О них не писали в газетах: офицер-интендант дрался на передовой, не забывая о снабжении полка

Из агрономов – в пехоту

Лукаш Ерошенко, закончивший войну в звании гвардии старшего лейтенанта, дважды за Восточно-Прусскую операцию проходил через сегодняшний Неманский район. Впервые – с боями в январе 1945-го, второй раз – в апреле того же года, уже по очищенной от врага территории. Тогда офицер еще не знал, что свяжет с этой землей 33 года своей жизни.

Родился Лукаш Андреевич в 1919 году в селе Новые Бобовичи Новозыбковского района Орловской (сегодня Брянской) области. После окончания семи классов школы Ерошенко пошел работать на Паюсовской машинно-тракторной станции (Володарский район Орловской области), где к 1940 году стал старшим агрономом.

В 1942 году комсомолец Лукаш Ерошенко поступил в Новоград-Волынское пехотное училище, переехавшее после занятия немцами Украины в Ярославль. Оттуда он в том же году выпустился в звании лейтенанта. На фронте юноша оказался 15 октября 1942 года, и через месяц, 26 ноября, получил тяжелое ранение под Калинином (сегодня Тверь – Ред.).

Под Витебском захватил двух пленных

Дальше были Ржевско-Вяземская наступательная операция, битвы за Смоленск и Духовщину, освобождение Витебска. На подступах к этому белорусскому городу Лукаш Андреевич, бывший к этому времени начальником обозно-вещевого снабжения 45-го гвардейского стрелкового полка 17-й гвардейской стрелковой дивизии, получил свою первую награду - орден Красной звезды. Несмотря на интендантскую должность, 3 февраля 1944 года во время боев за деревни Шестаки и Скиндеровка Бабиновичского района Ерошенко находился непосредственно в боевых порядках и лично захватил двоих немцев в плен. При этом, перед боем гвардии лейтенант не забывал и о своих непосредственных обязанностях, проделав «большую работу по обеспечению личного состава обмундированием и снаряжением».

Бойня под Пилькалленом

Самому же Ерошенко больше всего запомнились бои в Восточной Пруссии. Перейдя границу в обратном направлении, гитлеровцы начали яростно вгрызаться в каждый клочок земли. Поэтому, наталкиваясь на заранее укрепленные вражеские позиции, 45-й гвардейский стрелковый полк Лукаша Ерошенко начал терять десятки и даже сотни бойцов. Особенно ожесточенные сражения произошли на подступах к Пилькаллену (Добровольск – Ред.).

Согласно журналу боевых действий полка, утром 13 января 1945 года подразделения 45-го полка перешли в наступление во взаимодействии с самоходными установками и танками у поселка Вильтаутен (сегодня не существует – Ред.). В 10:55, преодолевая огневое сопротивление противника, они сравнительно легко овладели первой линией траншей, а в 12:20 овладели и второй линией. Когда к 12:45 полк вышел к трассе, соединяющей Ужпияунен (Никитовка Краснознаменского района – Ред.) и Вильтаутен, что в 300 метрах от железнодорожной платформы, красноармейцы натолкнулись на ураганный ружейно-пулеметный огонь, а также на прицельный огонь артиллерии и минометов. Орудия и минометы, как показали пленные немцы, противнику удалось в ночь на 13 января оттянуть вглубь своей обороны, на 2-3 километра. Понеся большие потери убитыми и ранеными, полк в этот день дальше продвинуться не смог. За сутки боя он потерял 25 человек убитыми и 210 ранеными. Противник же, согласно донесениям, потерял убитыми «до 150 солдат и офицеров». Также 4 гитлеровца были взяты в плен.

Вторая награда

На следующий день этот участок был передан 52-му гвардейскому стрелковому полку, а 45-й гвардейский стрелковый полк был выведен во второй эшелон. Только к 16 января общими усилиями 45-го, 48-го и 52-го полков противника удалось потеснить и овладеть поселком Ужпияунен с юга.

За бои у поселка Вильтаутен, в районе высоты 55,4, Лукаш Ерошенко получил свою вторую награду – орден Отечественной войны 2-й степени. Гвардии старший лейтенант не только участвовал в сражении, но и успевал заниматься подбором с поля боя вещевого имущества и конской упряжи, своевременно представляя отчетность в штаб.

- В этом бою Ерошенко был контужен, но не ушел с поля боя, а остался в строю, - говорится в наградном листе.

Кроме того, отмечается, что Лукаш Андреевич «в период подготовки к операции своевременно обеспечил личный состав полка по зимнему плану обмундированием и снаряжением».

Лукаш Ярошенко после штурма Кёнигсберга отправился воевать в Монголию.

Сражение за Замланд

На вторую половину января 1945-го пришлось несколько изнурительных марш-бросков, в которых участвовал и Ерошенко. Его полк, начиная с 17 января, продвигается вдоль шоссе сначала в сторону поселка Жиллен (Жилино), а потом на Меляукен (Залесье). В пути подразделение постоянно натыкается на вражеские заслоны, с которыми он оперативно справляется. Также не обходится и без несчастных случаев. Так, 18 января, когда полк двигался в районе населенного пункта Гросс Туллен (сейчас не существует), случайным выстрелом из автомата был убит командир взвода связи батальона, гвардии старший лейтенант Шаповалов. Вечером того же дня в результате неосторожного обращения с гранатой было ранено 5 человек, пострадавшие были направлены в медсанбат.

23 – 24 января, миновав Лаукишкен (Саранское), красноармейцы 17-й гвардейской стрелковой дивизии форсировали реку Дайме (Дейму) и двинулись в направлении Замланда. Там в начале февраля они участвовали в деблокаде 91-й гвардейской стрелковой дивизии, окруженной под поселками Тиренберг (не существует) и Гермау (Русское). На том же Земландском полуострове полку Ерошенко придется провести и два последующих месяца: он будет сдерживать прорыв немцев в районе Метгетена (поселок Космодемьянского) и Зеераппена (Люблино). Полк закончит боевые действия только к 25 апреля. В это время он пройдет маршем через Инстербург (Черняховск) и Краупишкен (Ульяново). 9 мая он отпразднует Победу в поселке Ленгиррен под Гумбинненом и 17 мая со станции Тракенен (Ясная Поляна) будет переброшен в Монголию для сражения с японцами.

После войны переехал в Неманский район

В 1949 году, вероятно, запомнив красивые места, Ерошенко переехал в Калининградскую область. Рассказ старшего лейтенанта о боевых действиях в этих краях сегодня хранится в краеведческом музее поселка Ульяново. Записал его в 1980 году директор школы Юрий Узерцов, собиравший информацию о фронтовиках, прошедших с боями через Краупишкен.

- Мы тогда как раз решили создать в Ульяново музей, и, конечно, пытались разыскать ветеранов, участвовавших во взятии поселка, - рассказывает Юрий Узерцов. - Это оказалось непросто, но мы нашли Лукаша Андреевича и кое-что узнали у него.

Сам Ерошенко, как следует из журнала боевых действий полка, Краупишкен не брал, а прошел со своим полком чуть севернее, через Жиллен (Жилино) и Кенигскирх (Канаш). Однако он запомнил, что холм над рекой Инструч, протекающей через поселок, был изрыт противотанковыми рвами и утыкан ДОТами. Когда он проходил через зачищенный от войск Краупишкен в апреле, то времени рассматривать достопримечательности у него, конечно, не было. Однако кое-что он запомнил.

- Немецкого населения в городе никого не было. Город, особенно где школа, хорошо сохранился, - вспоминал Ерошенко. - Особенно костел, большое здание какого-то военного училища, сырзавод, где сейчас мехмастерские.

В Неманском районе Лукаш Андреевич трудился на различных руководящих должностях: в течение 8 лет был директором совхозов «Канашский» и «Лунинский», а с 1968 года по 1974 год работал на целлюлозно-бумажном комбинате начальником транспортного цеха. Последние 7 лет был начальником планово-распределительного отдела цеха ширпотреба.

Скончался ветеран 10 августа 1982 года на шестьдесят третьем году жизни.