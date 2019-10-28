От порога дома до поликлиники: как пожилых калининградцев бесплатно привозят на диспансеризацию

Спецтранспорт областные власти приобрели по федеральному проекту «Старшее поколение» в сентябре. За это время новой услугой воспользовались почти 300 человек, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

В Зеленоградском городском округе на медицинский осмотр доставили уже 35 пенсионеров.

- На прошлой неделе мы привезли в нашу центральную районную больницу пожилых жителей из Переславского, в этот раз забираем людей из двух других поселков, - рассказала директор зеленоградского "Комплексного центра социального обслуживания населения" Светлана Кейзер, встречая журналистов.

Заботливая команда

Вместе мы отправляемся сначала в поселок Моховое. Здесь нас уже ждет фельдшер местного ФАПа Светлана Вичене с двумя своими подопечными.

- У одной из наших женщин ноги болят. Мы можем ее забрать возле дома? – спрашивает Светлана.

- Конечно, - отвечает водитель Вадим Апшлат, усаживая и пристегивая пассажиров, и направляет восьмиместный микроавтобус по указанному адресу.

Там уже ждет Антонина Васильевна Санина. Ее маленькая дворовая собачка Люська сначала грозно облаивает нежданных гостей, а потом проявляет благодушие, словно понимая, что прибыли помощники для ее хозяйки. Водитель помогает Антонине Васильевне подняться в салон.

Далее наша дорога лежит в поселок Холмы. Его житель, 65-летний Иван Александрович Аброчнев поджидает нас на остановке. Чуть дальше, возле своих домов мы забираем еще двух его землячек. Валентина Николаевна Авдонина ходит с помощью палочки и ей трудно подниматься наверх, поэтому для нее Вадим отпускает ступеньку с помощью автоматики и поясняет, что микроавтобус приспособлен для перевозки инвалидов.

В больнице нас встречают у самого порога. Фельдшер и медсестры сопровождают посельчан и заводят их в нужные кабинеты. Кровь на анализ у Ивана Александровича взяли за несколько минут. На приеме у терапевта, выяснилось, что у мужчины высокое давление.

- Я и не знал, что у меня такое может быть. Дома-то я давление не меряю, - удивляется пенсионер. Его сразу уводят на укол в процедурный кабинет.

Заведующий поликлиникой Игорь Савченко пояснил, чем чревато повышение артериального давления особенно для пожилых людей. Гипертония может привести к инфаркту и инсульту.

Савченко рассказал, что списки пожилых людей, которым трудно самим добраться до поликлиники составляются в поселковых фельдшерско-акушерских пунктах, в дальнейшем совместно с центром соцзащиты определяются специальные дни в неделю, когда пациентов организованно привозят на обследование.

- По маршрутному листу в сопровождении наших сотрудников они в течение одного дня проходят необходимых специалистов и сдают анализы. В среднем мы принимаем от 8 до 15 человек. Мы постарались выбрать день недели, а это среда, когда обычных пациентов чуть поменьше, чтобы хождение по кабинетам для пожилых людей не было непосильным, – отметил заведующий поликлиникой.

В программе медицинского обследования - забор анализов, кардиограмма, флюорография и другие процедуры.Фото: Правительство Калининградской области

Здоровье на долгие годы

В программе медицинского обследования – забор анализов, кардиограмма, флюорография, измерение роста и веса для получения индекса массы тела, проверка других факторов, которые могу вызвать развитие сердечно-сосудистых и других заболеваний. После получения результатов исследований участковый терапевт или врач-гериатр делает необходимые назначения и рекомендации по дальнейшему более углубленному обследованию и лечению.

- Своевременный скрининг позволяет выявить хронические неинфекционные заболевания, такие, как гипертоническая и ишемическая болезни, сахарный диабет, остеопороз. При обнаружении таких заболеваний пациенты ставятся на диспансерный учет, и для них составляется программа проведения наблюдений и назначается необходимое лечение, - отметил Игорь Савченко. – У пожилых людей болезней выявляется много, и чем раньше начнется их лечение, тем лучше. Это предотвращает возникновение грозных осложнений и влияет на продолжительность жизни.

Сарафанное радио на пользу людям

В поликлинике пенсионеры, привезенные из поселков, с охотой общаются с другими пациентами.

- Я не знала о том, что пожилых людей могут теперь в больницу привезти. Приехала с утра из Холмов на такси. Автобусы всего три раза в день ходят в Зеленоградск, не всегда удобно на них ездить, - сообщила 69-летняя Людмила Захаренко.

Антонина Васильевна Санина рассказала, что с больными ногами ей в больницу добираться самой тяжело.

- Я на Магадане долго жила, работала на мясоперерабатывающем заводе мастером. Все мои болячки с севера. Фельдшер предложила съездить на обследование, я сразу согласилась, - говорит 78-летняя женщина.

Валентина Николаевна Авдонина переехала в Калининградскую область из Казахстана к сыну.

- Обычно он меня возит в больницу, а в этот раз доставили на специальном автобусе. Очень удобно. Спасибо, что о нас, пожилых, заботятся. Это очень приятно, - делится своими впечатлениями пенсионерка.

Светлана Кейзер рассказала, что уже после первого рейса в Центр социального обслуживания, в ФАПы и поликлинику стали обращаться пожилые жители поселков, спрашивая, как можно воспользоваться услугой доставки в районную больницу на микроавтобусе.

- Нам не приходится уговаривать людей. Они с радостью соглашаются и благодарят за то, что смогли пройти обследование. Сейчас мы возим людей из семи поселков и делаем один рейс в неделю, а если будет необходимость, то увеличим дни посещения поликлиники, - сообщила Кейзер. – Мы можем организовать и срочную доставку вне графика. Кроме микроавтобуса, у нас есть еще социальное такси.

КОНКРЕТНО

Нацпроект для муниципалитетов

Кроме Зеленоградского городского округа, мобильные бригады работают также в Багратионовском, Правдинском, Гурьевском, Славском и Черняховском городских округах. Их главы получили ключи от микроавтобусов из рук губернатора Антона Алиханова 5 сентября. Министерством социальной политики Калининградской области совместно с минздравом разработан регламент межведомственного взаимодействия, утвержден график доставки в поликлиники граждан и их обследования. На развитие социальной службы перевозок в этом году в этом году выделено 1,5 млн рублей, в 2020 и 2021 годах запланировано по 2,6 млн рублей.

- В рамках национального проекта «Демография» осмотры будут проходить не менее 70% пенсионеров, а дополнительное обследование мы будем делать 90% жителям старше 65 лет, проживающим в сельской местности. Население региона, как и страны в целом, стареет, и спрос на оказание пожилым людям различных видов помощи растет. Поэтому в числе государственных приоритетов – оказание своевременной помощи старшему поколению и раннее выявление заболеваний, - отметил региональный министр социальной политики Анжелика Майстер.