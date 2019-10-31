Как «Балтика» прошла путь от катастрофы до триумфа

Сейчас уже с трудом вспоминается, но после первых трех туров этого сезона на счету «Балтики» не было ни одной победы, ни одного забитого мяча, 0 очков и, как результат, 19-е место в турнирной таблице. Домашнее поражение от «Чайки» даже побудило капитана балтийцев Макcима Тишкина записать видеобращение с извинениями перед болельщиками.

- Нам самим стыдно приходить домой, уходить с поля с опущенной головой, - сокрушался Максим.

Положение казалось катастрофическим. В следующем, четвертом туре, «Балтика», наконец, размочила счет и обыграла «Факел», но затем в третий раз подряд провалила домашний матч и уступила «Чертаново». Выезд же на Дальний Восток закончился поражением в поединке со «СКА-Хабаровск».

А потом произошло спортивное чудо. 14 августа «Балтика» обыграла в Калининграде «Нижний Новгород» и, как оказалось, запустила рекордную беспроигрышную серию. С тех пор «Балтика» не потерпела ни одного поражения, причем не только в ФНЛ. В Кубке России наша команда сначала обыграла скромный «Ленинградец», а затем выбила из турнира московский «Локомотив». В ФНЛ балтийцы продолжили уверенно подниматься вверх и завершили первый круг на приличном 5-м месте.

И вот почему это произошло.

Продвинутый тренер

Евгений Калешин стал тренером «Балтики» в январе нынешнего года. С одной стороны, с задачей спасти команду от вылета в конце прошлого сезона он не справился («Балтика» осталась в ФНЛ благодаря проблемам других претендентов на наше место). С другой, по итогам только весенних игр при Калешине «Балтика» заняла 12-е место, а очков не хватило из-за проваленной первой части чемпионата 2018/2019, когда команду тренировали другие специалисты.

Сегодня 41-летний Калешин считается одним из самых продвинутых тренеров нового поколения. Он не только прекрасно разбирается в тактических нюансах, но и, например, внедрил в команде специальное приложение, с помощью которого контролирует состояние футболистов.

- Стараемся подстраиваться под игроков. Например, можем не будить на завтрак, если игрок до этого плохо спал. Или освободить от прогулки в день матча – чтобы игрок в это время поспал дополнительно, - делился секретами Калешин в интервью порталу sports.ru. - В «Балтике» есть два игрока, которым очень тяжело уснуть в ночь перед игрой – я могу их не вызывать на карантин, а оставить ночевать дома. А если примерно половина игроков отмечает в приложении усталость, мы меняем тренировки.

Евгений Калешин.Фото: Александр Подгорчук

По словам Калешина, у него есть даже закрытый доступ к базе упражнений «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Атлетико», так что «Балтика» теперь использует наработки лучших команд мира.

А еще Калешин мощно заряжает команду эмоциями. Правда, иногда это выходит боком. В мае наставник «Балтики» был дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление судьи во время игры. Но, судя по всему, для команды гром и молнии со стороны коуча только в плюс.

Игроки: попадание в десятку

Как обычно, в межсезонье «Балтика» серьезно обновилась, хотя некоторые новички раскрылись уже по ходу чемпионата. Главное открытие - 19-летний вратарь Михаил Бориско, который перешел из краснодарского «Урожая» и постепенно вытеснил из состава Евгения Помазана. И это при том, что у «Балтики» до сих пор есть еще и Станислав Черчесов-младший!

Попаданием в яблочко стало приглашение опытного Михаила Маркина, который сейчас с 9-ю забитыми мячами является самым результативным нападающим команды. Следом идет еще один новичок - бразильский форвард Аллеф де Андраде Родригеш, успевший в 10 проведенных играх наколотить 6 голов.

Давление болельщиков

Неудачное начало сезона привело к тому, что с каждым матчем трибуны стадиона «Калининград» все больше и больше пустели. Встреча с «Чайкой» собрала всего 3822 зрителя - пока что это наш антирекорд сезона. Но затем команда своей игрой и результатами вернула болельщиков. На последнем матче с «Торпедо» присутствовали более 11 тысяч человек, и это лучший показатель за полтора года. Кроме того, домашние игры «Балтики» не раз становились вообще самыми посещаемыми среди всех матчей ФНЛ в конкретном туре. Ну и, конечно же, атмосфера на стадионе теперь совсем другая.

- Думаю, вы видите, какими эмоциями игроки играют, на пустом стадионе это невозможно просто, абсолютно невозможно, - заявил после игры с «Нефтехимиком» Евгений Калешин. - Стадион оказывает давление на соперника, помогает найти новые силы, когда ты уже устал, но видишь, какая огромная масса тебя поддерживает. Мы на каждый матч выходим с одной целью - 90 минут играть за болельщиков, за Калининград. Очень важная вещь, когда ты отдаешь, все переживания душевные, и победы, и поражения никогда не связаны с материальными вещами. Они связаны с сердечными, духовными вещами. Надо отдавать, и, может быть, когда-нибудь ты будешь вознагражден.

Новые цели

Конечно, на фоне уверенного хода, который набрала «Балтика», 13-очковый отрыв от первого места уже не кажется непреодолимой пропастью, но, если оценивать положение дел трезво, то наша главная цель - борьба за попадание в первую четверку. По регламенту, напомним, 3-я и 4-я команды ФНЛ получают право сыграть стыковые матчи за выход в Премьер-лигу.

Второй круг «Балтика» уже начала - в домашней игре была ничья с «Торпедо», что продлило беспроигрышную серию уже до 16 матчей. Сегодня команды встречаются вновь, но теперь это будет битва за выход в четвертьфинал Кубка России. Ждем из Москвы хороших новостей, а на следующей неделе - все на стадион!