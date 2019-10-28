«Библиотека должна быть мобильной, а наши сотрудники - тонкими аналитиками»

- Говорят, в сорок лет жизнь только начинается. У вас как у руководителя огромной городской сети библиотек есть ощущение, что вот теперь в работе начнется по-настоящему что-то очень интересное и принципиально новое?

- В этом году происходят замечательные события! Нам сорок лет. В рамках нацпроекта «Культура» мы получили 5 миллионов рублей на модернизацию городской юношеской библиотеки на Сельме. Я вам скажу сейчас название этого проекта, с которым мы вошли в нацпроект, и вы все сразу поймете: «Моя библиотека – социально-культурная служба одного окна».

- Напрашивается параллель с многофункциональными центрами…

- Библиотека уже ушла от классического образа. Да, к нам обращаются за бумажной и электронной книгой, да, мы умеем работать тихо. Но наравне с этим мы умеем заявлять свои проекты громко! Вспомните, например, как у нас проходят «Библионочь», «Арт-бук вечеринка». Сегодня мы предлагаем горожанам занятия, дискуссии в клубах совершенно разных направлений: лингвистика и краеведение, психология и управление финансами, встречи с литературоведами, журналистами, актерами, писателями, всевозможные мастер-классы. Об этом сказано в концепции развития муниципальных библиотек в нацпроекте «Культура». Библиотека должна стать мобильной, местом для самообразования горожан, площадкой, где человек может раскрыть свой потенциал, скрытые таланты.

Чехов о финансах

- На какие занятия записаться в «Чеховке», чтобы открыть в себе что-то новое?

- На своем опыте убедилась, насколько эффективен курс «Правополушарное рисование». Поверьте, рисовать не умела. Посещала занятия, мне было очень интересно узнать, как же это работает. И чудо случилось – я начала рисовать. Такая радость от того, что ты можешь, что у тебя получается! А какая интересная методика, созданная библиотекарями и направленная на вывод человека из состояния депрессии с помощью определенной подборки книг. Возьмите наш проект «Форум-театр», который завоевал сердца, умы многих коллег в разных регионах России. Очень ярко и каждый раз неповторимо проходят наши «форумы-театры». Самое интересное, что опыт соединения «форума-театра» и курсов «Финансовая грамотность» стал уникальным примером того, как, оказывается, можно учить управлять финансами через литературное произведение. Например, через «Вишневый сад» Чехова.

Елена Александронец.Фото: предоставлено организаторами.

- Вы сказали, что в нацпроекте «Культура» прописана концепция, какой должна быть библиотека будущего. Признайтесь, много нового почерпнули из этой концепции?

- Крепкий документ, должна сказать. И очень многое из того, что мы с коллегами прочли, нами делается, а ко многим моментам нам нужно вернуться. Но самое главное, что нас ждет впереди – повышение образования сотрудников. Библиотеки мы привели в порядок, сформирована хорошая команда, многое умеем, но должны еще и поучиться. И списки сотрудников, кто пройдет дистанционное повышение квалификации в вузах Москвы и Санкт-Петербурга уже находится в министерстве по культуре и туризму Калининградской области.

- У вас не было ощущения, что основа концепция «списана» с Калининградской централизованной библиотечной системы?

- Не могу так сказать. Хотя, повторюсь, многое из того, что там написано, мы уже делаем, многое нами реализовано. Но нет предела совершенству!

«Роботы не заменят общения»

- Библиотекари отучатся, и к ним будут предъявлены новые требования. Какие?

- Я мечтаю уже много лет, чтобы сотрудники библиотек могли выступать как эксперты в области литературы, как тонкие модераторы, как глубокие аналитики.

- Вас не пугают разговоры о том, что профессии «библиотекарь» скоро не будет, что такого сотрудника заменят роботы?

- Эти навязчивые разговоры уже давно в прошлом. Вообще такая библиотека вполне реальна. Представьте себе. Помещение заставлено стеллажами и книгами. И там – только робот: принимает прочитанные книги, выдает запрашиваемые экземпляры. Но это противоречит запросу общества. От библиотек требуется совершенно иное. Они выполняют очень серьезную социальную функцию: сюда приходят горожане любого возраста и проводят свободное время в кругу единомышленников, познают что-то новое, себя. Кто как не библиограф сможет профессионально сориентировать человека в тоннах информации? Или другой пример. Вот на днях к нам поступило предложение от главы комитета архитектуры и строительства, заместителя главы городской администрации Артура Крупина – создать площадку для обсуждения архитектурного будущего Калининграда. Это ведь мечта! Обязательно поработаем и над этим.

- Знаю, что вы много сил вкладываете в то, чтобы в библиотеки шла работать молодежь. Получается?

- К нам пришла замечательная молодежь! Очень талантливые ребята, с идеями, с проектами. И этот процесс продолжается. Но в библиотеки пошла молодежь и с другой стороны. Как участники многочисленных проектов, дискуссий, праздников, мастер-классов, флэшмобов. Для нас это – победа! Ведь долгие годы перед библиотеками стояла задача – вернуть доверие граждан разных возрастов и социальных групп.

- О вас, как о руководителе, говорят, что вы поддержите любой новый проект, главное, чтобы доля новизны была большой. Это так?

- Да, я готова поддержать смелый проект, но всегда спрашиваю автора: а вы понимаете, зачем это делаете? Я этот вопрос вообще очень часто задаю коллегам. Правы те, кто говорит, что сегодня технический прогрессе шагнул далеко вперед, а культура сильно отстала. Согласитесь, нам легко объяснят – как сделать то-то и то-то. Но вот зачем это делать? Зачастую у человека нет времени рефлексировать. И мы бежим, что-то делаем, делаем, и совершенно не думаем, а зачем мы это делаем, как поступать с тем или иным результатом, достижением.

Как молотил ксерокс

- На ваш взгляд, какое самое страшное время для библиотек? И чему оно вас научило?

- Серьезной проверкой на жизнеспособность для централизованной библиотечной системы стала Перестройка. Перед коллективом стояли непростые задачи. С одной стороны, сохранить классическую миссию библиотек по продвижению книжной культуры. С другой, – нужно было искать новые формы работы с населением, предлагать услуги, востребованные горожанами, учиться работать с электронными ресурсами, учиться информационному сопровождению в работе, учебе, предпринимательской деятельности. Я помню то время, когда в «Чеховку» выстраивалась огромная очередь за газетами, где публиковались изменения в законодательстве России о предпринимательской деятельности. В библиотеке с утра до вечера молотил ксерокс. И все. Никто ни о каких книгах не спрашивал. Зарплат нет, здания библиотек в плачевном состоянии…

Но зато тогда мы начали активную грантовую деятельность для привлечения денежных средств в бюджет учреждения. В библиотеках проводились «мозговые штурмы», тренинги и семинары по поиску новых форм и методов продвижения классической литературы, как источника вечных человеческих ценностей, поиску своей уникальной ниши и разработке новых востребованных населением услуг. Результатом практической работы стала выработка концепции развития библиотек – проекта программы «Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы».

- На кого, на что вы опираетесь в работе?

- Прежде всего, конечно, на коллектив Централизованной библиотечной системы. Все сотрудники – святые. А в себе опираюсь на самый важный принцип, привитый мне родителями, - уважение к человеку. С чувством благодарности и уважения поздравляю всех ветеранов нашего дела, действующих сотрудников с юбилеем ЦБС!