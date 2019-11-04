2019-11-04T18:33:07+03:00
История современности

Юбилей Южного вокзала: «Грязь такая, что трудно описать…»

70 лет назад бывший Главный вокзал Кёнигсберга поднимали из руин «всем миром»
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Первым поездом, который 3 ноября 1949 года принял восстановленный в Калининграде вокзал, стал пассажирский состав, прибывший из Риги.Первым поездом, который 3 ноября 1949 года принял восстановленный в Калининграде вокзал, стал пассажирский состав, прибывший из Риги.Фото: Архив автора
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С чего начиналось знакомство с былой прусской столицей для большинства переселенцев первой волны? С вокзала. И все, вспоминая ту давнюю встречу, разными словами говорят об одном и том же. Всякое, мол, ожидали увидеть, но такое…

Например, семья ветерана становления области Нинели Федоровны Соловьевой впервые увидела бывший Кёнигсберг 11 июня 1948-го. Как и все, ехали они сюда долго, тяжело. И вот, наконец, услышали долгожданное:

– Конечная станция, Калининград!

Вышли из вагонов и замерли: вот это да… Вокруг – мрачные развалины старого вокзала. А новый вокзал – убогий сарай. Безлюдье, гнетущая тишина. И если так в центре города, что же творится на окраинах?

Впрочем, состояние станции № 1 было столь вопиющим, что и тогда не удавалось совсем замалчивать это. Так, 31 января 1948-го в «Калининградской правде» появилась заметка о том, что с вокзалом пора что-то делать. Зал ожидания – «темный прокуренный барак. Грязь такая, что и описать трудно». Нет ни справки, ни телефона. А чтобы добраться до остановки трамвая, надо долго плутать, преодолевая пути, брошенные вагоны, завалы.

Не верилось, что еще недавно это был один из лучших вокзалов Европы. Открытый в 1929 году, он сразу стал гордостью Кёнигсберга. И вот – важнейший железнодорожный пункт, средоточие всех здешних стальных магистралей превратился в какой-то тупик.

Даже сегодня с нашими нынешними возможностями поднять такую махину из руин было бы непросто. А уж в те времена… Немудрено, что вокзал восстанавливали, как говорится, всем миром. Редкий старожил-калининградец не участвовал в субботниках-воскресниках, проводимых на этом объекте.

Но вот – 3 ноября 1949-го. И празднично одетые горожане со всех сторон идут к вокзалу, который сегодня будет открыт.

Сперва, конечно, митинг. Кульминацией его становится с воодушевлением принимаемое приветствие товарищу Сталину. А затем все собравшиеся через ярко освещенный тоннель отправляются встречать первый поезд.

Им стал пассажирский состав, прибывший из Риги. Торжественно-медленно подходит он к перрону. И встречающие аплодисментами приветствуют машиниста Клайпедского депо Петраса Полубайтиса, которому выпала честь привести первый поезд на новый вокзал. К слову, 70 лет назад его поначалу называли не Южным, а Центральным.

Поезд замер у перрона, выходят пассажиры. И из громкоговорителей разносится, что к их услугам на вокзале – камера хранения, почта, телеграф, буфет, киоск «Союзпечати». А на привокзальную площадь уже поданы трамваи, автобусы и такси.

Заметим, в тот день заработала лишь первая очередь станции Калининград-Пассажирская. Предстояло еще многое сделать и на вокзале, и на привокзальной площади. А то, что уже было сделано, вскоре пришлось, увы, переделывать. Сказались «ударные темпы» работ на объекте, который следовало обязательно успеть сдать к 7 ноября. К очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции – главному празднику в СССР.

Впрочем, все тогдашние огрехи казались мелочью на фоне того, что Калининград наконец обрел вокзал – главные ворота любого уважающего себя города. Ну а теперь это и вовсе – одна из главных достопримечательностей всей области. И туристов здесь порой едва ли не больше, чем пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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