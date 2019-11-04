2019-11-04T18:23:10+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали водителя, сбившего мать с двухлетним ребенком на шоссе под Пионерским

Водитель скрывался около суток [видео]
Александр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водитель признался в том, что именно он совершил ДТП.Водитель признался в том, что именно он совершил ДТП.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Полицейские задержали водителя Вадима Кулика, который подозревается в том, что в воскресенье в середине дня сбил 36-летнюю женщину с двухлетним ребенком на шоссе под Пионерским, после чего скрылся с места ДТП. Наталья Птицына погибла до приезда "Скорой помощи", малыш был доставлен в больницу. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД по Калининградской области, для поисков Кулика потребовалось около суток. Все это время он скрывался у друзей. После задержания водитель дал признательные показания.

- Сегодня, спустя сутки, сбежавший с места водитель, который по предварительным данным совершил наезд на женщину с коляской, задержан, - сказала руководитель пресс-службы Светлана Поставничая. - Благодаря офицерам УМВД и начальнику отделения ГИБДД МО МВД России «Светлогорский» подполковнику полиции Сергею Ахремцеву, кто ночью и на рассвете обследовал все адреса, где когда-либо видели фигуранта. Розыск окончен.

Трагедия произошла на шоссе под Пионерским. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Трагедия произошла на шоссе под Пионерским.Фото: пресс-служба областного УМВД.

Нам стали известны некоторые обстоятельства трагедии. Вместе с Натальей и ее ребенком по обочине шла подруга – она не пострадала. Но именно благодаря ей и удалось спасти ребенка.

- Благодаря подруге остался жив ребенок, - рассказывают соседи погибшей женщины. - Она шла на пару шагов впереди. Когда налетела машина, она сумела отскочить. Если бы не она, то никто бы и не нашел на обочине коляску с малышом и погибшую маму.

По словам соседей, женщины с ребенком возвращались с дачи. По трассе – потому что другой дороги нет. Как говорят местные жители, по этой полосе часто ездят велосипедисты и ходят люди. Места там столько, «что грузовик может встать».

Погибшая 36-летняя Наталья Птицына была замужем. До декрета работала заведующей магазином «Виктория» в Балтийске. Ее муж занимается строительным бизнесом. В семье воспитывают двоих детей: мальчика 2 лет и его 11-летнего брата.

- Когда я узнала о случившемся, была в шоке. Мы с Наташей выросли в одном дворе, вместе играли и гуляли все детство. Она запомнилась очень добрым и хорошим человеком. Заботливая мама, жена, - рассказала «Комсомолке» Екатерина, подруга Натальи.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Двухлетнего мальчика, который пострадал в страшном ДТП под Пионерским, перевели из реанимации в общее отделение нейрохирургии. У мальчика перелом ключицы, гематомы на лице и теле, перелом пальцев.

Полиция задержала водителя, сбившего женщину под Пионерским.пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Куршской косе затопило недавно отремонтированную улицу в поселке Лесной
Пьяный калининградец устроил погром в ночном клубе
Ребенка, пострадавшего в ДТП под Пионерским, перевели из реанимации в нейрохирургию
В Калининграде четверо жителей пытались провезти по разбитому тротуару пенсионерку в инвалидном кресле
В Калининграде пропала 16-летняя девушка
Калининградцев предупреждают о кратковременных отключениях телерадиосигнала
В Калининграде для съемок «Морских дьяволов» ищут актеров на роли спецназовцев
В Калининграде менеджер компании попалась на крупном мошенничестве
Побережье Куршской косы в районе Королевского бора очистили от мусора
Состояние ребенка, сбитого автомобилем вместе с матерью под Пионерском, врачи оценивают как тяжелое
На Ленинском проспекте в Калининграде столкнулись пять автомобилей
Алиханов рассказал Путину о проблемах с вывозом товаров, изготовленных из вторсырья
В Калининградской области снижается заболеваемость инсультами
Дорогу к терминалу в Пионерском построят за 1,2 млрд рублей
В День народного единства в Калининграде изменили расписание движения поездов
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мерседес»
На ремонтируемом участке ул. Киевской полностью уложили рельсы
Под Пионерским автомобиль сбил насмерть девушку, которая шла по обочине с коляской
Калининградский «Локомотив» выиграл второй подряд матч Кубка России
В Калининграде проходит «Ночь искусств»
В новой школе Калининграда вместо звонков включают классическую музыку
«Балтика» впервые с августа проиграла в ФНЛ
За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов
На новой развязке у Васильково опрокинулась «Шкода» с пассажиркой
Калининград оказался одним из самых неблагоприятных городов для выплаты ипотеки
Экстремально низкое атмосферное давление сохранится в Калининграде еще двое суток
В соединения и воинские части Балтфлота осенью отправили более 100 новобранцев
В Калининграде спасли канюка, запутавшегося в колючей проволоке