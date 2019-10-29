"Теремок" кайзера в Центральном парке признан аварийным и гниет уже не первый год

75 лет назад началось наступление Красной Армии в Восточной Пруссии. И в 20-х числах октября 1944-го советские войска заняли район, где находился объект, который сегодня связывают с именем одного из главных нацистов – Германа Геринга.

Речь о бывшем Роминтене, который после войны стал поселком Радужное Нестеровского района. Сперва этот заповедный уголок приглянулся кайзеру Вильгельму II – большому любителю охоты. И по его воле в 90-х годах XIX века здесь было обустроено охотничье имение. «Кайзеровский дух» витал в Роминтене и после того, как немецкая революция сбросила Вильгельма с парохода современности. Но потом, после установления в Германии власти нацистов, имение все чаще стали связывать с Герингом. Официальный преемник Гитлера помимо прочего был ведь еще «главным егерем и лесничим». И он с удовольствием воцарился в бывшей вотчине императора – Роминтенской пуще.

Потому для советских воинов охотничий комплекс в Роминтене был уже «логовом Геринга». Впрочем, теперь в обороте «дача Геринга». А чтобы получить о ней представление, в Радужное ехать не нужно. Достаточно посетить в Калининграде Центральный парк.

Бросил в спешке, оставив головешки

Нетипичное для областного центра строение, в котором последние годы располагалась администрация парка, невольно обращает на себя внимание. Так, туристы интересуются у местных: что это за сказочный теремок? И кто-нибудь обязательно просветит:

– Это с дачи Геринга. Да-да, того самого…

«Теремок» и правда был перевезен из Роминтена – в те времена, когда Центральный парк был еще «имени Калинина». И этот старый дом действительно помнит не только кайзера, но и рейхсмаршала, который в нем бывал. Только если уж говорить, что в парке стоит чья-то «дача», в первую очередь речь следует вести все-таки о Вильгельме.

– Перед Второй мировой войной Роминтен использовался в основном для туристических и школьных экскурсий, – рассказывал мне изучавший «дачный вопрос» Анатолий Малов, научный сотрудник Гусевского историко-краеведческого музея. – Да, с 1941 года бывшее имение кайзера попало «под крыло» люфтваффе, военно-воздушных сил Третьего рейха, которыми командовал Геринг. Однако лично для себя он еще в 1936-м построил другой дом. Точнее, охотничий двор, возведя его в паре километров к северо-востоку от Роминтена. И охоты с участием особо важных персон проходили там. Этот объект по соседству с Роминтеном и был настоящей «дачей Геринга».

Как известно, «гитлеровский сокол» был не чужд роскоши. Тем не менее снаружи его дом в Роминтенской пуще был скромнее хором, оставшихся от кайзера, представляя из себя незатейливое бревенчатое строение под камышовой крышей. Хотя внешняя простота была обманчива. Разбирающиеся люди понимали, во сколько она обошлась. Внутри, естественно, тоже все было «на уровне».

В 1943-м Геринг перенес сюда свою главную штаб-квартиру. Был установлен строгий пропускной режим, вокруг вырос забор, появились бетонный бункер и защитный ров. Охрану штаб-квартиры усилили танками и зенитными подразделениями.

С приближением Красной Армии «второй человек Третьего рейха» спешно ретировался отсюда. Перед отъездом, само собой, приказав защищать свою «дачу» до последней капли крови. Если же возникнет угроза захвата, охотничий двор следовало уничтожить.

О том, что было дальше, спустя годы вспоминал Иоганн Дидт. В 1944-м он был учеником лесничего в Роминтенской пуще. Ему довелось не раз видеть там Геринга. И слушать тоже – «немецкий охотник № 1» любил поучать молодежь, наставляя, как следует себя вести в этих заповедных местах. «Когда фронт подошел совсем близко, смотритель охотничьего двора в звании унтер-офицера попытался по телефону получить указания, что ему делать, – рассказывал Дидт. – Смотритель так и не дозвонился. Решать пришлось самому. И он все сжег».

Под замком в ожидании реставрации

В общем, настоящая «дача Геринга» приказала долго жить еще осенью 1944-го. Но судьба «дачи кайзера» в соседнем Роминтене оказалась не сильно лучше. Бои поселок пережил без особых последствий. Однако вскоре после войны рядом пролегла граница с Польшей. Район, превратившийся в глухой режимный приграничный угол, был обречен на забвение. Сегодня от поселка осталось лишь название на карте. Просто удивительно, что 70 лет назад из такой-то дали на отшибе в областной центр вывезли один из флигелей охотничьего дома.

Много лет «теремок» был центром культурно-массовой работы парка. В последнее время в нем, повторимся, находилась парковая контора. Однако ничто не вечно. Сработанный в 1891-м по заказу Вильгельма в Норвегии «сруб» исчерпал запас прочности. В 2015-м его признали аварийным. Администрация парка съехала, а опустевшее здание с каждым годом выглядит все хуже.

Одно время в региональном министерстве экологии рассматривали возможность переноса старого охотничьего дома назад – на территорию Нестеровского района в природный парк «Виштынецкий». Однако год назад в горсовете Калининграда сочли, что этот объект для города – знаковый и его следует оставить на месте, приведя в порядок. Правда, спонсоров-меценатов, желающих взяться за это дело, пока тоже не наблюдается.

Тем не менее объект якобы находится у города на контроле. И окончательно сгнить ему не дадут. Хочется в это верить. Будет жаль, если «теремок», знакомый всем поколениям калининградцев, в итоге просто разберут на дрова.

Охотничий дом кайзера на своем первоначальном месте в Роминтенской пуще. Бронзовый олень оттуда тоже давно переехал – только не в Калининград, а в Смоленск.Фото: Архив автора

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Был роминтенский – стал смоленский

В 1909 году кайзер Вильгельм II добыл в окрестностях Роминтена оленя. Трофей оказался столь хорош, что его было решено увековечить, изваяв копию. Заказ выполнил скульптор Рихард Фризе. Памятник благополучно простоял в Роминтене до октября 1944-го, когда в заповедные места вступили части Красной Армии. А вскоре после этого – исчез…

Лишь много лет спустя у нас стало известно: роминтенский олень не пущен на переплавку (как многие другие «вражеские» изваяния), а стоит… в Смоленске. Как он туда попал? Якобы памятник демонтировали и отправили по железной дороге на родину воины-смоляне. И на нем была то ли табличка, то ли сделанная краской надпись: дескать, это наш воинский подарок смоленским детям.

Лицезреть оленя можно в самом центре Смоленска, в парке имени Глинки. Хотя чаще его называют по-старому – парк Блонье. Туристы делают с «нашим» оленем селфи. Любят его и горожане. Правда, не раз у него пропадал то один рог, то другой. Срезанные фрагменты приходится восстанавливать.

Когда в начале 90-х у нас стало известно, что памятник, оказывается, стоит в Смоленске, группа энтузиастов решила «восстановить справедливость». Однако смоляне оленя не отдали. Кстати, о том, что этот олень родом из Пруссии, в Смоленске многие знают. Но на вопрос, откуда он именно, запросто могут ответить: с дачи Геббельса. Или Гиммлера. В общем, кого-то из этих, на букву «г»…