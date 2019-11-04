О чем говорит Калининград: Кулак Путина, немецкая субмарина на дне и зловещая тень Бжезинского

Визит президента

О визите президента на самый запад России говорить начали в понедельник. Информация просачивалась неспешно: вначале стало известно, что Владимир Путин проведет в Светлогорске заседание Госсовета, чуть позже - что посетит судостроительный завод "Янтарь". Позже в соцсетях появились подтверждающие это посты работников завода. Они писали, что четверг - день визита главы государства - для них решили сделать выходным, зато отрабатывать придется в субботу. И было не совсем понятно, расстроились они от такой новости или наоборот.

Но посещение "Янтаря" - это было все-таки не основным пунктом программы визита президента. Вначале в Светлогорске Владимир Путин встретился с общественностью. Рассказал анекдот про старушку, в шутку назвал бывшего ректора БФУ имени Канта, а теперь президента университета Андрея Клемешева "карьерюгой", показал кулак директору нацпарка "Куршская коса" Анатолию Калине, когда тот попросил 451 миллион рублей на велодорожку. Но с деньгами обещал помочь. Однако главное случилось на заседании Госсовета, где обсуждали проблемы медицины. Судя по официальной информации, речь шла о недофинансировании первичного звена здравоохранения (на это поступает наибольшее число жалоб от населения) и на заседании было принято решение о том, что расходы на модернизацию первичного звена в рамках нацпроекта будут увеличены на 550 миллиардов рублей.

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Высотка на Донского

Калининградские архитекторы на прошлой неделе обсуждали проект 12-этажного жилого дома на улице Дмитрия Донского. Разнесли его в пух и прах (главным образом из-за того, что проект слишком громоздкий и не учитывает особенности городской среды), однако нет сомнения, что здание построят. Пусть и с некоторыми поправками, которые, впрочем, не изменят основную концепцию.

Эта новость в очередной раз всколыхнула тему градостроительной политики в Калининграде и особенностей городской застройки. Во время обсуждения этих вопросов на радио "Комсомольская правда - Калининград" директор ботанического сада БФУ имени Канта Татьяна Яковлева и вовсе предложила запретить в Калининграде любую застройку. Мол, вокруг города много свободных пространств, там и стройте. Это, конечно, несколько радикально, но то, что в последние полтора десятилетия застройка (несмотря на наличие генплана) ведется несколько хаотично, и что исторический Центральный район здорово испорчен современными высотками - это факт. О соразмерности среде и о сохранении исторического облика города в погоне за квадратными метрами у нас забывают.

Словом, шум вокруг 12-этажки на Донского в очередной раз подтвердил тезис о том, что градостроительную политику в Калининграде определяют не архитекторы, не эксперты, не народ и даже не власти, а застройщики. У которых принцип простой: чем больше дом, тем выше прибыль.

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Эскиз нового дома на улице Дмитрия Донского.Фото: Иван МАРКОВ

Бжезинский умер, а дело его живет

Перейдем к новостям геополитики. Минувшая неделя началась весьма тревожно, хоть и привычно для последних лет. Джеймстаунский фонд в США, к которому имел отношение знатный русофоб Збигнев Бжезинский, опубликовал очередной доклад, в котором был представлен сценарий гипотетической войны между НАТО и Россией. Ничего нового в нем не было, разве что подчеркивалось военно-стратегическое значение Калининградской области, которая в случае конфликта и победы в нем НАТО (эксперты, надо думать, в таком исходе не сомневаются) отойдет Польше. А российский флот, мол, вынужден будет уйти из Балтийска в Санкт-Петербург.

Очевидно, что это очередной высосанный из пальца вброс, но российским властям пришлось его комментировать. Губернатор Антон Алиханов предсказуемо назвал эти планы очередной глупостью.

- У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво, - сказал Алиханов.

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Немецкая субмарина

Авторам программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" на днях крупно повезло. Для съемок очередного шедевра они вышли в море на новом тральщике "Александр Обухов", проводившим учения по разминированию морского дня у побережья Балтийской косы. И неожиданно на радарах возник... зловещий силуэт подводной лодки. Немцы!

Как выяснилось, и правда немцы. После съемок программы обратились к председателю совета ветеранов-подводников, вице-адмирала Николаю Хромову. Он, внимательно рассмотрев подводные фотографии, заявил, что на дне, скорее всего, покоится германская субмарина типа U и затонула она, предположительно, в 1943 - 43 годы. Возможно, стала жертвой советской торпеды, а, может, утонула из-за неисправности. Как бы то ни было, но подводную находку необходимо изучать дальше. В Балтфлоте заявили, что "уже спланированы мероприятия по дальнейшему детальному осмотру и идентификации подводной находки".

Подобные находки, к слову, не редкость для Калининградской области. Напомним, что этим летом дайверы на траверсе Зеленоградска нашли затонувшую в начале прошлого века немецкую баржу времен войны. Она лежит на дне на глубине более 60 метров и уже стала объектом паломничества любителей подводных погружений.

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Силуэт немецкой подлодки виден на радаре.Фото: телеканал «Звезда»

Накаркали!

И в заключение несколько слов про "Балтику". В последние дни и даже недели мы не уставали восхищаться нашей командой, которая сумела сотворить рекордную 16-матчевую беспроигрышную серию. Причем разносила соперников как в чемпионате страны, так и в Кубке России. И вот... Как говорится, накаркали.

Вначале, в четверг, "Балтика" проиграла в Москве поединок 1/8 финала Кубка России московскому "Торпедо" - 0:1. А затем с таким же счетом потерпела поражение в матче регулярного первенства от скромной "Чайки" из поселка Песчанокопское Ростовской области. Если говорить о беспроигрышных сериях, то теперь надо начинать с самого начала. Если говорить о чемпионате, то "Балтика" опустилась на шестое место и увеличила разрыв от заветной "зоны стыков" до семи очков.

Справедливости ради отметим, что в матче с "Торпедо" калининградская команда, несмотря на то, что играла в гостях, имела заметное преимущество и пару-тройку раз была близка к тому, чтобы распечатать ворота. Не повезло. Что же касается поражения от "Чайки", то тут оценить результат трудно. Одному из лидеров ФНЛ терпеть поражение от поселковой команды (уверен, вы даже не знаете, где находится Песчанокопское) как-то не с руки.

Кстати, играли матч во Владикавказе, потому что арена в Песчанокопском для игр в ФНЛ не приспособлена. Как шутят на форумах, она и вовсе в настоящее время засеяна озимыми.

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