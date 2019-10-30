«Во время кормления Вероника вдруг перестала дышать и посинела»

Вероника Капралова появилась на свет в августе 2019 года. Когда девочке был месяц, во время утреннего кормления она вдруг перестала дышать и посинела. Папа сделал девочке искусственное дыхание и массаж сердца, малышка задышала. Прибывшая по экстренному вызову бригада "Скорой помощи" госпитализировала ребенка в Детскую областную больницу. Веронике диагностировали правостороннюю пневмонию и перинатальное поражение центральной нервной системы смешанного генеза. В больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Малышка находилась на аппарате ИВЛ больше месяца - 35 дней (в настоящее время девочка дышит самостоятельно, но все еще находится в больнице).

По рекомендациям врачей, Веронику необходимо обследовать в федеральном центре. Благотворительный фонд «Берег надежды» обращается ко всем неравнодушным калининградцам с просьбой принять участие в сборе средств для помощи Вероникие.

- Малышке два месяца, - рассказывают в фонде. - Сейчас она находится в детской областной больнице. Для установления точного диагноза и определения тактики лечения необходимо провести ряд генетических анализов в Медико-генетическом научном центре Российской академии наук - ведущем научном учреждении, занимающимся медицинской генетикой. Сумма к сбору - 90 000 рублей. Средства необходимы на доставку крови в Москву и лабораторные исследования. Исследования позволят установить, есть ли у малышки генетическое заболевание, вызвавшее остановку дыхания. Для этого необходимо направить кровь в Москву.

Вероника - первый долгожданный ребенок. Мама сейчас в декрете, постоянно рядом с дочкой. Папа временно остался без работы.

- Мы просим всех неравнодушных людей не пройти мимо беды молодой семьи и помочь маленькой девочке! - призывают в фонде.

Сбор средств проходит на САЙТЕ ФОНДА.