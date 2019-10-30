Калининградские архитекторы о новой высотке на Дмитрия Донского: «Этот дом убьет все вокруг»!

Новая 12-этажка

Накануне архитектор Илья Соловьев представил на архитектурно-градостроительном совете Калининградской области проект нового жилого комплекса. Дом в 12 этажей заказчик Соловьева - компания "Специализированный застройщик Калининград-Сити" - намерен разместить на краю кольцевой развязки, соединяющей улицы Дмитрия Донского, Сержанта Колоскова и Генерал-фельдмаршала Румянцева, на том месте, где сейчас находится автомойка, кафе и парковка.

В самом начале презентации архитектор заметил, что участок, на котором скоро начнется стройка относится к зоне Ж1, для которой количество этажей не регламентируется. Известно только, что высота здания не должна превышать 56 метров, а максимальный процент застройки участка должен быть не выше 40%.

- Изначально наш проект был 14-этажным, но в процессе рассмотрения, на основании полученных рекомендаций мы сократили этажность до 12, - заявил Соловьев, намекая на то, что застройщик сделал городу подарок.

На самом деле, застройщик через архитектора Илью Соловьева дал понять, что город получает не один, а сразу несколько подарков. Первый из них – тот факт, что проект вообще показали общественности, хотя не должны были. Второй – что дом построят не в парке, а рядом с ним.

- В соответствии с дендрологическим планом на земельном участке всего 60 деревьев, 18 из которых подлежат вырубке, - снова осчастливил собравшихся Соловьев. – В последующем будет проведена компенсационная высадка новых деревьев и кустарников.

Всего в доме будет 8 подъездов, 463 квартиры площадью 28 тысяч квадратных метров, 374 парковочных места и 3900 квадратных метров нежилых помещений.

Архитектор Илья Соловьев.Фото: Иван МАРКОВ

«Способствует развитию социальной инфраструктуры»

Что касается внешнего вида дома, то, по словам Соловьева, в фасадах намеренно применялось смешение стилей, чтобы «достичь пластики, выразительности и разнообразия архитектурных форм».

- Хорошее благоустройство территорий общего пользования и фасада коммерческих помещений способствует развитию социальной и экономической инфраструктуры, привлекая жителей и гостей города, - заключил архитектор.

Для дома также была отдельно создана транспортная схема. Интересно, что разработал и презентовал ее бывший начальник отдела надзора управления ГИБДД Николай Потапчук. Он сообщил, что застройщик преподнес еще один подарок городу – целых три места, где родители могут высадить учеников школы, расположенной через дорогу.

- Стояночные места там не нужны, потому что машина останавливается, высаживает детей и уезжает, - заметил Потапчук.

«Он разрушил среду»

Однако, несмотря на все "подарки городу", совет архитекторов принял проект многоквартирного дома в штыки. Особенно после того, как Илья Соловьев сообщил, что проект находится в последней стадии согласования.

- Дом не калининградский. В нем ничего нет относящегося к нашему региональному характеру, - резко бросил архитектор Сергей Гулевский. – Это а-ля Московия с ее вот этими претензиями, псевдосталинский ампир и кричащее «я такой, весь из себя». Фасад здания не убедительный.

Гулевскому не понравилось также, что здание не принимает контуров улицы, на которой он стоит.

- Такая каша в моей голове не умещается, - продолжил он. - Во мне все протестует! Есть понятие среды, и каждый новый дом должен эту среду обогащать и развивать. Этот дом развил среду? Он ее разрушил полностью, он убил все вокруг.

Архитектор Андрей Денисов всерьез обсуждать проект вовсе не стал, а только спросил, почему вдруг застройщик не хочет строить дом в 16 этажей, а ограничивается 12-ю.

- Если позволяют, то надо делать, - съерничал он. – А архитектура – это уже дело автора.

Так будет выглядеть фасад новой многоэтажки.Фото: Иван МАРКОВ

«Ситуация – через край»

Была еще масса претензий. Их Соловьев обещал учесть по мере возможности, однако ясно одно – дом, скорее всего, будет практически таким же, как на эскизах.

- Смысл совета – получить рекомендации и услышать мнения архитектурного сообщества о проделанной работе, - разъяснил журналистам суть происходящего главный архитектор области Евгений Костромин. – Может быть, внести какие-то корректировки еще до начала строительства.

- Но архитектурное сообщество разнесло проект, - уточнили журналисты.

- Были разные мнения, - улыбнулся Костромин. – Скорее всего, можно разве что с элементами благоустройства поработать, можно поработать с фасадными решениями. Результат можно незначительно улучшить.

- Конечно, застройщики не лепят, что хотят, - прокомментировал ситуацию после завершения заседания совета главный критик новой многоэтажки архитектор Сергей Гулевский. – Они выполняют регламент, прописанный градостроительным планом земельного участка. Дело в том, что наши главные архитекторы практически лишены полномочий. Хочет застройщик - он посоветуется, не захочет – не посоветуется. Когда до верхов что-то доходит, то объект сам приходит на градостроительный совет, когда не доходит, объект строится, и никто ни у кого ничего не спрашивает. В этом смысле в Калининграде ситуация же через край! Уже всем очевидно, что происходит что-то не то.