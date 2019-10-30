«Помогли друзья с Камчатки»: калининградец рассказал, как нашел бутылку со 100 долларами от шоу «Орел и решка»

Выпуск передачи «Орел и решка», которую сняли в Калининградской области, показали по ТВ 29 октября вечером. Ведущие шоу Мария Миногарова и Мария Горбань «раскидали» 500 долларов в разных местах. Пять бутылок со 100-долларовыми купюрами спрятали недалеко от озера в Янтарном, под Светлогорском, на Куршской косе (сразу две бутылки) и на набережной в Калининграде напротив Кафедрального собора. Сразу же после передачи и даже во время нее многие калининградцы кинулись искать сокровища. Но, как оказалось, было уже поздно. Если не все, то некоторые бутылки отыскали еще днем, до выхода передачи по калининградскому времени. И помогли нашим землякам друзья с Дальнего Востока, где «Орел и Решка» вышла на несколько часов раньше.

Такой помощью друга и воспользовался калининградец Евгений Тимофеев, который занимается продажей морских деликатесов. Рыбу и морепродукты ему доставляют как раз с Камчатки. Там и друзей полно, и родственников. Они и подсказали, посмотрев передачу, где искать бутылки.

- Это днем было, еще до обеда. Я в это время был в аэропорту, получал партию краба с Камчатки. Когда мне сообщили о бутылке, я решил попробовать найти ее и поехал в Светлогорск. Цели непременно найти 100 долларов и заработать не было. Просто было интересно. В детстве играл в «Казаки-разбойники», любил спортивное ориентирование. Но в подобной забавной авантюре участвовал впервые, - рассказал «Комсомолке» Евгений.

По его словам в светлогорском лесу, GPS-координаты которого указали в передаче, было уже немало людей. И все – «дальневосточники», то есть те, которым так же кто-то из знакомых подсказал, где искать.

- Человек десять ходило, потом еще машины подъехали. Все искали и не могли найти. Я тоже не мог. Оказалось, что координаты были даны не совсем точно. Я уже собирался идти к машине и уезжать. Но, дай, думаю, пробегу вглубь леса. И, как оказалось, не зря – увидел старое дерево, которое показывали в передаче, и вытащил из него бутылку с деньгами, - рассказывает Евгений. – Слышал мнение, мол, так не честно, если кто-то с Дальнего Востока подсказывает, что нужно смотреть по телевизору эфир. Но мне кажется, ничего тут такого нету. Я же не выкрал эту информацию и ничего не нарушил. А найти такой клад было приятно!

Евгений пока не спешит тратить 100 долларов - купюра пока так и лежит на дне бутылки. Говорит, если придет время – потратит. А пока – неплохой сувенир на память.