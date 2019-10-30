Каша во рту, и пол на потолке: как определить первые признаки инсульта

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом, а в последнюю неделю октября во всем мире проходят профилактические акции и просветительские лекции о причинах и последствиях этой болезни. Накануне эту тему на радио «Комсомольская правда Калининград» обсудили с Екатериной Волосач.

О пациентах и их ошибках

- Как часто привозят в Городскую больницу скорой медицинской помощи Калининграда пациентов с инсультом?

- Ежедневно с подозрением на инсульт в больницу поступают 10-15 человек. При этом состояние пациентов – разное: бывает, что сразу все десять - тяжелые, с грубыми неврологическими дефицитами. Бывает, что подозрение на инсульт не подтверждается.

- Часто можно услышать, что инсульт молодеет. Вы сталкиваетесь в своей работе с такими случаями?

- В этом году к нам поступила 21-летняя студентка, которая старалась совместить учебу и работу. Сильное переутомление. При этом девушка не знала, что у нее тяжелая патология сосудов. Вот одно на другое наложилось, и случился инсульт. Получилось, что здесь в отделении мы ее подготовили к госпитализации в федеральный медицинский центр дл оперативного лечения. За минувший год были пациенты в возрасте 31 год, 37 лет, 38 лет.

- 21-летняя пациентка могла предупредить удар?

- С ее заболеванием ангеография (метод исследования сосудов. – Ред.) могла бы указать на патологию. Но такое исследование, как правило, абсолютно всем пациентам для предупреждения инсульта не назначают.

- Врачи порой говорят, что калининградцы, подозревая, что у близкого инсульт, боятся вызывать «скорую»…

- Бывают такие ситуации. Недавно поступил пациент. У него инсульт случился, он к врачам не обратился, потому что боялся увольнения. На следующий день пришел на работу, коллеги ему, конечно же, сразу вызвали скорую. В этой ситуации мы говорим о потерянном времени, пациент находился в тяжелом состоянии сутки! А для эффективного лечения инсульта очень важно «уложиться» в терапевтическое окно для ишемического инсульта, в «золотые» четыре с половиной часа! Давайте, запомним это время, и всегда будем стараться помочь человеку с признаками инсульта оказаться в больнице как можно скорее.

- Что делают пациенту с инсультом за период «золотых часов»?

- Как только пациент поступает в больницу – проводим КТ, берем ряд анализов, если нет противопоказаний, если имеем дело с ишемическим инсультом, проводим тромболитическую терапию. Мы применяем мультидисциплинарный подход. Обязательно корректируем давление, уровень сахара пациента. Помощь клинического психолога, логопеда, эндокринолога, кардиолога, инструктору ЛФК – вся помощь, которая требуется пациенту, перенесшему инсульт, оказывается в отделении неврологии Городской больницы скорой медицинской помощи.

- Помощь клинического психолога порой требуется и родственникам такого пациента.

- Да, далеко не все родственники осознают, что от их поведения, помощи тоже зависит восстановление больного. Прийти в больницу и подержать папу за руку, поплакать вместе с ним – этого мало. Восхищаюсь семьями, где над выздоровлением близкого трудятся все!

Инсульт - это удар

- В ситуации с инсультом очень важно правильно оказать доврачебную помощь. Что делать, а что – категорически нельзя, если рядом человек вдруг не может поднять руку, нормально разговаривать, жалуется на головокружение?

- Верно, вы называете признаки инсульта. Но запомните, самое лучшее , что вы можете сделать для такого человека, - как можно быстрее вызвать "Скорую помощь". При вызове так и говорите, что у вашего близкого или прохожего - подозрение на инсульт. От скорости оказания медицинской помощи зависит очень многое. Но самое главное – спасем ли мы пациента от тяжелейших последствий инсульта - инвалидизации.

- Напомните, что в состоянии больного указывает на инсульт?

- Что такое инсульт? Это – удар. Врачи пользуются аббревиатурой – УДАР, и расшифровывают ее так: улыбка, движение, артикуляция, решение. Улыбка, потому что при инсульте у человека наблюдается асимметрия лица, человек не сможет полноценно улыбнуться, один уголок рта «уйдет» вниз. Движение, потому что при инсульте одна сторона тела не будет «слушаться». Попросите поднять руку или ногу - человек не сможет этого сделать. Артикуляция, потому что больной не сможет выговаривать слова, у него может быть ощущение «каши» во рту, совсем сложно, когда человек утрачивает способность говорить. Решение, потому что состояние у человека может быть очень сложным, ему будет казаться, что пол с потолком меняются местами, все кружится, он может испытывать резкую головную боль, и в таком состоянии принимать решений человек не может.

- При инсульте человек может терять сознание?

- Да, бывают и такие случаи.

- Важно ли человека с подозрением на инсульт до приезда врача обязательно положить. Или если сидит – пусть сидит…

- Если человек в состоянии прилечь – путь приляжет. Если сидит в кресле, на диване – пусть сидит. Важно сохранять спокойствие и дожидаться помощи медиков.

Чтобы не ударило

- Сколько инсультов может пережить человек?

- В моей практике был случай, когда пожилой человек в период с 60 до 89 лет пережил пять инсультов. С одной стороны, врачи умеют работать с инсультами, с другой – состояние здоровья пациента, его внутренний ресурс играет огромную роль в восстановлении, желании жить дальше. Вот сейчас у нас в отделении лежит 80-летняя пациентка, восстанавливается после инсульта. Переживает, что пока не может вернуться к своей обычной физической форме и… сесть на шпагат.

- Назовите основные меры профилактики инсульта.

- Если у вас высокое давление, узнайте причину, принимайте назначенную терапию. Если у вас сахарный диабет, выполняйте рекомендации врача, держите болезнь под контролем. Если у вас мерцательная аритмия – сходите к кардиологу. Узнайте все о своей болезни, научитесь с ней жить. И никогда самостоятельно не бросайте назначенную терапию! Больше двигайтесь. Привожу в пример Вьетнам – страну, которая победила и онкологию и заболевания сердечно-сосудистой системы. Знаете, как? Благодаря тому, что ежедневно в пять утра все граждане выходят на зарядку. И еще. Расставайтесь с привычкой курить.

- И за охватом талии нужно следить. Верно?

- Да, у женщин нома – 88 сантиметров, у мужчин – 102. Если полнота начинается с живота, обязательно выясняйте причину. Следите за своим здоровьем!

Гвардейск – Смоленск - Калинниград

- Екатерина Юрьевна, расскажите, где вы учились неврологии?

- В июне 2013 года я закончила лечебный факультет Смоленской государственной медицинской академии. С 2013 по 2014 год проходила обучение в интернатуре по специальности «Неврология» на базе кафедры неврологии и нейрохирургии Смоленской академии. А после этого еще два года обучалась в ординатуре. После получения сертификата специалиста, с 2014 года, работала врачом-неврологом в неврологическом отделении для больных с ОНМК в больнице скорой помощи Смоленска.

- А в Калининграде как оказались?

- В Калининград переехала в конце августа 2018 года. До этого, с 1 сентября 2017 года, работала врачом-неврологом в неврологическом отделении для больных с ОНМК Городской больницы скорой медицинской помощи Калининграда. А с апреля 2018 года начала руководить отделением. Дело в том, что я родилась в Гвардейске, здесь живет моя бабушка. Раз в год я приезжала к ней в гости, каждый раз мечтала переехать жить в Калининград. Очень люблю этот город, ведь у него особая атмосфера. И вот в один прекрасный момент мечта сбылась. Ни на минуту не задумывалась, когда мне предложили сюда переехать.