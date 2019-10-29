Эстафета «Дорогами Победы!» стартовала в Нестерове

Старт региональной эстафете «Дорогами Победы» дали в Нестерове в минувшую пятницу, 25 октября. Дату и место выбрали не случайно, а с привязкой к годовщине штурма Шталлупенена (название Нестерова до 1946 года). На Центральной площади у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших при штурме города в октябре 1944 года, состоялся митинг. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны становления Калининградской области, юнармейцы, школьники, члены патриотических кружков, представители власти.

Путем Красной армии

Старт масштабной акции «Дорогами Победы» дал губернатор Антон Алиханов. Эстафета посвящена взятию советскими войсками населенных пунктов на территории Восточной Пруссии в 1944-1945 годах и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Мы будем вспоминать каждый населенный пункт, каждый подвиг и каждую победу, которая была совершена здесь, на территории Калининградской области тогда. Путем Красной Армии дойдем до Балтийска, тогдашнего Пиллау и там завершим эстафету, - рассказал глава региона. - Для нашей страны война стала тяжелейшим испытанием. Она унесла почти 27 миллионов жизней. Здесь, на территории Восточной Пруссии, мы потеряли тогда 126 тысяч советских солдат и офицеров. Наш долг и долг подрастающего поколения – хранить память о подвиге каждого солдата и офицера, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

На торжественный митинг пришли те, кто ковал Победу- ветераны Великой Отечественной..Фото: Александр КАТЕРУША

Отдельные слова благодарности Антон Алиханов сказал ветеранам, пожелав им крепкого здоровья. Фронтовики поучаствовали в возложении цветов к памятнику. Участники митинга почтили павших героев минутой молчания.

Как рассказали организаторы, за год, до 25 апреля 2020 года, акция «Дорогами Победы» побывает во всех муниципалитетах области в соответствии с хронологией взятия советскими войсками населенных пунктов в ходе Восточно-Прусской операции.

Региональная эстафета посвящена взятию советскими войсками населенных пунктов на территории Восточной Пруссии в 1944-1945 годах и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Забота о ветеранах – на особом контроле

В Нестерове губернатор провел заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы. Работа ведется в соответствии с Указом президента России и распоряжением федерального правительства. «Человеческое измерение» грядущего праздника глава региона назвал самым главным.

- Основной вопрос – это реализация комплекса мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов войны, лиц, приравненных к ним. На 1 октября 2019 года к этой категории у нас относятся 4554 жителя региона. Улучшения условий жизни этих людей в период подготовки к празднованиям 75-й годовщины находится на особом контроле, - сказал губернатор. - Особое внимание - к тем ветеранам, которые здравствуют. Делаем все, что им помочь. Где-то это ремонт в квартире, какие-то другие нужды. В некоторых муниципалитетах, менее чем за год в ветеранов стало в два раза меньше. Это трагедия. Но это неизбежное течение времени, оно неумолимо. Будем думать и о том, как этих людей вспоминать. Потому что это становится очень заметным и серьезным для нас фактором.

На заседании обсудили вопросы подготовки к юбилею Победы в образовательных организациях, проведение спортивно-массовых мероприятий. Говорили и об использования в общественном транспорте единого логотипа празднования юбилея.

Антон Алиханов напомнил, что наш долг – хранить память о подвиге каждого солдата и офицера.Фото: Александр КАТЕРУША

Отдельно коснулись и реализации Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

- В 2019 году в Калининградской области впервые стартовала беспрецедентная акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии. Благодаря опубликованным архивам Министерства обороны калининградские историки поименно выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов, – сказал губернатор.

Постепенно все данные станут достоверными. Уточнить информацию о своих погибших родственниках можно в электронной Книге памяти Калининградской области.

В базе данных общественной организации «Наказ» есть сведения о более чем 144 тысячах советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области, на воинских захоронениях в Польше и Литве. Благодаря общественникам удалось достоверно актуализировать сведения о почти 20 тысячах павших и установить, что на территории региона похоронено более 123 тысяч красноармейцев.

По словам губернатора, эта работа теперь ведется постоянно. Важная задача – проинформировать родственников погибших в Восточной Пруссии солдат и офицеров о том, что места захоронения и увековечения могут измениться.

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Поезд памяти отправится в Севастополь

В Калининградской области в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано несколько мероприятий, которые попали в федеральный план. Среди них – проведение научной конференции «От родной столицы до западной границы», посвященной Восточно-Прусской наступательной операции, традиционный выезд калининградской делегации в город Бранево.

Кроме того, запланировано проведение акции «Поезд Памяти». Как рассказал начальник управления по внутренней политике областного правительства Владимир Беспалов, она пройдет с 20 по 30 апреля следующего года.

- «Поезд Памяти» отправится в город-герой Севастополь. В акции примут участие порядка 470 человек, - сообщил он.

В Севастополь по традиции поедут активисты детских молодежных клубов, ветераны, участники патриотических движений, школьники и педагоги.

Патриотический проект «Поезд Памяти» проводится правительством Калининградской области с 2007 года. За прошедшие годы его участниками стали более 5 тысяч калининградцев, посетив Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск, Волгоград и Брянск.