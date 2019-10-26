2019-10-26T21:55:42+03:00
Спорт

Главный матч месяца: что нужно знать о схватке «Балтики» и «Торпедо»

В воскресенье наша команда примет в Калининграде лидера ФНЛ и попытается отобрать у него очки
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Для «Балтики» заработать любые очки в предстоящем матче принципиально важно. Наша команда занимает 5-е место и находится в шаге от того, чтобы попасть в топ-4.Для «Балтики» заработать любые очки в предстоящем матче принципиально важно. Наша команда занимает 5-е место и находится в шаге от того, чтобы попасть в топ-4.Фото: Александр Подгорчук
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«Балтике» предстоит выдержать самый серьезный экзамен с начала сезона. Наш соперник - легендарное московское «Торпедо». В прошлом - трехкратный чемпион СССР (1960, 1965, 1976), 6-кратный обладатель Кубка Советского Союза (1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986), а также победитель первого в новейшей истории Кубка России (1993). В Российской Премьер-лиге, правда, «Торпедо» после чемпионата 2014/2015 больше не играло, причем из-за финансовых проблем команда до нынешнего сезона и вовсе барахталась в Профессиональной футбольной лиге. Но затем у клуба сменился владелец, который ставит довольно амбициозные цели.

Мы попытались оценить, в каких кондициях «Балтика» и «Торпедо» подходят к воскресному матчу и каковы наши шансы на победу.

История противостояния

«Балтика» и «Торпедо» встречались друг с другом уже 17 раз. У москвичей в этом противостоянии 6 побед, у калининградцев - 5, еще шесть игр завершились вничью. Последний матч состоялся в июле, в первом круге нынешнего чемпионата. Тогда балтийцы проиграли в Москве со счетом 0:2, но при этом превзошли хозяев поля по владению мячом (52% против 48%).

Последний матч "Балтики" и "Торпедо" состоялся в июле, в первом круге нынешнего чемпионата. Тогда балтийцы проиграли в Москве со счетом 0:2. Фото: ФК "Торпедо"

Последний матч "Балтики" и "Торпедо" состоялся в июле, в первом круге нынешнего чемпионата. Тогда балтийцы проиграли в Москве со счетом 0:2.Фото: ФК "Торпедо"

Дуэль тренеров

Наставник «Торпедо» - экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, который завершил карьеру игрока лишь в прошлом году. Для Сергея это первый тренерский опыт на таком уровне и пока, надо сказать, всё получается неплохо.

Наставник «Балтики» Евгений Калешин всего на год старше Игнашевича (и в прошлом, кстати, тоже защитник), но тренерского опыта у него в пять раз больше. Будем надеяться, хитрая тактика и традиционная эмоциональная встряска от коуча калининградской команды приведут нас в воскресенье к успеху.

Прочность обороны

С начала сезона «Торпедо» пропустило в свои ворота всего 14 мячей, и это третий результат в лиге. Однако и «Балтика» смотрится не сильно хуже – нам соперники забили только 16 раз. Кроме того, отличную форму набрал 19-летний голкипер балтийцев Михаил Бориско. В октябре ему забили всего один-единственный раз, а в игре с «Нефтехимиком» наш вратарь еще и пенальти отразил.

Эффективность нападения

Форвард «Торпедо» Иван Сергеев сейчас возглавляет таблицу снайперов лиги - он наколотил 12 мячей (один из них с пенальти). Лучший нападающий «Балтики» на эту минуту - Михаил Маркин, который отличился 8 раз (2 гола с пенальти).

По общему количеству забитых мячей «Торпедо» пока впереди – 32 против 26.

Турнирное положение

Вы, конечно, уже знаете, что наша команда не проигрывает 15 матчей подряд, из которых 13 - в ФНЛ. Не менее важно, что на этом отрезке калининградцы обыграли сразу две команды из первой четверки («Химки» и «Ротор») и выбили из Кубка России грозный московский «Локомотив». В минувшую среду, 23 октября, балтийцы успели разобраться с еще одним конкурентом - на выезде был обыгран ярославский «Шинник» (2:0), с которым до этого у «Балтики» было равное количество очков.

У «Торпедо», если тоже брать последние 13 матчей в ФНЛ, статистика немногим хуже нашей - 11 побед и 2 поражения. Разница забитых-пропущенных мячей в октябре составляет 7-3 у «Торпедо» и 7-1 у «Балтики». Калининградцы в этом месяце заработали 10 очков, москвичи – 9.

Сейчас между командами 4 места и 13 очков, так что прямыми конкурентами они пока не являются. Более того, «Торпедо» имеет 6-очковое преимущество над идущими на втором месте «Химками», так что даже гипотетическое поражение в Калининграде не лишит москвичей лидерства. А это обстоятельство может несколько ослабить концентрацию и мотивацию гостей.

Для «Балтики», напротив, заработать любые очки в предстоящем матче принципиально важно. Наша команда занимает 5-е место и находится в шаге от того, чтобы попасть в топ-4, что даст право сыграть стыковые матчи за выход в Премьер-лигу.

Начало матча на стадионе «Калининград», напомним, в 16.00. Все на футбол!

Начало матча на стадионе «Калининград» в 16.00. Все на футбол! Фото: Александр Подгорчук

Начало матча на стадионе «Калининград» в 16.00. Все на футбол!Фото: Александр Подгорчук

КСТАТИ

Букмекеры хоть и считают фаворитом «Торпедо», но дают на победу москвичей довольно высокий коэффициент (2.1), то есть железной уверенности в таком исходе нет. А в случае выигрыша «Балтики» можно получить в 3.4 раза больше, чем сумма ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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