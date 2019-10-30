Депутат Госдумы Александр Пятикоп: «Меня батька порол, а я на дочь голоса ни разу не повысил»

Учиться в школе становится все сложнее: к повышенным требованиям, ЕГЭ и ОГЭ давно добавились социальное неравенство, электронные дневники и родительские чаты. В программе «Педсовет с Александром Пятикопом» заслуженный учитель России и депутат вспомнил собственную юность и дал несколько советов, как воспитывать детей и избегать конфликтов в школе.

Если педагогу не хватает терпения и нервов, надо менять работу 00:00 00:00

Проблема №1: если мальчики из параллельных классов дерутся

Вариант решения: нужно понять причины и повод, а потом предложить совместное мероприятие. Отвести детей вместе на футбол или на регби, к примеру, чтобы они вынуждены были биться друг за друга в интересах команды.

- В Калининграде все, кто постарше, помнят, как дрались улицами, - вспоминает депутат. - Вот я жил на "Новой Нарве", отдельно был "Треугольник", была "Кальговка". Но участие в потасовках принимали те ребята, которые не могли иначе себя реализовать.

- И как вы дрались?

- Когда я приходил - уже милиция всех развозила.

Проблема №2: девочки-одноклассницы высмеивают друг друга за недорогую одежду

Вариант решения: сохранять психологический комфорт в семье и обратиться за советом к учителю, которому доверяют ребенок и родители. Мудрый педагог найдет, как обратить внимание на нравственные проблемы в коллективе.

- Ребенок, за которого постоянно платят, растет потребленцем и привыкает брать, - уверяет Александр Пятикоп. - Как только случается что-то с родителем, который дает - все пропадает. Да, сейчас в стране очень неадекватное социальное расслоение. Но жизнь - это стайерская дистанция.

Проблема №3: ребенок уверен, что его невзлюбил конкретный учитель

Вариант решения: без агрессии поговорить с учителем (родителю), спросить конкретных советов. Каждый педагог будет рад повышению успеваемости своих учеников, и плохие оценки явно сигнализируют о проблеме.

- Заметьте: первый-четвертый класс - родители ходят на собрания. Потом начинаются проблемы с успеваемостью, и ходить перестают, а спохватываются только в десятом классе. Не изолируйтесь! - советует заслуженный педагог.

Кстати, Александр Пятикоп уверен, что с развалом Советского Союза качество образования в нашей стране ухудшилось, и если педагогу не хватает терпения и нервов, то надо менять работу. Но конфликтов бояться не стоит, ведь это точки для дальнейшего развития.

- Сам я учился хорошо, но из-за требований к поведению дневник у меня был, как аленький цветочек. Тогда ведь все записывали: «пробежал по коридору», «не полил цветок», «разлил стакан воды». Сейчас такого уже не пишут, нравы свободные. Честно говоря, батька меня порол, - признался депутат, а позже добавил, что сам он на свою младшую дочь ни разу не повысил голос.

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