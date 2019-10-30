«Народный участковый - 2019»: С начала года майор Казакевич лично раскрыл 11 преступлений

Калининградскую область на всероссийском конкурсе "Народный участковый" в этом году представляет майор полиции Владимир Казакевич. Он служит старшим участковым уполномоченным в ОМВД России по Центральному району Калининграда. На региональном этапе конкурса за Владимира проголосовали 370 калининградцев.

Нашему герою 38 лет. В полиции с 2009 года, пошел работать в органы внутренних дел следом за старшим братом и в своем профессиональном выборе уверен. На территории участка №13 проживает 5 тысяч 678 человек. С начала года майор полиции лично раскрыл 11 преступлений.

- Повезло нам с участковым, - говорят граждане. - По любой проблеме к нему можно обратиться. Вот, муж пьет или ребенок связался с плохой компанией, украли что, соседи после полуночи шумят. Он, миленький, дай Бог ему здоровья и сил, на каждый сигнал реагирует. Всегда поможет в сложной ситуации делом и добрым советом.

Надо отметить, что за год на административном участке №13 не было совершено ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления. В 2019 году Владимир Казакевич рассмотрел около 200 жалоб и заявлений граждан. Оперативная обстановка на участке Казакевича сложная, но она под четким контролем участкового. Центр города, рядом два крупных городских рынка. Там, где есть возможность быстро сбыть краденное, воры не дремлют. Кроме того, мелкое хулиганство, бытовые разборки. Выявлено и пресечено 157 административных правонарушений…

- Основное в моей работе – это знать людей, которые здесь живут, знать их беды и суметь вовремя помочь. Доверие и доброжелательные отношения с жителями очень важны. Два раза в неделю веду прием населения. С одной стороны - рутина, с другой, понимаешь, что нужен людям в каждом конкретном случае, - говорит Владимир Казакевич.

Приходилось Владимиру и на войне бывать. Командировка на Северный Кавказ была с января по 20 июля 2013 года, участвовал в боевых действиях. Владимир с товарищами стоял на блокпосту на границе Чечни и Ингушетии:

- «Три тройки» он назывался. Перед нами была задача – проверка транспорта и людей, пересекающих границу двух республик.

Валерий Долгих, начальник управления организации и деятельности участковых УМВД России по Калининградской области, уверен в высоком профессионализме своего подчиненного:

- Участковый находится на переднем крае борьбы с преступностью. На счету Владимира Казакевича десятки раскрытых преступлений. В основном это семейные конфликты и ссоры на почве пьянства. Такой работы он не боится и всегда готов помочь. Он скромен, сдержан и строг. Спортсмен-единоборец. Очень ответственный, исполнительный сотрудник, ко всем проблемам населения он относится истинно, с душой. Люди его знают в лицо.

Рабочий день участкового Владимира Казакевича начинается рано утром и завершается поздно вечером. А дома ждет родная семья: жена и две дочурки Виктория и Ксения. В выходные счастливое семейство отправляется за город.

- Любим на море гулять. Правда, времени мало, но успеваем отдохнуть и порадовать друг друга. Жена меня понимает и поддерживает. Так что дома крепкий тыл, - улыбается участковый Казакевич.