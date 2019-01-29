Сергей Шевченко: «Будем помогать калининградским компаниям выходить на новые рынки»

- Альфа-Банк в этом году впервые участвовал в Международном балтийском форуме, который прошел в Калининградской области 11 октября. Какие задачи банк для себя ставил и насколько продуктивно для вас прошел форум?

- Мы стараемся чаще участвовать в таких мероприятиях. С одной стороны, это хорошая возможность поделиться опытом, рассказать о своих продуктах и сервисах, с другой - лучше понять, какие новые направления внешней торговли ищут для себя компании в различных отраслях. Ценности таким форумам добавляет участие представителей отраслевых ассоциаций и органов государственной власти, которые рассказывают и о новых законодательных инициативах, и о том, как они взаимодействуют с бизнесом, какую поддержку оказывают. Высокий уровень экспертизы и возможность получить исчерпывающие ответы на наболевшие вопросы привлекает большое количество участников. На площадке форума мы подписали соглашение с фондом «Центр предпринимательства Калининградской области» о создании «ВЭД Клуба». В рамках нового бизнес-объединения планируем помогать компаниям выходить на новые рынки, оказывать финансовую поддержку.

- Тот факт, что Калининградская область, - самый близкий к Европе российский регион как-то влияет на работу банка? Есть какие-то особенности ведения бизнеса?

- Близость к Европе открывает для компаний, занимающихся внешней торговлей, новые возможности. B регионе работает большое количество предприятий-участников ВЭД, которые обмениваются опытом с партнерами из соседних стран, совместно ведут бизнес. Одним из основных направлений работы нашего банка в Калининградской области является как раз финансирование именно таких компаний. В остальном, думаю, Калининград не сильно отличается от других регионов России. Банковский рынок насыщен, конкуренция в нашем бизнесе становится все жестче, поэтому необходимо выстраивать особую систему отношения к клиенту.

- Как вы выстраиваете такую систему?

- На постоянной основе мы проводим фокус-группы среди клиентов, оцениваем эффективность работы всех наших отделений, анализируем и уровень обслуживания и то, насколько наши сервисы покрывают потребности клиентов. Если мы пониманием, что в каком-то регионе бизнес «проседает», оцениваем с коллегами на местах ситуацию и ищем пути решения. Причины могут быть разными: от изменения конъюнктуры местного рынка до банальной потери интереса к продукту.

- Альфа-Банк в этом году открыл большое количество отделений по всей России. Что повлияло на решение расширять филиальную сеть?

- Наша клиентская база ежегодно растет примерно на треть. Во многих регионах существующая сеть отделений уже с трудом справлялась с растущими потребностями наших клиентов. Несмотря на то, что мы регулярно расширяем спектр услуг доступных в мобильном приложении, количество клиентов в отделениях не снижается.

- Сегодня почти все банковские услуги реализованы дистанционно. Зачем клиенты приходят в отделение?

- Очень сложно предложить все услуги в цифровом формате. Баланс должен быть во всем. В Калининграде, например, более 80% наших розничных клиентов используют мобильное приложение, активно дистанционными сервисами пользуются и компании. При этом целый ряд государственных учреждений по-прежнему требуют бумажные документы с «живой» печатью, и за такими услугами удобнее обратиться в отделение. Офисы нужны и тем, кто обращается в банк впервые. Специалисты показывают, как работают интернет-банк и мобильный банк, помогают открыть расчетный счет, заключить договор и многое другое. Поэтому у нас нет цели перевести все услуги в онлайн, мы не хотим терять личный контакт с клиентом.

Приоритетные задачи

- Какие приоритетные задачи по развитию сети стоят перед банком на текущем этапе?

- Совсем недавно мы начали масштабную работу над прототипом отделения будущего - phygital-офиса. Основная концепция нового проекта – цифровое обслуживание в сочетании с живым общением. Например, клиент обращается за консультацией в call-центр или проводит какие-то операции в интернет-банке и мобильном приложении, а потом за определенными услугами приходит в отделение. Наша система при помощи ряда технологий идентифицирует клиента и распознает, за каким продуктом он пришел. Такой подход позволит значительно экономить время на обслуживании, не теряя при этом в качестве.

- В какие сроки вы рассчитываете реализовать новый проект?

- Мы посмотрим, как будет работать новая модель, проведем необходимые доработки, и уже в конце 2020 года масштабируем ее на всю сеть. Еще одна из задач — сделать функциональное зонирование, поменять внутреннее устройство, дизайн, функциональность, порядок обслуживания клиентов. По нашим подсчетам реализация данного проекта займет порядка четырех лет.

- Линейка продуктов и услуг в офисах нового формата будет едина по всей стране?

- Для розничных клиентов у нас продуктовая линейка едина по всей стране. Любой сервис, который мы разрабатываем и внедряем в Москве, практически сразу становится доступен в регионах. Различия в продуктах есть для юридических лиц, что связано в первую очередь с экономическими особенностями некоторых российских областей.

Часто в нескольких городах мы запускаем какой-то сервис в пилотном режиме, оцениваем его эффективность, вносим необходимые изменения и предлагаем услугу во всех регионах.

- Какие новые сервисы появятся в мобильном и интернет-банке в ближайшее время?

- Практически все услуги мы уже предлагаем в цифровом формате. От самых базовых — денежных переводов, открытия счетов и платежей за ЖКУ — до ипотеки, где через личный кабинет заемщик может решить большинство вопросов дистанционно. Банк продолжает активно развивать направление регулярных платежей. Это все, что связано с налогами, ЖКХ, платежами за детские сады и прочее. Важно, чтобы в мобильном приложении было просто и удобно найти нужного получателя платежа. Над этим мы много работаем, чтобы превратить наше приложение в повседневный инструмент, когда клиентам не нужно будет обращаться в другие банки для решения таких задач. И, главное, сделать правильную навигацию, с которым клиенту будет просто и понятно работать.

- Какие планы у банка по развитию бизнеса в Калининградской области?

- Сегодня в регионе работает три отделения Альфа-Банка, которые обслуживают и население, и юридических лиц. Как я уже говорил, в силу специфики Калининградской области основной акцент мы делаем на оказании полного спектра финансовых услуг компаниям, которые занимаются внешне-экономической деятельностью.

С появлением «ВЭД Клуба» спектр услуг для этих компаний будет значительно расширен. Поскольку потребность в банковских сервисах растет и у населения, в начале следующего года мы планируем открыть еще один ипотечный центр и отделение.

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«Бизнесу нужна поддержка в решении многих вопросов»

Подробнее о целях и задачах нового бизнес-объединения рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Калининграде Александр Красненков.

- Как пришла идея создать «ВЭД Клуб»?

- В регионе много отраслевых ассоциаций, которые предоставляют бизнесу субсидии, организовывают обучение, проводят консультации. Однако нашим клиентам необходим комплексный подход к решению всех задач. Они обращаются к нам не только за классическими банковскими сервисами и продуктами, им также необходимы сопутствующие услуги различного характера. Так родилась идея на базе Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» создать «ВЭД Клуб». Основная цель новой площадки - проводить бесплатные семинары, круглые столы, посвященные вопросам внешнеэкономической деятельности, помогать искать новых зарубежных партнеров, проводить консультации по валютному законодательству, оказывать содействие в заключении экспортных, импортных контрактов. Калининградское бизнес-сообщество объединяет большое количество самых разных компаний. И если крупные игроки более уверенно чувствуют себя на рынке, то предприниматели и представители малого и среднего бизнеса чаще нуждаются во всесторонней помощи и поддержке. Поэтому работа Клуба в первую очередь будет ориентирована на них.

- Как вам кажется, бизнес в Калининграде больше нуждается в такой поддержке, чем компании в других регионах России?

- Рынок Калининградской области сильно зависит от внешних факторов. Территориальные особенности региона привлекают многие компании, которые хотят найти в Калининградской области дополнительные возможности для реализации своей продукции, западные партнеры, работающие в регионе, часто представляют интересы российских производителей за рубежом. Конечно, в решении многих вопросов нужна поддержка. Пока компаний импортеров на территории области намного больше, чем экспортеров, но бизнес участников ВЭД динамично развивается. АО «Альфа-Банк» будет поддерживать калининградских предпринимателей в этом направлении.

- Существуют ли подобные организации в стране?

- Это первое объединение, ориентированное на поддержку компаний ВЭД, которое банк создает в партнерстве с Фондом поддержки предпринимательства региона. Со временем мы планируем расширять спектр нефинансовых сервисов, которые будем предоставлять членам клуба. Есть идеи заключить соглашение с логистическими операторами. Например, у компании появляется потребность оперативно и недорого доставить закупленную продукцию или оборудование. Мы сможем предложить им услуги нашего партнера. Кроме того, на территории региона совместно с Фондом мы предлагаем клиентам льготные программы кредитования.

Первое время, конечно, Клуб начнет работать для компаний Калининградской области, но мы не будем устанавливать каких-то ограничений. Посмотрим, какие вопросы больше всего волнуют бизнес-сообщество, сформируем программы семинаров. Любая компания сможет бесплатно получить статус члена Клуба.