В Калининграде задержали водителя, сбившего мать с двухлетним ребенком на шоссе под Пионерским

Полицейские задержали водителя Вадима Кулика, который подозревается в том, что в воскресенье в середине дня сбил 36-летнюю женщину с двухлетним ребенком на шоссе под Пионерским, после чего скрылся с места ДТП. Наталья Птицына погибла до приезда "Скорой помощи", малыш был доставлен в больницу. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД по Калининградской области, для поисков Кулика потребовалось около суток. Все это время он скрывался у друзей. После задержания водитель дал признательные показания.

- Сегодня, спустя сутки, сбежавший с места водитель, который по предварительным данным совершил наезд на женщину с коляской, задержан, - сказала руководитель пресс-службы Светлана Поставничая. - Благодаря офицерам УМВД и начальнику отделения ГИБДД МО МВД России «Светлогорский» подполковнику полиции Сергею Ахремцеву, кто ночью и на рассвете обследовал все адреса, где когда-либо видели фигуранта. Розыск окончен.

Трагедия произошла на шоссе под Пионерским.Фото: пресс-служба областного УМВД.

Нам стали известны некоторые обстоятельства трагедии. Вместе с Натальей и ее ребенком по обочине шла подруга – она не пострадала. Но именно благодаря ей и удалось спасти ребенка.

- Благодаря подруге остался жив ребенок, - рассказывают соседи погибшей женщины. - Она шла на пару шагов впереди. Когда налетела машина, она сумела отскочить. Если бы не она, то никто бы и не нашел на обочине коляску с малышом и погибшую маму.

По словам соседей, женщины с ребенком возвращались с дачи. По трассе – потому что другой дороги нет. Как говорят местные жители, по этой полосе часто ездят велосипедисты и ходят люди. Места там столько, «что грузовик может встать».

Погибшая 36-летняя Наталья Птицына была замужем. До декрета работала заведующей магазином «Виктория» в Балтийске. Ее муж занимается строительным бизнесом. В семье воспитывают двоих детей: мальчика 2 лет и его 11-летнего брата.

- Когда я узнала о случившемся, была в шоке. Мы с Наташей выросли в одном дворе, вместе играли и гуляли все детство. Она запомнилась очень добрым и хорошим человеком. Заботливая мама, жена, - рассказала «Комсомолке» Екатерина, подруга Натальи.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Двухлетнего мальчика, который пострадал в страшном ДТП под Пионерским, перевели из реанимации в общее отделение нейрохирургии. У мальчика перелом ключицы, гематомы на лице и теле, перелом пальцев.