Вынес из-под огня десятки бойцов и сам был трижды ранен: история военного медика Айкаса Абгарьяна

Самые большие потери медперсонала на фронтах Великой Отечественной войны были среди санитаров-носильщиков. Так как санитары большую часть времени проводили на передовой, они часто становились добычей снайперов или жертвами шальных осколков. Для стимулирования младшего звена медицинской службы было принято решение за хорошую работу представлять санитаров и носильщиков к правительственным наградам. То есть фактически вынос раненых в тяжелых условиях боя был приравнен к совершению ратного подвига. Уроженец села Берд Шамшадинского района Армянской ССР Айкас Папинович Абгарьян за спасение раненых был награжден четырежды. Вытаскивая на себе красноармейцев, сержантов и офицеров, Айкас был контужен и трижды ранен. Отправившись на фронт 22 июня 1941 года в 21 год, Абгарьян прошел от Смоленска до Крыма и от Кубани до Кёнигсберга.

Два ранения в первые месяцы войны

Первое ранение Абгарьян получил под Смоленском в июле 1941-го, оно оказалось тяжелым. После госпиталя, в январе 1942 года, гвардии старший военный фельдшер попал на Южный фронт, в Крым. Опираясь на этот полуостров, советские войска могли стать угрозой для приморского фланга и тыла немецкой группы армий «Юг». Также, благодаря Крыму, Красная армия получала бы господство на Черном море и могла бы наносить удары с воздуха по нефтяным районам Румынии. В свою очередь, захватывая Крым, немцы намеревались использовать его в качестве плацдарма для вторжения на Кавказ. Понятно, что вопрос овладения полуостровом стал для советской и немецкой армии одним из важнейших.

В начале года Айкас Абгарьян стал одним из участников Керченско-Феодосийской десантной операции, завершившейся поражением советских войск. Переброшенные на полуостров в конце декабря 1941 года части не сумели закрепиться, и немцы уже к середине января 1942 года отбросили их к Ак-Монайскому перешейку. Новое наступление, намеченное на конец февраля, не принесло успеха. На этом ничтожном клочке земли за февраль-апрель Красная армия потеряла более 200 тысяч бойцов. В районе села Ак-Монай (сегодня Каменское – Ред.) 26 февраля получил свое второе ранение и Абгарьян.

Успех на Северном Кавказе

В августе 1942-го медик снова в строю, но уже на Северном Кавказе. Гвардии старший военный фельдшер Айкас Абгарьян командует санитарным взводом 2-го стрелкового батальона 875 гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии и во время боев все время находится на передовой. В это время полк ведет бои со 2-й горнострелковой дивизией румын и 45-м велобатальоном немцев в районе Нальчика, успешно сбрасывая противника с укрепленных высот. А после крупного ноябрьского поражения немецко-фашистских войск под Орджоникидзе (Владикавказ – Ред.) советские войска перешли в стремительное контрнаступление через Краснодарский край в направлении Крыма.

Через несколько месяцев Айкас Папинович получает свою первую награду – медаль «За боевые заслуги».

- В боях за станицу Воронежская Краснодарского края 3-5 февраля 1943 года вынес с поля боя троих раненых бойцов и оказал первую медицинскую помощь 107 раненым бойцам и командирам, - говорится в наградном листе героя. - В боях за село Красносельское Краснодарского края 10 февраля 1943 года вынес с поля боя троих раненых бойцов и командиров с оружием и оказал первую медицинскую помощь 67 раненым бойцам и командирам.

Ранение под станицей Крымской

К середине марта войска Северо-Кавказского фронта перешли к обороне и начали подготовку новой наступательной операции с целью разгрома немецких войск на Тамани. Один из самых мощных узлов обороны был создан в районе станицы Крымская. Для его поддержки немцы перебросили две резервные немецкие пехотные и румынскую кавалерийскую дивизию, а также подтянули авиацию. Наступление, начавшееся 4-го апреля, тут же наткнулось на упорное сопротивление немецко-румынских войск, но к 4 мая станица Крымская была освобождена. Во время этих боев гвардии лейтенант медслужбы Айкас Абгарьян постоянно оказывал медицинскую помощь раненым и эвакуировал их в тыл. Однако 15 апреля он снова был тяжело ранен, вдобавок получив контузию, и отбыл в госпиталь, по возвращении из которого офицера наградили орденом Отечественной войны 2-й степени. Командование отметило, что состав взвода Абгарьяна за период наступательных операций по освобождению от немецких захватчиков Кубани и Таманского полуострова «работал самоотверженно, порой под сильным обстрелом противника».

- Но все же не было ни одного случая, чтобы раненый боец или офицер оставался лежать продолжительное время незамеченным на поле боя, - говорится в наградном листе, подписанном командиром 15-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковником Кравцовым. - Товарищ Абгарьян сумел довести до сознания каждого бойца своего взвода важность проводимой ими работы в сохранении жизни каждому советскому бойцу и быстрейшему оказанию ему медицинской помощи.

За спасение раненых Айкас Абгарьян был награжден четырежды.Фото: Архив автора

Награда за Крым

С ноября 1943 года Абгарьян снова принимается за эвакуацию раненых с Крымского полуострова, но уже в составе отдельной Приморской армии, получившей от командования задачу расширить Керченский плацдарм. В этих боях Айкас Папинович, бывший старшим фельдшером 16-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 2-й гвардейской стрелковой дивизии, снова показал свое бесстрашие. Несмотря на три ранения он под сильным артиллерийским и пулеметным огнем оказывал первую помощь раненым бойцам и офицерам не только дивизиона, но и других частей. В Крыму Абгарьян проработал с ноября 1943 года до мая 1944-го, отметился в районе Керчи, 12 апреля 1944 года - на Ак-Монайских позициях, а 7-9 мая 1944 года - в боях у Сапун-горы. Кроме того, «рядом проведенных им профилактических мероприятий и оказанием лечебной помощи почти полностью была устранена возможность опасных заболеваний в части».

Когда дивизию Абгарьяна в июне 1944 года перебросили на 1-й Прибалтийский фронт, Крымская операция уже завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта, а на груди офицера поблескивала рубиновой эмалью новая награда – орден Красной звезды. За лето Айкас Папинович пройдет со своим 16-м гвардейским истребительно-противотанковым дивизионом через Шяуляй, а в октябре примет участие в Мемельской наступательной операции.

От Немана до Балтийского моря

8 октября 1944 года дивизион, двигавшийся из Шяуляя в направлении Тильзита (Советск – Ред.) и находившийся в подвижной группе преследования противника, попал в танковую засаду. Ее немцы устроили у села Перишки (рядом с сегодняшним населенным пунктом Немакщяй – Ред.). Во время этой схватки Абгарьян оказал помощь и эвакуировал с поля боя 30 красноармейцев и троих офицеров из состава подвижного отряда дивизии.

В декабре того же года подразделение, в составе которого служил офицер-медик, было передано в распоряжение 3-го Белорусского фронта и получило приказ направляться в Восточную Пруссию. В январе 1945 года в районе Пилькаллена (Добровольск – Ред.) под сильным огнем артиллерии и минометов противника, воспользовавшись плохой видимостью из-за поднявшейся метели, Айкас Папинович вынес с поля боя 4 красноармейцев и одного офицера, прихватив их личное оружие. В феврале дивизион дрался в районе села Робиттен (сегодня не существует, западнее поселка Богатово – Ред.), тут наш герой вынес из-под обстрела еще трех красноармейцев и оказал им первую помощь, а также спас двоих тяжелораненых разведчиков 3-й гвардейской стрелковой дивизии. А еще через месяц, в марте, у села Штольценберг (не существует, юго-западнее Корнево – Ред.) гвардии старший лейтенант медслужбы эвакуировал с поля боя двоих сержантов и одного красноармейца той же 3-й гвардейской стрелковой дивизии. За все эти подвиги в Литве и на территории Восточной Пруссии командир дивизиона гвардии майор Скиданов рекомендовал наградить Абгарьяна орденом Отечественной войны 1-й степени. Его в этом поддержал гвардии генерал-майор Иосиф Максимович, командовавший 2-й гвардейской стрелковой дивизией. Однако корпусной врач, гвардии подполковник Тютюнников, с которым, по всей вероятности, у Абгарьяна был конфликт, настоял, чтобы его подчиненному выдали награду рангом ниже – орден Отечественной войны 2-й степени. Ее офицер получил уже после войны, 25 мая 1945-го.

Боевые действия 2-я гвардейская стрелковая дивизия завершила в середине апреля 1945 года с выходом на побережье Балтийского моря севернее города Фишхаузен (Приморск – Ред.). А вот как складывалась судьба Айкаса Абгарьяна после войны – не известно. Его фотография, которая оказалась в распоряжении «Комсомолки», была обнаружена на одном из интернет-аукционов. Судя по подписи на обороте, этот снимок гвардии старший лейтенант подарил в октябре 45-го своему другу гвардии лейтенанту Михаилу Столбцову, с которым он прошел с боями от Орджоникидзе до Кёнигсберга.