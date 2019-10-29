Битва «Балтики» и «Торпедо»: кровь, пенальти и... всего лишь ничья

Поболеть за «Торпедо» в Калининград приехали 445 фанатов, но, конечно, на фоне мощной калининградской поддержке москвичи практически растворились. На трибунах стадиона «Калининград» собрались 11 тысяч 117 зрителей - это лучший результат для «Балтики» за последние полтора сезона. И вновь лучшая посещаемость среди всех матчей минувшего тура ФНЛ.

С первых де минут под рев трибун балтийцы помчались штурмовать ворота гостей. «Балтика»уже привычно много владела мячом (64% на 36%), но торпедовцы тоже быстро дали понять, что дарить очки не собираются. Борьба получилась действительно жесткой. За весь матч арбитр показал 12 желтых карточек, а в одном из эпизодов капитану «Балтики» Максиму Тишкину разбили в кровь лицо.

Счет на 51-й минуте открыли москвичи - помог штрафной после фола на левом фланге. Александр Рязанцев сделал роскошную передачу на Сергея Божина, который головой переправил мяч в ворота калининградцев. Однако уже четыре минуты спустя «Балтика» получила шанс сравнять. И тоже помогло нарушение, после которого судья Ян Бобровский назначил пенальти. Лучший нападающий «Балтики» Михаил Маркин вновь не промахнулся, забив свой 9-й гол в сезоне (3-й с пенальти).

В одном из эпизодов капитану «балтийцев» Максиму Тишкину сильно разбили лицо.Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

На 85-й минуте балтийцы остались в меньшинстве - получив вторую желтую карточку, поле покинул полузащитник Алихан Шаваев. Впрочем, даже ослабленная «Балтика» не перестала создавать моменты и дважды - после ударов Маркина и Альшина - могла выйти вперед. Жаль, но финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.Турнирное положение «Балтика» не улучшила, зато не проиграла уже на протяжении 14 матчей подряд, побив клубный рекорд сезона 1959 года.

- Достаточно нервная получилась игра, с обилием фолов. Для нас, конечно, очень обидно, что мы упустили преимущество и пропустили такой неоднозначный гол с пенальти, - прокомментировал результат старший тренер «Торпедо», бывший игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. - После удаления мы выпустили второго нападающего, чтобы упростить игру, но, к сожалению, не удалось даже штурм создать в конце. Не очень правильно действовали в концовке.

- Думаю, что это закономерная ничья, хотя субъективно, по своим впечатлениям, у нас было больше моментов, которые мы должны были реализовать, - оценил матч главный тренер «Балтики» Евгений Калешин. - Соперник очень опасно атаковал со стандартов и создал несколько угроз у наших ворот. Наверное, по совокупности, по количеству – это ничейный матч.

Теперь выяснять отношения «Балтика» и «Торпедо» продолжат в 1/8 финала Кубка России. Игра состоится в четверг, 31 октября, в Москве. А следующую игру в ФНЛ наши футболисты проведут на выезде 3 ноября против «Чайки».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Локомотив» разгромил «Минчанку»

Матче 3-го тура женской волейбольной Суперлиги калининградский «Локомотив» провел в столице Белоруссии. Поддержать команду поехали и более 40 калининградских болельщиков - поездку им организовал наш клуб.

На игру с «Локо» минские волейболистки вышли без своего главного тренера Виктора Гончарова, у которого возникли проблемы со здоровьем. Видимо, отсутствие наставника сказалось на игре «Минчанки», которая провела матч неуверенно и нестабильно. В итоге - уверенная победа калининградской команды со счетом 3:0 (25:16, 25:18, 25:11). Самой результативной в составе «Локомотива» стала Маргарита Курило – 17 очков. У Ирины Воронковой – 15 очков. Ана Клегер набрала 7 очков.

В послематчевом общении с журналистами главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков не скрывал, что поражение его команды в предыдущей игра против «Динамо-Казань» стало своеобразным холодным душем.

- Мы не стали откладывать разбор в дальний ящик - работу провели, и, в принципе, результатом довольны. Будем и дальше так работать, - пообещал наставник.

Как и «Балтика», следующую игру «Локо» проведет не в чемпионате, а в Кубке России, где состоятся полуфиналы. В субботу, 2 ноября, наши девушки (они выступают в группе Б) примут в Калининграде «Тулицу», на следующий день сыграют с «Заречье-Одинцово», а завершится эта кубковая серия 4 ноября снова в Минске против «Минчанки».