в два раза?

- Мы готовы к этому. В первом квартале 2020 года должен открыться еще один международный пункт пропуска Дубки рядом с Советском. Надеемся, что это значительно разгрузит МАПП «Чернышевское».

- Количество таможенников будет увеличено?

- Штатная численность определена и останется прежней. Мы можем только улучшать качество работы личного состава. Контроль грузов и контроль товаров, перемещаемых физическими лицами, имеют свою специфику. Если с вводом в эксплуатацию нового пункта пропуска увеличится грузопоток, то это добавит нам работы. А с туристами проблем не возникнет.

- К нам едут со всего мира, даже из Ватикана и Сан-Марино. Не мешает в работе языковой барьер?

- Сотрудники, работающие в пунктах пропуска, знают английский, немецкий, польский, литовский и другие языки, проблем, как правило, не возникает. Вместе с тем мы нередко слышим в свой адрес упреки от калининградцев, что долго приходится стоять на границе. Но российские контролирующие органы работают быстро, а сопредельная сторона медленнее. Это в основном вопросы к польским коллегам, у которых, по их информации, не хватает должностных лиц в пунктах пропуска.

- Ваши сотрудники, работающие на границе, имеют жилье рядом с работой?

- Знаете, я сюда приехал из Свердловской области, которая в 13 раз по площади больше, чем Калининградская. Здесь добраться до работы можно из любой точки региона достаточно быстро.

Сергей Абросимов.Фото: Иван МАРКОВ

Приходится разбирать полмашины

- В этом году изменились правила ввоза в Россию товаров для личного пользования. Каковы ключевые изменения?

- При въезде в Россию без уплаты таможенных платежей одному физическому лицу разрешено ввозить товары для личного пользования наземным и водным видами транспорта на сумму не выше 500 евро общим весом не более 25 килограммов. Раньше можно было 1500 евро и 50 килограммов. По-прежнему можно ввозить беспошлинно 5 килограммов готовой продукции растительного и животного происхождения в заводской упаковке.

- Иностранные граждане регулярно ездят к нам заправляться. Это нарушение?

- Действительно, граждане с сопредельных территорий перемещают через границу топливо. Но мы рассматриваем это как правонарушение, только если бензин перевозится в местах, специально оборудованных в автомобиле, сокрытых от таможенного контроля. А если человек приехал к нам, заправился и уехал, он ничего не нарушает и может несколько раз за день заливать бак и возвращаться в Польшу.

- Каналы контрабанды часто перекрываете?

- Много случаев контрабанды табачных изделий. Просто удивительно, как столько сигарет – а это может быть и семь, и восемь тысяч пачек – можно спрятать в одном легковом транспортном средстве! Автомобиль бывает буквально нашпигован сигаретами – предприимчивые граждане прячут их под крышей, под панелями, в бамперах, в специально оборудованных хитроумных тайниках, попасть в которые возможно только, если разобрать полмашины. Это нелегальный бизнес, за который грозят крупные штрафы, конфискация транспорта, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность. У нас опытные оперативные сотрудники, сильный правоохранительный блок. Получаем оперативную информацию, обязательно ее отрабатываем, досматриваем тщательно те автомобили, где определенно может быть контрабанда. Помогает в работе профессионализм и интуиция. Если человек ведет себя неадекватно, обязательно попадает под подозрение.

- Где в этом году прятали контрабанду и санкционку?

- В основном в автомобилях, но были задержания в автобусах, в пассажирских поездах. Казалось бы, таможенники знают все места, где можно спрятать товары, но люди придумывают новые пути и способы сокрытия. Поэтому мы постоянно совершенствуем свою работу, изучаем конструктивные особенности различных моделей и марок автомобильных транспортных средств, железнодорожных составов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 9 месяцев 2019 года через границу проследовали свыше 4 миллионов человек и более 1,7 миллиона легковых транспортных средств.

С января по сентябрь оформлено 114 тысяч таможенных деклараций.

Грузооборот составил 7 миллионов 729 тысяч тонн, товарооборот - 12,9 миллиона долларов.