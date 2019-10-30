Директор ботанического сада: Калининград можно спасти, только запретив в нем застройку!

Недавно губернатор Антон Алиханов через свой Instagram призвал калининградцев присылать идеи по сохранению и созданию зеленых зон в городе. Предложения губернатор принимает на адрес blagoustroi@gov39.ru. Срок обозначил - до первого ноября. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» опросили экспертов, что лучше: высадить побольше деревьев без системы или поменьше, но с концепцией?

Запретить застройку! Чем меньше зелени, тем больше болезней 00:00 00:00

Все знают: хочешь что-то улучшить, начинай с себя. Но попытки точечной высадки деревьев самими горожанами не всегда оказываются успешными. Во-первых, озеленение общественных мест надо согласовать с мэрией. А во-вторых, деревья приходится охранять! Например, в 2016 году активисты решили высадить мини-сквер у Закхаймских ворот: купили саженцы, провели субботник, к которому присоединился даже тогдашний губернатор Николай Цуканов. Но сквер радовал горожан меньше двух дней. Растения попросту украли. Пропали яблони, цветы, «губернаторская» ель и туя, посаженная в память о погибшей девушке.

- Мы пытались выяснить, кто все выкапывает, и поставили караул, - вспоминает участница субботника Кристина. - Ночью буквально за руку поймали бабушку. На вопрос «зачем?» она заявила, что в стране все общее, а значит, она имеет право.

Представитель сообщества «Право на город» и инициатор создания Паркового кольца в Калининграде Анна Алимпиева категорически против того, чтобы идеями озеленения занимались рядовые калининградцы.

- Городское озеленение не вопрос, на который граждане отвечают через письма. Это вопрос не красоты, а экологии и качества городской среды, серьезных исследований, планирования и системной работы. Иначе решать, где появиться зеленым зонам, будут те люди, которые лучше пользуются интернетом. Грубо говоря, на Сельме парки появятся, а в Балтрайоне нет, - говорит Алимпиева. - А еще важно не убить парк благоустройством. Пока благоустройство по-калининградски - это что-то из плиточки и асфальта.

Инженер садово-паркового искусства калининградского зоопарка Александр Матюха рассказал, что в 2014 году участвовал в разработке перспективного плана озеленения Калининграда. Однако тот план остался нереализованным.

- Мы исходили из сохранившихся объектов культурного наследия, предлагали к ним подводить «зеленые коридоры» - улицы, а в пересечении этих «коридоров» должны быть парки и скверы. Но актуализировать этот план непросто: в Калининграде используются устаревшие топографические данные, не проводится инвентаризация зеленых зон. Кроме того, откуда брать посадочный материал? У нас полностью убито питомниководство. Проблемы как с транспортировкой из европейских стран, так и из России - через две границы. А еще не хватает подрядных организаций, которые могли бы обеспечить уход за деревьями, как раньше были горзеленхозы, - сокрушается специалист.

Директор ботанического сада при БФУ имени Канта Татьяна Яковлева настроена радикально. Она считает, что Калининград можно спасти, попросту запретив в нем застройку.

- Вы посмотрите: только у нас в городе появляется хороший скверик, тут же появляются желающие, вырубают, строят дома многоквартирные, супермаркеты. Весь город уже застроен, живого ничего нет! Надо разрешить строить только детские сады и школы, а все остальное выносить за черту города. Пусть там строят супермаркеты, гостиницы. Воздух — наше с вами здоровье. Об этом еще древние греки говорили, - утверждает Яковлева.

В целом эксперты сошлись в одном: отдельные деревья не дадут такого эффекта, как система, которую в современном мире называют водно-зеленым каркасом города.

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