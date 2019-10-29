В Зеленоградске при реконструкции площади наткнулись на немецкий подземный лабиринт

В центре Зеленоградска в районе площади «Роза ветров» задумали благоустроить территорию. Нет, недавно уложенную плитку и гранит снимать не собирались. Все внимание было приковано к возвышению в районе кафе «Забава». Местные жители рассказывали, что раньше на этом месте был немецкий бункер, вход в который засыпали еще в советские годы. Так и образовался холм в центре прогулочной зоны, с которым теперь власти хотят что-то сделать.

Как оказалось, история про подземелье вполне правдивая. Откопать входы в бункер не составило особого труда – они были закрыты шифером и засыпаны.

- Под землей на глубине 2,5 метра оказался длинный коридор с ответвлениями и изгибами. Мы аккуратно спустились туда. Помещения, а как мы предполагаем, это противоосколочное или газовое убежище, сделаны основательно: кирпичная кладка стен, надежные перекрытия. Высота потолка позволяет человеку идти, не сгибаясь, – рассказывает замглавы администрации Зеленоградска Георгий Попшой. – Подземелье впечатляет! А главное – локация. Это же самый центр города, рядом море и променад. Это очень интересно, с учетом роста туристического потока. Удивительно, что до сих пор эти ходы не использовались никак. Потенциал большой.

Длинный коридор расположен перпендикулярно променаду. В него есть два входа. Один – со стороны кафе «Забава», другой – недалеко от моря, со стороны бывшего бассейна.

- Под землей было сухо. А ведь сейчас осень, шли дожди. В коридорах есть действующая еще с немецких времен система дренажа и вентиляции, - говорит руководитель гостинично-развлекательного центра «Парадокс» Сергей Шаранов. – Так надо обустраивать туристический объект. Можно сделать арт-пространство, а можно просто оставить ход для посещения туристами. Даже просто пройти под землей, преодолевая свои страхи – это очень интересно. Многие слышали про подземные города. А у нас вон – целая улочка под землей!

Местные власти намерены провести тщательное техническое обследование подземелья. Уже потом разработают концепцию и проект использования старых ходов.

- Есть множество идей по использованию. В городах Польши есть такой опыт. В Щецине, например, в подобном подземелье проводят выставки, – говорят в администрации Зеленоградска.

Власти настолько вдохновились этой подземной историей, что хотят теперь обследовать еще несколько мест в Зеленоградске. Глядишь, найдут еще несколько скрытых от глаз бункеров.

Интересно, что раскопанное в районе «Розы ветров» бомбоубежище упоминается в книге краеведа Александра Горбовских «Кранц 1933-1945. Краеведческий очерк».

«Известно об одном противоосколочном убежище, построенном в парковой зоне отеля «Курхаус», и еще об одном — между бывшим рынком и гаражом пожарной команды (около нынешней площади «Роза ветров»), - пишет он.

Кроме того, есть данные о том, что в довоенное время подземные погреба местные жители могли использовать для хранения рыбы. В Кранце рыбный рынок находился как раз между улицей Даменбадштрасе (ныне ул. Володарского) и променадом. Так что, вполне возможно, под землей старого Кранца скрывается еще много интересного.